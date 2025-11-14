Hồ Ngọc Hà thông báo khẩn

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đưa ra cảnh báo người hâm mộ về tình trạng bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói bằng công nghệ AI để quảng cáo cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bài đăng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng bởi mức độ nghiêm trọng cũng như hậu quả mà nhiều khán giả đã vô tình gặp phải.

Trong bài viết, Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh của cô liên tục bị các trang mạng cắt ghép, sử dụng trái phép nhằm lừa gạt người tiêu dùng. Cô trích dẫn rõ ràng hàng loạt ví dụ về việc bị mạo danh, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ nghệ sĩ và người tiêu dùng.

Hồ Ngọc Hà cảnh báo đây là những trang lợi dụng hình ảnh, giọng nói của cô bằng công nghệ AI để quảng cáo cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc

Nữ ca sĩ viết: "Góc cảnh báo: Thật đáng tiếc khi công nghệ ngày càng hiện đại thì cũng là lúc mà sự thật - giả càng bị xáo trộn. Hà vốn dĩ là người ít lên tiếng với những trang page câu like bởi những tin tức gây shock, tị nạnh nhau hay nhiều thứ khiến khán giả hoang mang về mình, vì Hà vẫn nghĩ rằng "mình không làm thế chắc khán giả sẽ hiểu thôi".

Và có lẽ vì thế đã trở thành sự hiển nhiên, họ thích nói gì thì nói, đăng gì thì đăng và sử dụng thế nào cũng được, nhưng đã đến lúc cần phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả yêu thương Hà không bị lừa gạt đến đau lòng: Tiền mất, tật mang.

Khán giả gửi mình rất nhiều những tin nhắn bức xúc, giận dữ bởi họ không biết rằng: Một trong những sản phẩm Hà đăng dưới đây đều sử dụng hình ảnh cắt ghép, công nghệ AI và hoàn toàn không được Hà và công ty Hà đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh hay giọng nói của Hà, vô cùng ảnh hưởng hình ảnh, giá trị thương hiệu của mình và đặc hiệt là công việc. Làm cho mọi đối tác, khán giả hoang mang mình không có sự lựa chọn khắt khe khi ký kết.

Hồ Ngọc Hà mong khán giả hãy tỉnh táo, kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi tin vào bất cứ quảng cáo nào trên mạng xã hội

Nghệ sĩ hiện đang đối mặt với tình trạng bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo trái phép những sản phẩm không biết từ đâu ra. Rất mong Hà cũng như các nghệ sĩ, những ai đã và đang bị tình trang chung được các ban nghành, luật an ninh mạng hỗ trợ và giải quyết để tránh bị ảnh hưởng và khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Hà xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Bất kể sản phẩm nào phía bên Hà hợp tác Hà cũng luôn đăng trên page của mình rõ ràng mọi thông tin và là những brand lớn được mọi người biết đến đầy uy tín".

Dưới phần bình luận, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã bị lừa vì tin vào các quảng cáo giả mạo: "Rất xin lỗi tất cả những ai đã tưởng thật mà mua. Nhưng cũng mong mọi người hãy kiểm chứng kỹ và vào page của Hà xem Hà có tương tác và đăng về sản phẩm họ không nhé!".

Thông báo của Hồ Ngọc Hà cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn giả mạo và quảng cáo lừa đảo hiện nay. Không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng và công việc của nghệ sĩ, hành vi sử dụng hình ảnh trái phép còn gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng.

Qua lời chia sẻ đầy trách nhiệm, Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định sự minh bạch trong mọi hợp tác thương mại và khuyến cáo người hâm mộ kiểm chứng thông tin trước khi tin vào bất cứ quảng cáo nào trên mạng xã hội. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về việc cần tăng cường bảo vệ bản quyền hình ảnh trong thời đại công nghệ phát triển quá nhanh và quá dễ bị lợi dụng.