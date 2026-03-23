Hoa hậu huyền thoại ly hôn tận 9 lần: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta"

Trong lịch sử Hollywood, trước khi thế giới biết đến những đế chế truyền thông của gia đình Kardashian hay sự xa hoa của Paris Hilton, đã từng có một người phụ nữ định nghĩa lại khái niệm "nổi tiếng vì sự nổi tiếng". Đó là Zsa Zsa Gabor - Hoa hậu Hungary, đại minh tinh và cũng là người nắm giữ "kỷ lục" vô tiền khoáng hậu với 9 cuộc hôn nhân đầy kịch tính.

Người ta không chỉ nhớ đến bà qua những vai diễn, mà còn bởi khả năng biến những vụ ly hôn ồn ào và những phát ngôn "sốc óc" như: "Tôi là một người quản gia tuyệt vời. Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta".

Nhan sắc "vạn người mê" và bệ phóng từ vương miện Hoa hậu

Zsa Zsa Gabor sinh năm 1917 tại Budapest, Hungary với tên khai sinh là Sári Gábor. Bà là con gái giữa trong ba chị em nổi tiếng: chị Magda và em Eva Gabor (cũng là ngôi sao). Gia đình Gabor sống trong nhung lụa, mẹ Jolie là nữ doanh nhân trang sức khét tiếng, cha Vilmos là một quý ông nghiêm khắc. Zsa Zsa từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành “quý cô hoàn hảo”: học ở trường nội trú Thụy Sĩ, nói nhiều thứ tiếng, biết cách quyến rũ và… biết cách lấy chồng giàu.

Nhan sắc của bà là thứ vũ khí sắc bén nhất. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quý phái đặc trưng của phụ nữ Trung Âu, bà sớm đăng quang Hoa hậu Hungary vào năm 1936. Tuy nhiên, tham vọng của Zsa Zsa không dừng lại ở những sàn diễn quê nhà. Bà sang Mỹ năm 1941, bỏ lại sau lưng châu Âu đang chiến tranh, để bắt đầu cuộc sống mới tại Hollywood – nơi nhan sắc và cá tính của bà nhanh chóng trở thành thương hiệu. Cùng với hai người chị em gái cũng xinh đẹp và lộng lẫy không kém là Eva và Magda, Zsa Zsa đã tạo nên bộ ba "Gabor Sisters" làm chao đảo giới thượng lưu Mỹ ngay khi vừa đặt chân đến Hollywood.

Nhan sắc của Zsa Zsa Gabor không chỉ nằm ở gương mặt đạt tỷ lệ vàng mà còn ở phong thái tự tin đến mức kiêu ngạo. Bà luôn xuất hiện với những bộ trang phục lộng lẫy nhất, những dải kim cương lấp lánh và chiếc mũ lông thú xa xỉ. Giọng nói tiếng Anh pha lẫn âm hưởng Hungary đặc sệt cùng cách gọi mọi người là "Darling" (anh yêu) đã trở thành thương hiệu cá nhân của bà. Zsa Zsa Gabor từng thú nhận: "Tôi gọi mọi người là Darling vì tôi không thể nhớ tên của họ!".

Sự nghiệp lừng lẫy khi "nhân vật chính" là chính cuộc đời mình

Mặc dù góp mặt trong hàng chục bộ phim, trong đó có tác phẩm kinh điển Moulin Rouge (1952), sự nghiệp điện ảnh của Zsa Zsa Gabor thường bị lu mờ bởi chính con người thật của bà. Công chúng không quan tâm bà diễn vai gì trên màn ảnh, họ quan tâm bà đang mặc gì, đeo kim cương của ai và chuẩn bị kết hôn với vị đại gia nào.

Zsa Zsa Gabor là người tiên phong trong việc biến đời tư thành một loại hàng hóa giải trí. Bà không ngại phô trương sự giàu có, không ngần ngại thừa nhận mình yêu tiền và sự xa hoa. Chính sự thành thật đến mức trần trụi này đã biến bà thành một biểu tượng văn hóa độc bản - người đầu tiên biến việc "được chú ý" thành một sự nghiệp hái ra tiền.

Zsa Zsa Gabor không cần Oscar để trở thành huyền thoại. Bà là hiện thân của “famous for being famous” - một khái niệm mà ngày nay nhà Kardashian mới làm nổi, nhưng nữ minh tinh tóc vàng đã làm từ 70 năm trước.

