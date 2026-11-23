Nữ ca sĩ cho biết cô không còn nhìn tình yêu bằng những tổn thương, trách móc mà chọn cách đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

Ở tuổi 42, cho biết cô đang trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất khi có sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm và những mối quan hệ thân thiết.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Hồ Ngọc Hà nói rằng hiện tại, điều quan trọng với cô không còn là chạy theo hào quang mà là trân trọng những gì mình đang có.

Không còn đau đớn hay trách móc vì tình yêu

- Sau 12 năm mới ra album, Hồ Ngọc Hà có cảm thấy áp lực về sự đón nhận của khán giả?

Để một ca khúc được số đông yêu thích, nghe hợp tai không phải điều dễ dàng. Trước đây, những bản ballad có ca từ buồn, bi lụy thường dễ được đón nhận. Có lẽ vì vậy mà tôi có cả một chùm ca khúc như thế.

Hiện nay, khán giả có nhiều gu âm nhạc khác nhau, mỗi nhóm có thị hiếu riêng. Đây là tín hiệu vui vì nghệ sĩ có thể thoải mái thể hiện tiếng nói âm nhạc của mình, không phải chạy theo số đông để làm ra những bài hát dễ nghe nhưng thiếu màu sắc riêng.

Ai cũng mong sản phẩm của mình được khán giả yêu thích. Nhưng trước hết, mình phải yêu sản phẩm đó đã. Việc ca khúc có được đón nhận hay không còn tùy thuộc vào sức lan tỏa và gu thẩm mỹ của mỗi người. Tôi nghĩ những ca khúc mới của mình khá dễ nghe và chắc chắn sẽ có nhóm khán giả yêu thích.

Hồ Ngọc Hà vẫn được xem là mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt.

- Khi đã có gia đình, cách chị cảm nhận những ca khúc về tình yêu có thay đổi?

Tôi nhìn tình yêu nhẹ nhàng hơn, không còn đau đớn hay trách móc. Có lẽ cũng vì đọc kinh, đi tu nhiều nên bây giờ tôi nghĩ người nào đến thì mình hãy gìn giữ bằng mọi giá.

Trước đây, nếu ai đó rời đi, tôi thường nghĩ: “Ừ thì thôi, đi thì thôi”. Bây giờ, tôi nhận ra không chỉ tình yêu mà cả tình bạn hay bất kỳ mối quan hệ nào cũng vậy. Khi hết duyên, những câu chuyện xảy ra khiến hai bên không còn kết nối, không còn chung năng lượng, mình nên đón nhận nhẹ nhàng, không trách móc, hờn giận hay thù hận.

Những câu chuyện tình yêu trong album lần này cũng vậy, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Yêu mà không vui thì không nên yêu. Nếu ở một mình mà vui thì nên ở một mình. Người độc thân đang cảm thấy vui thì đừng dại yêu, bởi chưa chắc khi yêu sẽ vui hơn lúc một mình.

Chẳng ai muốn thay thế “nữ hoàng giải trí”

- Hồ Ngọc Hà nói thần tượng của chị là Beyoncé - người cho rằng làm âm nhạc không phải để tạo hiệu ứng lan truyền quốc tế mà để khắc họa chính mình. Chị có đồng cảm với quan điểm này?

Tôi nghĩ điều này đúng với tất cả nghệ sĩ trên thế giới. Nghệ sĩ cũng là những con người có cảm xúc, suy nghĩ như mọi người. Khi còn trẻ, ai cũng có tham vọng. Nhưng khi đã cống hiến nhiều, tự nhiên mình muốn cho đi hoặc làm điều mình thích nhất, điều khiến mình cảm thấy đã nhất.

Tuy nhiên muốn là một chuyện, còn có đạt được hay không lại phụ thuộc vào “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Điều quan trọng với tôi là khi nghe nhạc của mình, khán giả cảm thấy vẫn mới mẻ, không bị cũ kỹ.

Theo tôi, nghệ sĩ nào cũng chỉ có một giai đoạn hoàng kim của riêng mình. Đó là lúc hát gì khán giả cũng nghe, nói gì cũng thấy có duyên.

Nghệ sĩ nào cũng chỉ có một giai đoạn hoàng kim của riêng mình.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

- Ở thời điểm hiện tại, chị nghĩ thế nào về thời hoàng kim của mình?

