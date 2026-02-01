Hoa hậu Phan Kim Oanh đăng cai Miss Multicultural World 2026 tại Việt Nam

Chiều 31/2, hoa hậu Phan Kim Oanh đã chia sẻ thông tin về hai cuộc thi nhan sắc lớn sẽ diễn ra trong năm 2026. Theo kế hoạch, hai cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Cụ thể, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026) diễn ra ngày 5/4/2026; chung kết Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới (Miss Multicultural World 2026) dự kiến tổ chức ngày 28/6/2026.



Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là cuộc thi sắc đẹp lấy yếu tố văn hóa làm trọng tâm, thông qua các phần thi liên quan đến nghệ thuật, tri thức và hiểu biết xã hội. Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Theo đó, hoa hậu sẽ tham dự Miss Multicultural World 2026, á hậu 1 dự kiến tham gia Miss Eco International 2026 tổ chức tại Ai Cập.



Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do hoa hậu Phan Kim Oanh sáng lập và tổ chức. Đến nay, cuộc thi đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền tổ chức. Năm 2026, cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Mexico…

Bên cạnh hai cuộc thi nói trên, hoa hậu Phan Kim Oanh tiếp tục tổ chức các sân chơi sắc đẹp dành cho phụ nữ từ 20 đến 45 tuổi như Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam hướng tới việc ghi nhận vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dàn người đẹp và nghệ sĩ Đỗ Kỷ tại buổi gặp gỡ.

Các cuộc thi do hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức có sự tham gia của hội đồng giám khảo, cố vấn nghệ thuật là các nghệ sĩ, nhà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Tiến Quang, NSND Vương Duy Biên… cùng một số hoa hậu, á hậu và nhà thiết kế thời trang.

Trước khi giữ vai trò ttrưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo của các cuộc thi nhan sắc hoa hậu Phan Kim Oanh từng đăng quang Mrs Grand International 2022 và là hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam được giữ danh hiệu trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Phan Kim Oanh còn từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả bằng hình ảnh đẹp, lối sống tích cực và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Theo Phan Kim Oanh, chuỗi hoạt động trong năm 2026 của cô sẽ được triển khai theo định hướng gắn kết các cuộc thi sắc đẹp với yếu tố văn hóa và nghệ thuật, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.