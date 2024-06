Hố tử thần "nuốt chửng" sân bóng đá trong tích tắc, video ghi lại khung cảnh hiện trường tựa tận thế

Ngày 26/06 vừa qua, một sự cố hiếm có đã bất ngờ xảy ra tại Gordon Moore Park ở bang Illinois (Mỹ) và thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông nước này. Theo đó, sự việc xảy ra vào 9h15 sáng khi một sân bóng đá tại khu vực này bất ngờ bị sụt lún, tạo thành một hố sụt khổng lồ có đường kính khoảng 100 feet (khoảng 30,5 mét) và sâu 30 feet (khoảng 9,1 mét).

Theo như đoạn video ghi tại thời điểm diễn ra sự việc, chỉ trong vài giây, cột đèn, ghế dài và sân cỏ nhân tạo của sân bóng gần như bị "nuốt chửng" và hoàn toàn biến mất khỏi camera.

Chia sẻ về vụ việc, Michael Haynes - một nhà chức trách địa phương cho biết những gì xảy ra tại sân bóng như cảnh tượng trong một bộ phim về hậu tận thế: "Trông chiếc hố giống như vừa có một quả bom phát nổ tại đó".

Brian Hoener, người đứng đầu câu lạc bộ thể thao tại trường trung học Marquette Catholic nhận định rằng hậu quả của sự cố này có thể nghiêm trọng hơn nhiều: "Chỉ đúng 1 tuần trước khi vụ việc xảy ra, có khoảng 60 hoặc 70 người trên sân và tập luyện bóng đá của chúng tôi. Mọi thứ đã có thể trở nên tồi tệ hơn như thế này".

Trước sự việc đáng chú ý này, Thị trưởng của thành phố - David Goins cho biết: "Không có ai có mặt trên sân vào thời điểm đó và không có ai bị thương. Tuy nhiên, tất cả các sự kiện thể thao hiện đã bị hủy bỏ."



Đồng thời, nhà điều hành mỏ New Frontier Materials cũng đã đưa ra tuyên bố trên Alton Telegraph và xác nhận nguyên nhân xảy ra "sụt lún mặt đất" là do sân vận đồng nằm trên một mỏ đá vôi do New Frontier Materials vận hành. Ông cũng nhấn mạnh rằng đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu và công ty sẽ hợp tác với thành phố để giải quyết sự cố càng sớm càng tốt.

Cận cảnh chiếc hố sụt nằm giữa sân bóng

Nguồn: ABC News