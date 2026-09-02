Tài sản do Hoa hậu này để lại được phân chia ra sao?

Sáng 2/9, tờ Sports Seoul vừa gây xôn xao khi đăng tải bài viết về cuộc đời đầy bi kịch của nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Hàn Quốc Jang Jin Young, khiến cho công chúng không khỏi xót xa.

Jang Jin Young sinh năm 1974, thuận lợi bước chân vào showbiz sau khi giành được danh hiệu cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Chungnam vào năm 19 tuổi. Trong suốt những năm tháng còn hoạt động nghệ thuật, người đẹp ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý bao gồm Singles, Scent of Love, Foul King, Lobbyist,...

Jang Jin Young quen biết doanh nhân giàu có Kim Young Kyun hơn 8 tuổi qua bạn bè chung hồi đầu năm 2008 và bắt đầu nảy sinh tình cảm dành cho nhau không lâu sau đó. Tới tháng 9/2008, tai ương bất ngờ ập tới khi bác sĩ thông báo nàng Hoa hậu xứ Hàn mắc ung thư dạ dày.

Nàng hậu xinh đẹp chìm trong tuyệt vọng khi biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Trong lúc đau khổ, cô đã chủ động đòi chia tay doanh nhân họ Kim và thậm chí còn cố che giấu căn bệnh của mình. Kim Young Kyun không chấp nhận nổi việc chia tay bạn gái và đã kiên trì gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho đối phương để biết được chính xác nguyên nhân cô đột ngột đòi “đường ai nấy đi”. Cuối cùng, Jang Jin Young đành kể hết sự tình. Ban đầu nữ diễn viên còn tưởng rằng người bạn trai giàu có sẽ tìm cách xa lánh, rời xa sau khi biết tình trạng sức khỏe của cô. Thế nhưng, doanh nhân họ Kim lại chọn ở bên cạnh chăm sóc người mình yêu, quyết không để Jang Jin Young cô đơn 1 mình chống chọi với bệnh tật.

Jang Jin Young được chẩn đoán mắc ung thư không lâu sau khi chính thức hẹn hò doanh nhân Kim Young Kyun. Ảnh: Naver

Chính hơi ấm tình yêu do Kim Young Kyun mang lại đã tiếp thêm cho nàng hậu họ Jang niềm hy vọng sống. Có lúc tưởng chừng như tình trạng sức khỏe của cô đã dần khởi sắc.

Trong hành trình đó, Kim Young Kyun đã tạm thời gác lại công việc kinh doanh bất động sản ở Hàn Quốc để đưa bạn gái tới Mỹ chữa trị. Bằng tình cảm chân thành, doanh nhân Kim đã cầu hôn thành công người đẹp xứ Hàn hồi tháng 6/2009.

Sau đó, cặp đôi trở về Hàn để chuẩn bị cử hành hôn lễ ở quê nhà. Nhưng số phận quá đỗi nghiệt ngã. Sau khi về nước, tình trạng sức khỏe của Jang Jin Young bỗng suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ thông báo bệnh tình của cô vô phương cứu chữa vì các tế bào ung thư đã lan rộng. Sau đó, nữ minh tinh họ Jang quyết định ngừng chữa trị, đồng thời tranh thủ dành khoảng thời gian ít ỏi cuối đời để bên gia đình và người yêu.

Kim Young Kyun nhất quyết không rời xa Jang Jin Young dù biết cô chẳng còn sống được bao lâu. Ảnh: Naver

Linh tính đã thôi thúc Kim Young Kyun phải mau chóng làm đám cưới với bạn gái. Cuối cùng, cặp đôi gấp rút đăng ký kết hôn vào ngày 28/8/2009. Đúng 3 ngày sau đó, Jang Jin Young trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác.

Cho tới khi người vợ thương yêu đã rời xa nhân thế, doanh nhân Kim vẫn nắm chặt tay cô không rời trong nỗi buồn bã khôn nguôi. Anh tâm sự: “Tôi và cô ấy như hòa vào làm 1. Tôi muốn đồng hành cùng vợ mình đến những giây phút cuối cùng. Tình yêu của chúng tôi dù chưa được trọn vẹn ở nơi trần gian nhưng hy vọng sẽ có được cái kết viên mãn trên thiên đường”.

Dù cũng được thừa hưởng 1 phần tài sản do Jang Jin Young để lại nhưng Kim Young Kyun đã chủ động từ bỏ quyền lợi đó, đồng thời trao lại toàn bộ di sản này cho bố mẹ vợ.