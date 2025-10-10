Hộ chiếu có những lỗi này, hành khách có thể bị từ chối lên máy bay: Kiểm tra ngay để không mất tiền oan

Khi chuẩn bị cho chuyến du lịch quốc tế, du khách thường chú trọng đến việc đặt vé, xin visa, và chuẩn bị hành lý. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng không kém là tình trạng của hộ chiếu. Những lỗi hay sai lầm tưởng nhỏ trên hộ chiếu có thể khiến du khách gặp phải sự cố khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh vào các quốc gia khác, thậm chí có thể bị từ chối lên máy bay. Để tránh những rắc rối này, du khách cần tự kiểm tra hộ chiếu trước khi lên đường.

1. Hư hỏng nhẹ trên hộ chiếu

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến du khách bị từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh là hộ chiếu bị hư hỏng. Những vết xước, bong tróc lớp nhựa bảo vệ hay vết bẩn có thể làm giảm tính hợp lệ của hộ chiếu. Khi hộ chiếu bị hư hỏng, hệ thống kiểm tra của sân bay có thể không quét được thông tin, dẫn đến việc du khách không thể làm thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh.

Một số quốc gia, như Indonesia, yêu cầu kiểm tra hộ chiếu rất nghiêm ngặt và đã từng có trường hợp du khách bị từ chối nhập cảnh chỉ vì hộ chiếu bị hư hỏng nhẹ. Vì vậy, trước khi ra sân bay, du khách cần kiểm tra lại tình trạng của hộ chiếu. Nếu phát hiện có dấu hiệu hư hỏng, hãy đến cơ quan chức năng để xin cấp lại hộ chiếu mới.

2. Thời hạn hiệu lực không đủ

Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu là một yếu tố cực kỳ quan trọng khi du khách đi du lịch quốc tế. Nhiều quốc gia yêu cầu hộ chiếu có hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Ngay cả khi hộ chiếu của du khách vẫn còn hạn, nếu chỉ còn 3-4 tháng, du khách vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc không được cấp visa.

Các quốc gia như Mỹ, các nước Liên minh châu Âu và một số quốc gia châu Á đều yêu cầu hộ chiếu có thời hạn ít nhất 6 tháng để đảm bảo rằng du khách có đủ thời gian lưu trú mà không gặp phải vấn đề khi quay lại. Trước chuyến đi, du khách nên kiểm tra kỹ thời hạn hộ chiếu của mình. Nếu hộ chiếu còn ít hơn 6 tháng hiệu lực, hãy đến cơ quan có thẩm quyền để gia hạn trước chuyến đi.

3. Tên không khớp giữa hộ chiếu và vé máy bay

Một trong những vấn đề gây rắc rối không kém khi du khách đi du lịch quốc tế là tên trên hộ chiếu không khớp với tên trên vé máy bay. Điều này có thể xảy ra nếu du khách thay đổi tên sau khi kết hôn hoặc vì lý do cá nhân khác mà không cập nhật thông tin trong hộ chiếu. Khi tên không khớp, du khách có thể bị từ chối lên máy bay hoặc gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại quốc gia đến.

Hầu hết các hãng hàng không yêu cầu tên trên vé và hộ chiếu phải khớp hoàn toàn. Nếu du khách phát hiện sự khác biệt, hãy liên hệ với hãng hàng không càng sớm càng tốt để sửa đổi thông tin. Tuy nhiên, thủ tục sửa tên này có thể mất thời gian và yêu cầu du khách cung cấp các giấy tờ bổ sung, vì vậy hãy kiểm tra kỹ trước khi mua vé.

4. Dấu mộc đóng sai vị trí hoặc không còn trang trống

Một yếu tố khác cần lưu ý là dấu nhập cảnh hoặc xuất cảnh được đóng sai vị trí. Nếu dấu mộc bị đóng vào trang ảnh, trang visa hoặc những trang không phù hợp, sẽ gây khó khăn trong việc kiểm tra thông tin khi du khách qua cửa khẩu. Hơn nữa, nếu hộ chiếu không còn trang trống để đóng dấu, du khách có thể gặp phải sự cố khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

Trước chuyến đi, du khách nên kiểm tra kỹ các trang trong hộ chiếu để đảm bảo rằng dấu mộc của cơ quan chức năng được đóng đúng vào vị trí quy định. Nếu phát hiện dấu mộc bị đóng sai, hãy liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để xử lý và tránh gặp phải sự cố không đáng có.

5. Dấu hoặc nhãn không chính thức

Nhiều du khách thường có thói quen sưu tầm dấu hoặc nhãn trên hộ chiếu, nhưng điều này có thể gây rắc rối khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh vào một số quốc gia. Hộ chiếu của du khách chỉ nên có các dấu mộc và nhãn chính thức do cơ quan có thẩm quyền đóng. Nếu có dấu hay nhãn không chính thức (như nhãn quảng cáo, nhãn sưu tầm, v.v.), du khách có thể gặp phải vấn đề khi làm thủ tục.

Các quốc gia như Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc kiểm tra tính hợp lệ của hộ chiếu. Nếu phát hiện bất kỳ dấu mộc hay nhãn không chính thức nào, du khách có thể bị yêu cầu cấp lại hộ chiếu mới. Để tránh điều này, hãy bảo quản hộ chiếu cẩn thận và tránh dán bất kỳ nhãn không chính thức nào lên đó.