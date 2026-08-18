Hoa hậu Lương Thuỳ Linh té sõng soài trên sóng trực tiếp

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh gặp sự cố khi trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ Miss World.

Tối 18/8, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest, đồng thời là phần thi Top Model của Miss World lần thứ 73, diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt Nam cùng các thí sinh quốc tế, mang đến những màn trình diễn khoe sắc vóc trong loạt thiết kế ấn tượng, cắt xẻ táo bạo. Đến phần trình diễn của Hoa hậu Lương Thùy Linh, người đẹp xuất hiện trong một thiết kế có phần tà váy dài, bay bổng. Lương Thùy Linh tiếp tục khiến khán giả chú ý với đôi chân dài 1,22m, từng được ví von là "kiếm Nhật" nổi bật trên sân khấu.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện động tác xoay và hất tà váy, nàng hậu bất ngờ mất thăng bằng rồi ngã sõng soài ngay trên sân khấu. Cú ngã khiến Lương Thùy Linh ngồi bệt xuống sàn, máy quay lập tức chuyển hướng để hạn chế ghi lại khoảnh khắc sự cố trên sóng trực tiếp. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Lương Thùy Linh nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục phần trình diễn như không có chuyện gì xảy ra. Cách xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp của nàng hậu nhận được nhiều lời khen từ khán giả theo dõi chương trình.

Dễ dàng nhận ra, sân khấu tại thời điểm diễn ra phần thi này khá trơn trượt. Thời tiết cũng không thuận lợi khi trời vẫn có mưa lâm râm, khiến việc di chuyển và thực hiện các động tác trên sân khấu trở nên khó khăn hơn. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến Lương Thùy Linh gặp sự cố ngoài ý muốn.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ngã tại đêm trình diễn Vietnam Beauty Fashion Fest

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện chiếc váy khoe được lợi thế chân dài 1,22m

Phần tà váy dài khiến Lương Thuỳ Linh gặp khó khăn khi trình diễn

Lương Thuỳ Linh gặp sự cố té ngã ngay trên sóng trực tiếp

Tuy nhiên sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xuất hiện thần thái và tươi tắn để kết show

Trước đó, tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM thì Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Yến Nhi cũng gặp sự cố. Trong phần đồng diễn, Yến Nhi xuất hiện đầy cá tính với crop top, quần short, đội mũ bảo hiểm và điều khiển một chiếc mô tô phân khối lớn trên sân khấu. Màn trình diễn vốn được tập luyện nhiều lần nhưng lại xảy ra sự cố ngoài dự kiến khi nàng hậu đang di chuyển.

Cụ thể, Yến Nhi bất ngờ mất thăng bằng, khiến chiếc mô tô đổ xuống và cô ngã mạnh ra sàn. Khoảnh khắc này khiến khán giả không khỏi giật mình. Ê-kíp lập tức chạy đến hỗ trợ, đưa nàng hậu đứng dậy và di chuyển chiếc xe vào phía trong sân khấu. Sau cú ngã khá mạnh, Yến Nhi không mất bình tĩnh. Cô nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục hoàn thành phần trình diễn cùng các thí sinh. Hình ảnh nàng hậu cố gắng trở lại sân khấu ngay sau sự cố nhận được nhiều sự chú ý.

Sau đêm chung kết, Yến Nhi cho biết cô bị bong gân nhưng vẫn có thể di chuyển bình thường. Nàng hậu cũng tiết lộ bản thân đã tập màn trình diễn này rất nhiều lần và mọi thứ đều diễn ra thuận lợi trong quá trình luyện tập. Chính vì vậy, cô khá tiếc nuối khi sự cố bất ngờ xảy ra trong đêm thi chính thức. Yến Nhi từng chia sẻ: "Tôi hơi tiếc vì đã tập màn trình diễn này rất nhiều lần rồi. Lúc tập thì không có vấn đề gì xảy ra. Thời điểm xảy ra sự cố, tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng lại cố gắng để đứng dậy". May mắn, nàng hậu được trang bị các thiết bị bảo hộ, trong đó có mũ bảo hiểm, nên cú ngã không gây chấn thương nghiêm trọng. Sau khi được hỗ trợ, Yến Nhi vẫn tiếp tục các hoạt động theo kế hoạch của chương trình.

Hoa hậu Yến Nhi từng gặp sự cố vì tràn trơn

Những sự cố liên tiếp xảy ra trên sân khấu các cuộc thi sắc đẹp thời gian qua cũng đặt ra một vấn đề đáng lưu tâm về điều kiện biểu diễn. Khi sàn sân khấu trơn trượt do thời tiết mưa, việc di chuyển, trình diễn những thiết kế có tà váy dài hay thực hiện các động tác khó đều tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng, té ngã và chấn thương. Với các Hoa hậu, Á hậu, việc xuất hiện trên sân khấu luôn đòi hỏi sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phía sau một màn trình diễn đẹp mắt vẫn cần là sự đảm bảo về an toàn. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, ê-kíp cần chủ động kiểm tra mặt sàn, phương tiện biểu diễn, ánh sáng và các yếu tố kỹ thuật trước khi chương trình diễn ra.

Bởi một sự cố dù chỉ kéo dài vài giây cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tinh thần của người đẹp. Việc kịp thời xử lý các yếu tố rủi ro, thậm chí điều chỉnh hoặc thay đổi phương án trình diễn khi cần thiết, sẽ giúp các Hoa hậu, Á hậu có thể hoàn thành phần thi một cách tự tin mà không phải đánh đổi bằng những chấn thương không đáng có.