NSND Thanh Lam hát ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Thanh Tùng, kể về thời trẻ “ông đẹp trai dã man”

Tại đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng, Thanh Lam kể lại những kỷ niệm về người thầy của mình, đồng thời thể hiện loạt sáng tác quen thuộc của ông.

Tối 15/8, live concert Legacy of Love đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, nằm trong chuỗi dự án tưởng nhớ 10 năm ngày nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời (1948-2016). Đêm nhạc có sự tham gia của Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên và Mỹ Anh.

Dưới sự chỉ đạo của giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng, khoảng 19 tác phẩm của Thanh Tùng được làm mới theo phong cách classical crossover, kết hợp dàn nhạc giao hưởng với ban nhạc hiện đại. Gần 4.000 khán giả có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia dành nhiều tràng pháo tay cho những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Hình ảnh nhạc sĩ Thanh Tùng được trang trí ở sảnh đón tiếp của đêm nhạc.

NSND Thanh Lam.

Trong đêm nhạc, Thanh Lam tiếp tục thể hiện mối gắn bó đặc biệt với âm nhạc Thanh Tùng. Nữ ca sĩ cho biết từ khi còn nhỏ, cô đã được tiếp xúc với những sáng tác của ông và sau này luôn coi cố nhạc sĩ như một người thầy lớn trong nghề.

"Khi hát những bài của thầy, tôi thấy rất 'đã' vì mình có một biên độ rộng để thể hiện giọng hát. Tôi cảm được, phiêu được với thế giới cảm xúc mà thầy viết ra trong ca khúc. Tôi vẫn nhớ có những buổi tập, thầy khen - chê rất nhẹ nhàng, chỗ này hơi thiếu tinh tế, đoạn này nên nhỏ nhẹ, đoạn sau hãy bùng nổ. Với tôi, âm nhạc của thầy là trường tồn. Các sáng tác tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất khó cho các ca sĩ thể hiện khi phải gói được sự sâu sắc trong từng nốt nhạc", Thanh Lam tâm sự.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ thể hiện Chuyện cổ Nghi Tàm theo hơi hướng hát xẩm, kết hợp đàn nguyệt, trống chầu với dàn nhạc. Cô cũng mang màu sắc dân ca Nam Bộ vào Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông, trước khi thể hiện Hoa tím ngoài sân và Ngôi sao cô đơn.

Đáng chú ý, Chuyện cổ Nghi Tàm là ca khúc cuối cùng nhạc sĩ Thanh Tùng để lại. Theo Thanh Lam, đây là tác phẩm ông viết về quê của vợ.

Khi được hỏi kỷ niệm về cố nhạc sĩ, Thanh Lam kể cô biết ông từ nhỏ qua những câu chuyện của mẹ - người từng làm việc cùng Thanh Tùng tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Nữ ca sĩ vẫn nhớ lời mẹ kể về vẻ ngoài và tài năng của ông khi còn trẻ: "Ôi con ơi, hồi trẻ ông đẹp trai dã man, rất nhiều em mê. Đặc biệt thầy đi học ở Triều Tiên về thầy rất đẹp trai, phối khí, sáng tác thì number one".

Lệ Quyên.

Lệ Quyên là một trong những gương mặt mới trong hành trình đưa âm nhạc Thanh Tùng đến với khán giả của Legacy of Love. Cô lựa chọn hai ca khúc Em và tôi và Giọt nắng bên thềm, những tác phẩm mà nữ ca sĩ yêu thích.

Trên sân khấu, Lệ Quyên gửi lời cảm ơn Thanh Lam vì đã "nhường" cho cô hai ca khúc vốn quen thuộc với giọng hát của diva. Nữ ca sĩ cho biết đây là cơ hội để cô làm mới những sáng tác của Thanh Tùng theo màu sắc riêng.

"Tôi từng đứng trên sân khấu lớn như thế này hát cùng dàn nhạc giao hưởng, nhưng chưa bao giờ có một chương trình mà dàn nhạc lại hoành tráng như thế này", Lệ Quyên nói.

Mỹ Linh xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, bay bổng qua Lời tỏ tình của mùa xuân và Lối cũ ta về. Đặc biệt, màn song ca Giọt sương trên mí mắt cùng con gái Mỹ Anh tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình.

Hai mẹ con thể hiện ca khúc như những người đồng nghiệp, cùng đối thoại và hỗ trợ nhau trong từng câu hát. Mỹ Anh cũng đảm nhận phần kết chương trình với Hát với chú ve con, cùng dàn đồng ca thiếu nhi.

Diva Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh.

Tùng Dương.

Tùng Dương là giọng ca nam duy nhất trong đêm nhạc. Anh thể hiện Trái tim không ngủ yên, Một mình và Hoa cúc vàng theo cách giàu tính tự sự.

Những ca khúc vốn quen thuộc với nhiều thế hệ ca sĩ được Tùng Dương khoác lên màu sắc riêng. Qua cách xử lý của anh, hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa với những sáng tác chất chứa tình yêu dành cho gia đình được khắc họa rõ nét.

Bên cạnh những màn trình diễn của các ca sĩ, phần hòa âm của Trần Mạnh Hùng cũng góp phần tạo diện mạo mới cho các ca khúc quen thuộc như Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Giọt nắng bên thềm, Lối cũ ta về, Giọt sương trên mí mắt hay Ngôi sao cô đơn.

Theo Trần Mạnh Hùng, dù làm mới các tác phẩm bằng ngôn ngữ classical crossover và đưa thêm màu sắc của nhạc cụ hiện đại, anh vẫn cố gắng giữ tinh thần nguyên bản trong âm nhạc Thanh Tùng.

Legacy of Love - 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng là dự án do gia đình cố nhạc sĩ thực hiện trong năm 2026, gồm các concert, đĩa than và sách nhạc. Sau đêm diễn tại Hà Nội, gia đình Thanh Tùng dự kiến đưa dự án vào TPHCM để tiếp tục giới thiệu di sản âm nhạc của ông tới khán giả phía Nam.