Khách Tây mang theo ngựa vàng mã về nước sau 2 năm giờ ra sao? Bất ngờ với những bức ảnh được anh chia sẻ

Cộng đồng mạng Việt Nam chắc hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc, mang theo mình chú ngựa vàng mã ra sân bay. Hình ảnh này từng gây sốt và nhạn được nhiều sự quan tâm vào năm 2023. Cụ thể, vị khách tên Arnaud Zein El Din - một kiến trúc sư đồng thời cũng là một blogger người Mexico, trong hành trình du lịch Việt Nam, tìm kiếm và sưu tầm đồ lưu niệm, đã vô tình chọn một chú ngựa vàng mã.

Theo những gì chia sẻ trên báo chí, vị khách nước ngoài cho biết anh tình cờ bắt gặp nó trong lúc dạo quanh phố cổ Hà Nội. “Tôi thấy nó đẹp, độc đáo và rất khác với bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây”, Arnaud chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Dân Trí. Chính vì vậy, anh quyết định mua về làm quà.

Hình ảnh du khách nước ngoài ôm theo ngựa vàng mã ra sân bay khiến dân mạng thích thú vào năm 2023

Mới đây, Arnaud Zein El Din khiến cộng đồng mạng bất ngờ hơn nữa vì chú ngựa vàng mã vẫn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống hiện tại của anh. Qua những bức ảnh, có thể thấy không chỉ giữ làm đồ lưu niệm đơn thuần, vị khách người Mexico đem nó theo khắp nơi, ngay cả khi đi du lịch.

Chú ngựa vàng mã đi khắp nơi bằng cách nào?

Quay trở lại năm 2023, thực tế chú ngựa vàng mã lúc đó được Arnaud Zein El Din mua đã bị thu lại và không thể lên máy bay tại thời điểm đó. Theo ZNews, ngay sau đó, một nhóm người Việt đứng đầu là kiến trúc sư Sơn Đặng đã quyết định tìm mua một con ngựa vàng mã tương tự tại phố Hàng Mã, rồi quyên góp để gửi tặng Arnaud sang Pháp.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, “ngựa vàng mã Việt Nam” đã chính thức lên đường tới châu Âu. Arnaud vô cùng xúc động khi nhận được món quà bất ngờ này. Trên trang cá nhân, ông đăng bức ảnh mình ôm con ngựa mới, kèm lời cảm ơn: “Tôi không chỉ nhận được một món đồ, mà còn nhận được tấm lòng từ những người bạn Việt Nam”.

Chú ngựa xuất hiện trong cuộc sống thường nhật của vi khách người Mexico

Và kể từ đó, “chú ngựa Việt Nam” theo chân người kiến trúc sư rong ruổi khắp nước Pháp – từ Lyon, Pont d’Ain đến Cormoz. Ông mang nó đến gặp bạn bè, người dân địa phương, thậm chí cả thợ nuôi ong, thợ làm bánh. Nhiều người Pháp tò mò, trầm trồ trước món đồ thủ công rực rỡ sắc vàng và đỏ, gọi nó là “tác phẩm nghệ thuật lạ mắt”.

Một số bức ảnh ghi lại cảnh vợ chồng Arnaud cùng chú ngựa vàng mã đứng trước những ngôi nhà cổ ở miền Nam nước Pháp, hay xuất hiện trong các buổi gặp gỡ bạn bè. “Mọi người ở đây đều hỏi tôi: Đây là đồ chơi à? Tôi nói, không, đây là một phần của văn hóa Việt Nam – nơi tôi đã có chuyến đi đáng nhớ”, trích lời kể lại trên báo Dân trí.

Chú ngựa được Arnaud giới thiệu với bạn bè và những người ông quen biết

Từ món đồ vàng mã đến cầu nối văn hoá

Theo Lao Động, vị khách người Mexico từng chia sẻ rằng ông không hề biết con ngựa mình mua là vàng mã dùng trong nghi lễ. Chỉ sau khi về nước, tìm hiểu qua các bài viết và bình luận của người Việt, ông mới nhận ra ý nghĩa văn hóa sâu xa đằng sau nó. “Điều đó khiến tôi càng trân trọng món quà này hơn”, ông nói.

Trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, hình tượng ngựa vàng mã mang ý nghĩa sâu sắc chứ không chỉ là vật phẩm dùng để đốt trong các buổi lễ mang tính tâm linh. Trao đổi với báo Dân trí, chuyên gia văn hóa Vũ Hồng Thuật - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, ngựa giấy thường xuất hiện trong bộ năm con ngựa tượng trưng cho năm phương – Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương. Mỗi con có màu sắc khác nhau, đại diện cho thần linh cai quản một phương trời.

Người Việt xưa quan niệm ngựa là linh thú trung gian giữa trần thế và cõi âm, chuyên chở lễ vật, lời cầu nguyện từ con người đến thần linh. Bởi vậy, trong các nghi lễ như động thổ, khai trương hay cúng cầu an, hình ảnh ngựa giấy luôn hiện diện như một biểu trưng của sự thuận lợi và may mắn.

Ảnh VnExpress

Theo ghi nhận của báo Nhân Dân, các làng nghề làm vàng mã lâu đời như Phúc Am (Hà Nội) hay Song Hồ (Bắc Ninh) vẫn còn giữ nghề tạo hình ngựa, voi, mũ áo… bằng khung tre và giấy màu. Mỗi con ngựa được tạo nên từ bàn tay tỉ mỉ của nghệ nhân, kết hợp kỹ thuật bồi giấy, sơn phủ, dán cắt tinh xảo – mang đậm hồn dân gian Việt. Dù chỉ là đồ làm bằng giấy, nhưng trong quan niệm truyền thống, chúng mang theo linh hồn văn hóa, tượng trưng cho niềm tin về sự gắn kết giữa hai thế giới âm – dương.

Chính vì vậy, việc một du khách nước ngoài như Arnaud Zein El Din chọn ngựa vàng mã làm quà lưu niệm đã trở thành câu chuyện thú vị. Giữa vô số món đồ lưu niệm phổ biến như áo dài, tranh sơn mài hay đồ thủ công mỹ nghệ, ông lại bị hấp dẫn bởi một vật phẩm vốn chỉ dành cho nghi lễ. Hành động tưởng chừng ngẫu hứng ấy vô tình mở ra một “cuộc đối thoại văn hóa” đặc biệt – nơi một món đồ dân gian được nhìn nhận dưới góc độ thẩm mỹ và biểu tượng.

Nhiều làng nghề nổi tiếng với nghề làm ngựa vàng mã truyền thống (Ảnh Báo Lao Động)

Khi Arnaud mang chú ngựa đi khắp nước Pháp, chụp ảnh cùng bạn bè, nó không chỉ là kỷ vật cá nhân mà còn trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa. Nhiều người Pháp tò mò hỏi về nguồn gốc món đồ, và qua những lời kể của ông, một phần văn hóa Việt đã được lan tỏa tự nhiên, dung dị nhưng đầy cảm hứng.