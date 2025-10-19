Giới truyền thông đến từ London đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhưng nội dung chi tiết không được chính quyền Anh cung cấp.

Giờ đây, cổng thông tin Axios của Mỹ đã dẫn một nguồn tin thân cận tiết lộ một số khía cạnh của cuộc trò chuyện,.

Hóa ra cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine mà Thủ tướng Anh cũng đề xuất với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, cùng với Hoa Kỳ xây dựng một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, tương tự như những gì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cố gắng thực hiện ở Dải Gaza ở Trung Đông.

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc gặp gần đây nhất của ông Zelensky với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 10, trong cuộc điện đàm chung nói trên.

Axios dẫn lời nguồn tin cho biết, trong cuộc gọi của Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm với các nhà lãnh đạo châu Âu, Thủ tướng Anh đã đề xuất hợp tác với Hoa Kỳ để soạn thảo một thỏa thuận hòa bình tương tự như kế hoạch 20 điểm gần đây mà ông Trump thiết lập cho Dải Gaza.

Thỏa thuận Gaza có các nội dung quan trọng được lưu ý là: Kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức; tái thiết và phục hồi; trao đổi tù nhân, bao gồm cả thi thể của những người đã chết, thả tù nhân; thành lập một đặc khu kinh tế; đối thoại liên tôn giáo và các biện pháp khác nhằm bình thường hóa tình hình.

Mặc dù hiệu quả của thỏa thuận vẫn còn khó đánh giá và sẽ chỉ được thể hiện rõ trong thời gian tới, nhưng chắc chắn đây là một bước đi đúng hướng và sẽ là nền tảng vững chắc cho một kế hoạch hòa bình lâu dài cho dải Gaza nói riêng và giữa người Palestine và người Israel nói chung.

Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đề xuất tổ chức một cuộc điện đàm phối hợp khẩn cấp giữa các cố vấn an ninh quốc gia châu Âu vào cuối tuần nhằm thống nhất và cụ thể hóa những gì mà các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức đã thống nhất.