9 cuộc hôn nhân và triết lý "thu gom" bất động sản

Nhắc đến Zsa Zsa Gabor mà không nhắc đến danh sách chồng của bà thì quả là một thiếu sót lớn. Cuộc đời bà là một chuỗi những đám cưới xa hoa và những vụ ly hôn còn rình rang hơn thế. Những người chồng của bà bao gồm người chồng đầu tiên là Burhan Asaf Belge - chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm. Người chồng thứ 2 là Conrad Hilton - người sáng lập đế chế khách sạn Hilton (ông cố của Paris Hilton). Đây là cuộc hôn nhân mang lại cho bà khối tài sản khổng lồ đầu tiên, bắt đầu cho bộ sưu tập “nhà”. Người chồng thứ 3 là nam diễn viên người Anh từng đoạt giải Oscar George Sanders. Zsa Zsa Gabor gọi ông là tình yêu lớn của đời mình dù họ vẫn ly hôn chỉ sau 5 năm. Về sau, George Sanders kết hôn với chị gái của Zsa Zsa là Magda Gabor... để trả thù!

Người chồng thứ 4 là chủ ngân hàng giàu có Herbert Hutner. Zsa Zsa Gabor từng nói ông này “cướp đi ý chí làm việc của tôi” . Người chồng thứ 5 là trùm dầu mỏ Joshua S. Cosden Jr. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 19 tháng nhưng đủ để bà có thêm 1 căn nhà. Người chồng thứ 6 là Jack Ryan - người đã thiết kế ra búp bê Barbie. Dù Zsa Zsa Gabor cũng xinh đẹp như búp bê nhưng điều đó chẳng giúp cuộc hôn nhân này kéo dài lâu.

Người chồng thứ 7 là luật sư Michael O'Hara. Người đàn ông này là luật sư ly hôn của chính Zsa Zsa Gabor! Bà cưới luôn người giúp mình “thoát” cuộc hôn nhân trước. Người chồng thứ 8 là Felipe de Alba. Cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ chỉ sau... 1 ngày vì Zsa Zsa Gabor chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng trước. Và người chồng thứ 9 của nàng hậu đình đám là Frédéric von Anhalt - 1 hoàng tử tự phong của nước Đức và kém bà đến 26 tuổi. Đây là người chồng cuối cùng và ở bên bà lâu nhất, gần 30 năm cho đến khi bà qua đời ở tuổi 99.

Mỗi khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, Zsa Zsa Gabor không bao giờ trắng tay. Bà biến những tranh chấp ly hôn thành những khoản bồi thường kếch xù, những chiếc nhẫn kim cương cỡ đại và đặc biệt là những căn biệt thự đắt đỏ tại Beverly Hills. Với bà, hôn nhân là một sự đầu tư, và tình yêu phải được đo lường bằng những giá trị hữu hình, được thể hiện qua câu nói: “Tôi chưa từng ghét một người đàn ông đủ để trả lại kim cương của anh ta"...

Những phát ngôn đến người thời nay còn phải sốc

Điều khiến Zsa Zsa Gabor không bao giờ bị lãng quên chính là những phát ngôn sắc sảo, mỉa mai và "sốc óc" đàn ông và tiền bạc. Có thể kể đến như: "Tôi là một người quản gia tuyệt vời. Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta", "Tôi chưa bao giờ ghét một người đàn ông đến mức phải trả lại kim cương cho anh ta cả", "Một cô gái phải kết hôn vì tình yêu, và cứ tiếp tục kết hôn cho đến khi nào tìm thấy nó thì thôi", "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Đó là lý do tại sao phụ nữ trang điểm và đàn ông nói dối"...

Zsa Zsa Gabor qua đời vào năm 2016, hưởng thọ 99 tuổi, khép lại một thế kỷ đầy ắp những hào quang và tai tiếng. Bà để lại một con gái (Francesca Hilton qua đời năm 2015), ba người cháu, và vô số câu chuyện. Không phải vì tài năng diễn xuất, mà vì bà đã sống một cuộc đời đầy ắp thú vị.

Người ta có thể chỉ trích bà thực dụng, có thể mỉa mai bà là người đào mỏ, nhưng không ai có thể phủ nhận bản lĩnh sống của bà. Zsa Zsa không bao giờ đóng vai nạn nhân trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà luôn là người làm chủ cuộc chơi, làm chủ tài chính và làm chủ cả những lời đàm tiếu về mình. Bà đã sống một cuộc đời rực rỡ đến phút cuối cùng, trở thành "bà tổ" cho những drama giờ đây đã nhan nhản ở giới Hollywood.