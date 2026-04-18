"Họ lao tới xin chữ ký vì tưởng tôi là Bùi Anh Tuấn"

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Khánh Long - quán quân Nhạc Hội Song Ca, Top 4 The Winner Is và để lại dấu ấn tại các chương trình Cặp Đôi Hài Hước, Tinh Hoa Hội Tụ…



Hồ Khánh Long

Tại đây, nam ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Tôi đi hát được gần 10 năm nhưng ít ai biết xuất phát điểm của tôi là sinh viên ngành tài chính ngân hàng.

Là một tay ngang bước vào nghệ thuật, tôi hiểu rõ mình phải đối mặt với nhiều thử thách hơn so với những người được đào tạo bài bản từ đầu. Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Có thể có những lúc buồn, những lúc tự thất vọng vì chưa làm được điều mình mong muốn nhưng tôi luôn giữ cho mình một niềm tin nhất định vào con đường đã chọn.

May mắn của tôi khi rẽ hướng sang âm nhạc là được ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Cha mẹ không gây áp lực mà luôn ở phía sau, sẵn sàng động viên và tạo điều kiện để tôi theo đuổi đam mê. Đây là điểm tựa tinh thần rất lớn, giúp tôi vững vàng hơn trong những giai đoạn khó khăn.

Bùi Anh Tuấn

Ngoài ca hát, tôi còn là một vận động viên. Tôi từng đạt được nhiều huy chương ở các bộ môn như điền kinh, đá cầu, bóng đá, thậm chí cả võ thuật, từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Thời còn trẻ, tôi đại diện cho tỉnh Đồng Nai tham gia các giải đấu.

Những ngày đầu bước chân vào nghề, tôi từng bị khán giả nhận nhầm là Bùi Anh Tuấn vì giống ngoại hình.

Có lần tôi đi ăn ở một khu chợ, tôi được vài người ra xin chữ ký nhưng lại không phải với chính cái tên của tôi mà là của Bùi Anh Tuấn. Họ lao tới xin chữ ký chỉ vì tưởng tôi là Bùi Anh Tuấn. Tôi buồn, chạnh lòng và chênh vênh.

Tôi muốn mình được nhớ đến như một chàng trai mang năng lượng tích cực, người có thể lan tỏa niềm vui, sự lạc quan qua từng bài hát. Ngay cả với những ca khúc buồn, tôi vẫn lựa chọn cách thể hiện sao cho không chìm trong bi lụy mà vẫn giữ được một tinh thần tích cực.

10 năm qua với tôi là một hành trình vừa suôn sẻ vừa đầy trở ngại. Sự suôn sẻ đến từ việc tôi liên tiếp giành chiến thắng ở các cuộc thi và được chú ý. Nhưng chính sự đi nhanh đó lại trở thành một áp lực vô hình. Tôi đang mặc một chiếc áo quá rộng, không biết phải làm gì để xứng đáng với những gì mình đạt được".