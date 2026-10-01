Hồ thủy điện lớn nhất Đông Nam Á trong thế kỷ 20 tại Việt Nam được định hướng trở thành Khu du lịch Quốc gia trọng điểm

Hồ Hòa Bình đang được nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên phạm vi khoảng 52.200 ha, hướng tới trở thành Khu du lịch Quốc gia trọng điểm vào năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 29/9/2026, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và tình hình triển khai các dự án đầu tư tư nhân trong khu vực.

Đồ án điều chỉnh có phạm vi khoảng 52.200 ha, thuộc một phần địa giới các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Quy Đức, Tân Mai, Mường Hoa, Thung Nai.

Quy hoạch đặt mục tiêu phát triển Hồ Hòa Bình thành Khu du lịch Quốc gia trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu được công nhận vào năm 2030. Đến năm 2050, khu vực được định hướng trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng, văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Thủy điện Hòa Bình (Ảnh: Ngọc Đẹp).

Không gian du lịch được định hướng theo mô hình 1 trung tâm Khu du lịch và 4 trung tâm động lực, đồng thời mở rộng không gian về phía Bắc và tăng cường liên kết vùng. Các sản phẩm du lịch tập trung vào 6 nhóm gồm sinh thái hồ - rừng - đảo; nghỉ dưỡng ven hồ và chăm sóc sức khỏe; golf; du lịch đường thủy sông Đà; văn hóa - tâm linh; du lịch cộng đồng và trải nghiệm bản địa. Hạ tầng, đặc biệt là giao thông, được xác định là một trong những động lực phát triển, đồng thời quy hoạch gắn với bảo vệ rừng, cảnh quan, môi trường và sinh kế người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn và các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án, làm rõ những nội dung giữ lại, điều chỉnh và bổ sung, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Việc tổ chức không gian, phát triển các khu dịch vụ, lưu trú và dự án du lịch phải phù hợp với hạ tầng, sử dụng đất, bảo vệ rừng, cảnh quan, môi trường và đời sống người dân; đồng thời xác lập lộ trình phát triển rõ ràng, tạo cơ sở thu hút các dự án có chất lượng.

Trong khu vực Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình hiện có 23 dự án đầu tư tư nhân được phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng diện tích đăng ký khoảng 1.697 ha và tổng vốn khoảng 7.746 tỷ đồng.

Thủy điện Hòa Bình (Ảnh: Ngọc Đẹp).

Đến hết quý III/2026, có 5 dự án đã hoàn thành thủ tục và đi vào hoạt động toàn bộ hoặc một phần, 7 dự án đang thi công, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2030, trong khi 11 dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng. Tỉnh yêu cầu rà soát từng dự án, đặc biệt các dự án chậm triển khai hoặc không còn phù hợp với quy hoạch, nhằm tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm không gian phát triển chung của Khu du lịch.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên sông Đà được khởi công xây dựng năm 1979 và khánh thành vào năm 1994. Công trình có sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô. Đây là công trình thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á của thế kỷ 20. Ngoài nhiệm vụ chính là nguồn cung cấp điện chủ lực cho hệ thống điện quốc gia, nhà máy Thủy điện Hòa Bình còn có nhiệm vụ chống lũ cho Hà Nội và vùng hạ du, đảm bảo lưu lượng nước tưới phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt cho đồng bằng Bắc Bộ.