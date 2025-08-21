Lý do hoa hậu Phan Kim Oanh chọn dàn NSND, NSƯT làm giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025

Cuộc thi được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT. Đây là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam. Thí sinh không chỉ thể hiện hình thể, tài năng, bản lĩnh mà còn có cơ hội lan tỏa những giá trị truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Thành viên ban giám khảo và cố vấn cuộc thi.

Đặc biệt, người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2025, đấu trường quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6/2026. Cả hai cuộc thi đều mang dấu ấn Việt Nam khi được sáng lập và giữ bản quyền bởi hoa hậu Phan Kim Oanh, hiện đảm nhiệm vai trò chủ tịch kiêm nhà sáng lập.

Chia sẻ tại lễ khởi động, hoa hậu Phan Kim Oanh nhấn mạnh: "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Đây là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế".

Theo nàng hậu, trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên cấp thiết. Vì vậy, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ là một cuộc thi nhan sắc mà còn là hành trình tôn vinh, quảng bá văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng sống đẹp cho giới trẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Ban giám khảo cuộc thi gồm hoa hậu Phan Kim Oanh (Trưởng ban tổ chức – Trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (Trưởng ban cố vấn) cùng các nghệ sĩ, hoa hậu như NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, hoa hậu Vũ Thị Hoa, hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Trả lời câu hỏi "vì sao mời nhiều giám khảo là diễn viên?", hoa hậu Phan Kim Oanh nói: "Dàn ban giám khảo đều là những nghệ sĩ gạo cội, có sự nghiệp thành công và nhiều kinh nghiệm chấm thi ở các cuộc thi sẽ có cái nhìn chính diện, sâu sắc về giá trị chân thiện mỹ của từng thí sinh".

Có mặt tại buổi gặp gỡ, NSND Trần Nhượng tiếp lời: "Chúng tôi là nghệ sĩ, thường được ví là con tằm nhả tơ. Mà tơ lụa thì đẹp, nghệ sĩ chúng tôi là tằm nhả tơ làm đẹp cho đời, chúng tôi biết nhìn đời như nào là đẹp. Cả đời chúng tôi làm công tác văn hóa, gắn với nghệ thuật chắc chắn có kinh nghiệm để nhìn ra được cái đẹp. Đó là lý do mà ban tổ chức mời các nghệ sĩ đến chấm người đẹp. Bản thân cá nhân tôi cũng từng chấm nhiều cuộc hoa hậu, sang cả Mỹ, Thái Lan chấm... nên có nhiều kinh nghiệm".

Các nghệ sĩ, hoa hậu trả lời thắc mắc từ truyền thông.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 – Miss Multicultural Vietnam 2025 dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 – 33 tuổi, cao từ 1m63, tốt nghiệp THPT trở lên, chưa từng kết hôn (chấp nhận mẹ đơn thân). Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 18/11, chọn 40 thí sinh vào bán kết (22/11) từ đó tìm ra 30 gương mặt bước vào chung kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Ngoài danh hiệu hoa hậu, á hậu 1, á hậu 2 còn có các giải phụ như Người đẹp Trí tuệ, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn và Người đẹp có gương mặt khả ái.