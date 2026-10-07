"Hố đen" AI hút tiền: Elon Musk muốn huy động 40 tỷ USD để SpaceX mua chip NVIDIA

SpaceX của Elon Musk đang tìm cách huy động khoảng 40 tỷ USD trong một thương vụ do Apollo Global Management dẫn dắt, nhằm tài trợ cho việc mua chip NVIDIA.

Theo Financial Time, SpaceX dự kiến huy động khoảng 10 tỷ USD thông qua các khoản vay ngân hàng và 30 tỷ USD thông qua trái phiếu đạt chuẩn đầu tư (investment-grade) để tài trợ cho đơn hàng chip quy mô lớn. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào năm 2027.

Apollo Global Management được kỳ vọng dẫn dắt thương vụ, đồng thời hỗ trợ phân phối số trái phiếu này tới một mạng lưới rộng các nhà đầu tư. Pimco, một trong những tập đoàn quản lý trái phiếu lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm nhỏ các bên cho vay đang đàm phán để tham gia thương vụ.

Thương vụ cho thấy lượng vốn khổng lồ đang được đổ vào cuộc đua AI, khi các doanh nghiệp không chỉ phải chi hàng chục tỷ USD cho chip mà còn phải đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu và các hạ tầng cần thiết để vận hành AI.

Áp lực trái phiếu là một vấn đề với SpaceX

SpaceX hiện có xếp hạng tín nhiệm BBB, thuộc nhóm trái phiếu đạt chuẩn đầu tư và là mức cao thứ hai từ dưới lên trong hệ thống xếp hạng này. Điều này mở ra cánh cửa cho các quỹ bảo hiểm và quỹ hưu trí tham gia mua trái phiếu SpaceX, bởi những tổ chức này thường bị hạn chế đáng kể trong việc nắm giữ các khoản nợ có xếp hạng “rác”.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu đang cho thấy nhà đầu tư không hoàn toàn thoải mái với mức độ vay nợ và chi tiêu của SpaceX.

Công ty được cấp xếp hạng investment-grade ngay sau khi hoàn tất IPO trị giá 86 tỷ USD vào tháng 6. Chưa đầy hai tuần sau đó, SpaceX đã bán 25 tỷ USD trái phiếu chất lượng cao. Nhưng trái phiếu sau đó giảm giá khi nhà đầu tư lo ngại về núi nợ ngày càng lớn và nhu cầu chi tiêu vốn khổng lồ của công ty.

Theo dữ liệu MarketAxess, trái phiếu SpaceX đáo hạn năm 2056 hiện được giao dịch ở mức khoảng 85 cent/USD mệnh giá, với lợi suất cao hơn khoảng 2,27 điểm phần trăm so với trái phiếu Kho bạc Mỹ. Mức chênh lệch này tương đương với mức thường thấy ở các trái phiếu thuộc nhóm “rác”.

Một vấn đề khác là Musk công bố khá hạn chế các thông tin tài chính của SpaceX, khiến một số nhà đầu tư trước đây không mặn mà với trái phiếu của công ty.

Elon Musk đặt cược hoàn toàn vào NVIDIA

Khoản huy động 40 tỷ USD sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa SpaceX và NVIDIA. Elon Musk trước đó đã tuyên bố SpaceX sẽ tăng mạnh mức độ sử dụng công nghệ NVIDIA cho các sáng kiến AI của mình.

“Chúng tôi đã quyết định xây dựng hoàn toàn trên Nvidia bởi chúng tôi cho rằng kiến trúc Vera Rubin là kiến trúc tốt nhất” , Musk nói trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của SpaceX hồi tháng 8. “Chúng tôi cho rằng đây là máy tính AI tốt nhất và chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác, quan hệ đối tác chặt chẽ với Nvidia trên nhiều phương diện.”

Đối với NVIDIA, một đơn hàng quy mô hàng chục tỷ USD từ SpaceX sẽ là một thắng lợi đáng kể trong bối cảnh hãng đang phải đối mặt với ngày càng nhiều đối thủ muốn phá vỡ vị thế thống trị của mình trên thị trường chip bán dẫn tiên tiến.

Nhìn chung, cuộc đua AI đang ngày càng vượt ra khỏi câu chuyện công nghệ. Đằng sau mỗi trung tâm dữ liệu là hàng chục tỷ USD vốn, và đằng sau những con chip AI đắt đỏ là một hệ thống tín dụng ngày càng lớn. Với SpaceX, 40 tỷ USD là khoản cược khổng lồ vào tham vọng xây dựng năng lực AI ở quy mô chưa từng có của Elon Musk.