Thế hệ của tôi, nhà nào cũng có TV nên dù thích hay không, mọi người cũng nhìn thấy mặt và biết đến mình. Vì vậy, tôi may mắn có cơ hội được đông đảo công chúng biết đến. Khi đó, tôi cũng có điều kiện thỏa sức làm những gì mình mong muốn.

Các bạn trẻ bây giờ có thể nổi tiếng rất nhanh, nhưng đôi khi chỉ trong một cộng đồng hoặc phạm vi nhất định, chưa chắc đã trở thành cái tên “quốc dân”. Để được xem là “quốc dân” rất khó. Nghệ sĩ cũng có thể bị đào thải nhanh, đến nhanh rồi đi nhanh. Nếu không tiếp tục vận dụng, tham gia các chương trình hoặc cho ra sản phẩm để chứng minh mình là ai, các bạn sẽ đối mặt với nguy cơ đó.

Mọi thứ đã thay đổi và mình cũng phải thay đổi, chấp nhận điều đó. May mắn là tôi đã trải qua giai đoạn ghi dấu ấn nên có thể tiếp tục hoạt động lâu hơn một chút so với các bạn.

- Chị áp lực phải giữ vững vị trí “nữ hoàng giải trí”?

Nghệ sĩ trẻ bây giờ rất tài năng khi có thể vừa hát vừa nhảy. Tuy nhiên tôi tin mỗi nghệ sĩ đều có chỗ đứng riêng nên các bạn cũng chẳng cần nhắm đến vị trí của tôi. Họ có những giấc mơ lớn hơn, muốn trở thành nữ hoàng này, nữ hoàng kia chứ đâu nhất thiết phải là “nữ hoàng giải trí”.

Tôi nghĩ trên đời này không ai muốn thay thế ai. Ai cũng muốn ghi dấu bằng hình ảnh, tài năng và sức ảnh hưởng của chính mình.

Đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời

- Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn là một ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Chị cân đối công việc và việc chăm sóc gia đình thế nào?

Tôi luôn phải sống trong trạng thái giai đoạn này ưu tiên việc này, giai đoạn kia ưu tiên việc kia nhưng phải chấp nhận thôi.

Tôi đã dành thời gian cho Lisa và Leon trong những giai đoạn quan trọng nhất của các con. Bây giờ, hai bé đã vào lớp 1 và có guồng sinh hoạt nhất định nên cũng không còn cần uốn nắn như trước. Ngoài ra, khi tôi không có ở nhà thì đã có anh Kim Lý. Tôi và anh Kim cũng quy định không để các con xa ba mẹ quá lâu. Khi không bận công việc, cả hai dành toàn bộ thời gian cho con.

Tổ ấm viên mãn của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

- Mọi người nhìn vào Hồ Ngọc Hà sẽ nghĩ chị may mắn khi có tất cả mọi thứ. Với riêng chị, điều này có đúng?

Tôi cảm thấy mình đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời. Tôi tìm được một người bạn đời rất hợp, có ý chí, đặc biệt là biết chăm sóc và định hướng cho con khi lớn lên. Vì là người phương Tây, anh Kim dạy con rất hay, thậm chí tôi còn phải học hỏi.

Bản thân tôi thường không biết cách kiềm chế cảm xúc. Nhưng nhìn cách anh Kim dạy con, tôi thấy anh làm rất tốt. Anh đồng hành cùng con, nói điều gì các con cũng nghe, đồng thời định hướng việc học hành một cách đàng hoàng, tử tế, chuẩn mực.

Tôi cũng học được cách sống vô tư giống anh Kim. Anh dạy tôi hiểu được rằng ai nói điều gì không đúng về mình thì đừng đọc, cũng đừng bận tâm. Như vậy, chính mình là người thoải mái nhất. Tôi hạnh phúc khi tìm được một người bạn như thế.

Ngoài gia đình, tôi còn có những mối quan hệ bạn bè chỉ cần nhắn một câu là sẽ có mặt ngay. Với tôi, như vậy là quá đủ.

- Nói vậy nghĩa là chị không còn mong cầu gì hơn?

Mong cầu chứ! Tôi mong mãi mãi được như thế này. Tôi nghiệm ra rằng khi chưa có điều gì, mình mong có được nó. Khi đã có mà cảm thấy không vui, mình lại mong vượt qua. Nhưng khi có được điều gì đó và cảm thấy vui, mình mong điều đó mãi mãi thuộc về mình.

Vì vậy, mong cầu cũng không có gì sai, quan trọng là đừng làm tổn hại những điều xung quanh và vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.

- Cảm ơn Hồ Ngọc Hà về những chia sẻ!