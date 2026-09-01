Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân Top 6, lập kỷ lục mới ở Miss World

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có hành trình đáng tự hào ở Miss World.

Tối 5/9, tâm điểm của làng sắc đẹp thế giới đang hướng về Nha Trang, nơi đêm chung kết Miss World 2026 chính thức diễn ra. Đây là dấu mốc đặc biệt của cuộc thi khi lần đầu tiên trong lịch sử, sân khấu chung kết Miss World được tổ chức tại Việt Nam.

Bước vào đêm thi, Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong màn trình diễn mở màn cùng hơn 100 thí sinh. Sau phần trình diễn trang phục văn hóa, BTC lần lượt công bố những cái tên tiếp tục hành trình. Trước đó, với chiến thắng ở phần thi phụ Top Model, đại diện Việt Nam đã chắc suất Top 40. Và may mắn hơn, trong đêm chung kết, cô tiếp tục được xướng tên vào Top 20 chung cuộc.

Sau khi Top 20 được xác định, các người đẹp bước vào những phần trình diễn quan trọng tiếp theo. Bảo Ngọc tiếp tục xuất hiện trong phần thi dạ hội theo nhóm. Trước đó, cô đã lựa chọn một thiết kế dạ hội lấp lánh, kết hợp chi tiết đôi cánh thiên thần cho đêm chung kết. Và sau phần trình diễn này, Bảo Ngọc tiếp tục được gọi tên vào Top 12. Khoảnh khắc đại diện Việt Nam được hô tên khiến khán đài vỡ oà theo.

Khoảnh khắc Lê Nguyễn Bảo Ngọc được gọi tên vào Top 12

Bảo Ngọc trong chiếc đầm dạ hội trình diễn chung kết Miss World 2026

Danh sách 12 người đẹp tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện

Top 12 Miss World hội tụ những cô gái tài sắc vẹn toàn để bước vào phần thi ứng xử. Đây chính là cơ hội để các thí sinh thể hiện được quan điểm, tiếng nói của những người phụ nữ trước các vấn đề cuộc sống. Câu hỏi cụ thể là: "Bạn đang đại diện cho khu vực đông dân nhất và đa dạng nhất trong cuộc thi này. Có một điều gì về nơi bạn sinh ra mà bạn muốn phần còn lại của thế giới hiểu được, và điều đó được thể hiện như thế nào qua cách bạn mang trên mình danh hiệu này?".

Bảo Ngọc đã có phần thi khá trôi chảy khi trả lời bằng tiếng Anh. Không chỉ là ý tưởng mà thần thái, cách nhấn nhá cũng tạo sức cuốn hút:

"Tôi luôn muốn có một điều để thế giới biết về châu Á và châu Đại Dương, đặc biệt là Việt Nam: chúng tôi đã sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế. Với tôi, ước mơ lớn nhất là trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tiếp nối di sản 75 năm của Hoa hậu Thế giới, và cùng Beauty with a Purpose viết tiếp hành trình ấy trong một thế kỷ mới.

Tôi lớn lên nhờ hế hệ đi trước, họ đã vượt qua nhiều khó khăn từ biến đổi khí hậu cho đến chiến tranh khiến họ mất đi nhà cửa, quê hương. Những điều đó thực sự chạm đến tôi và cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình. Đó là một trong những lý do tôi quyết định theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học và Chính sách Môi trường tại Đại học Columbia.

Tôi muốn hành trình của mình với Hoa hậu Thế giới và dự án tôi đang theo đuổi không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng. Tôi hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của nền tảng này để tạo ra những giá trị thực tế hơn, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu trở thành một nhà hoạch định chính sách trong tương lai. Tôi muốn mang theo trái tim của một người làm nhân đạo, niềm hy vọng và những điều tôi tin tưởng để đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới năm nay".

Và phần thể hiện này giúp Bảo Ngọc lần nữa ghi tên mình vào Top 6 chung cuộc. Đây cũng là thành tích cao nhất của nhan sắc Việt tại Miss World tính đến thời điểm này. Top 6 chung cuộc gồm các đại diện đến từ: Việt Nam, Eritrea (thắng giải bình chọn), Malaysia (thắng giải Beauty With a Purpose), Dominican, Nam Phi và Tây Ban Nha.

Bảo Ngọc vượt qua đại diện đến từ Phlippines để vào Top 6 chung cuộc

Trong top 6, Bảo Ngọc tiếp tục đối mặt với thử thách trả lời ứng xử. Đại diện Việt Nam nhận câu hỏi: "Ngày nay, thành công thường gắn liền với sự giàu có, địa vị và những thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách hiểu riêng về ý nghĩa thực sự của nó. Định nghĩa của bạn về thành công là gì?".

Bảo Ngọc trả lời: "Định nghĩa về thành công của tôi chính là ba mẹ tôi, những người đang ngồi ở hàng ghế đằng kia. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Ba mẹ tôi đều là bác sĩ và họ đã dạy tôi giá trị của sự cống hiến cũng như sự hy sinh vì người khác. Tôi đã chứng kiến họ dành vô số đêm thức trắng ở phòng cấp cứu để giành lại sự sống cho các bệnh nhân, và mặc dù tôi không nối nghiệp họ trở thành một bác sĩ, tôi sẽ cống hiến theo một con đường khác.

Và con đường mà tôi đã chọn là trở thành một nhà hoạch định chính sách, bởi vì tôi đã chứng kiến nhiều quốc gia đang dần đánh mất quê hương, đất đai của họ, như việc quốc đảo Tuvalu sẽ chìm dưới biển trong 50 năm tới. Tôi không muốn chỉ mang đến những món quà. Tôi muốn mang đến niềm hy vọng, và niềm hy vọng mà tôi đang nhìn thấy nằm ở những người trẻ tuổi - những người sẽ kiến tạo lại tương lai, vì một thế giới ngày mai: một tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng cho tất cả".

Phần thi ứng xử top 6 của Hoa hậu Bảo Ngọc

Dù đã có phần thể hiện rất tự tin và thuyết phục nhưng Bảo Ngọc dừng chân ở top 6, đây cũng là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này trong suốt nhiều năm qua. Danh hiệu Miss World 2025 thuộc về đại diện Dominican Republic - Joheirry Mola Dominguez. Ngôi vị Á hậu 2 thuộc về người đẹp Malaysia, Á hậu 1 thuộc về người đẹp Tây Ban Nha.

Hoa hậu Bảo Ngọc dừng chân ở top 6 chung cuộc

Bảo Ngọc đã có hành trình đáng tự hào ở Miss World

Tân Hoa hậu tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE), đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, giáo viên và phóng viên. Không chỉ sở hữu hành trình đa dạng, tân Miss World còn dành tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Cô là người sáng lập Voices of Tomorrow, dự án hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng khó khăn tiếp cận giáo dục tiếng Anh, đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng và bản thân.

Đại diện Việt Nam chúc mừng Tân Miss World

Người đẹp Cộng Hoà Dominican đăng quang Miss World 2026