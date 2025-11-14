Ngô Thanh Vân thông báo khẩn

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã gửi lời cảnh báo đến khán giả khi cô liên tục bị sử dụng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí cả giọng nói được tạo bằng công nghệ AI vào nhiều nội dung quảng cáo, bài viết sai sự thật.

Nữ diễn viên cho biết: "Gần đây, tôi thấy nhiều trang quảng cáo và một số nội dung trên mạng xã hội dùng hình ảnh, tên tuổi và thậm chí là AI giả mạo giọng nói của tôi để gắn vào những câu chuyện không đúng sự thật. Từ việc bịa đặt tôi sở hữu biệt thự xa hoa, tài sản giàu sang… cho đến việc gán tôi vào các sản phẩm mà tôi chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác.

Ngô Thanh Vân thông báo về việc cô bị giả mạo

Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng. Điều này làm tôi thật sự buồn lòng.

Tôi muốn gửi lời đến các trang báo, đơn vị quảng cáo và những ai đang sử dụng hình ảnh của tôi một cách tùy tiện: Xin hãy dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của tôi để quảng cáo hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật.

Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình. Gia đình tôi sống giản dị, bình yên, hoàn toàn không như những câu chuyện được thêu dệt để câu view hay bán hàng. Là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm con nhỏ, tôi chỉ muốn dành trọn sự bình yên cho gia đình mình. Nhưng những nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc thời gian gần đây khiến tôi không khỏi bất an và lo lắng.

Ngô Thanh Vân mong khán giả cùng chung tay “quét sạch” những thông tin sai lệch

Vì vậy, nếu mọi người nhìn thấy bất kỳ quảng cáo hay bài viết mạo danh nào, xin hãy giúp tôi báo cáo và cùng nhau quét sạch những thông tin sai lệch ấy, để không ai bị hiểu lầm hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn.

Tôi và Huy Trần chỉ có 2 trang Facebook chính thức này. Chỉ có những thông tin được chia sẻ qua hai trang này là sự thật. Xin mọi người hãy cảnh giác. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn thương quý, thấu hiểu và dành nhiều sự quan tâm cho gia đình Huy – Vân – Gạo".

"Đả nữ" màn ảnh Việt đang tận hưởng những ngày bình yên, hạnh phúc bên chồng con

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân đang nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, việc nghệ sĩ bị lấy hình ảnh trái phép, gán ghép vào những nội dung thất thiệt đáng bị lên án. Thông báo của Ngô Thanh Vân được xem là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc cần nâng cao cảnh giác, tránh để những nội dung giả mạo tiếp tục gây hại cho cộng đồng.