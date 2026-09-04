Hình phạt cho thiếu niên lạng lách, đánh võng trên đường

Từ thông tin phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng xác minh và xử lý trường hợp điều khiển xe gắn máy có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh, xử lý nội dung phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã giao Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, ngày 26/8/2026, lực lượng chức năng đã mời P.V.D. (sinh năm 2010, trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình), là người điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 35AA-3X4.XX, đến trụ sở làm việc.

Clip phản ánh về trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng tại Ninh Bình. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan công an, P.V.D. xác nhận: khoảng 16 giờ 06 phút ngày 22/8/2026, trên trục đường thuộc xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình, P.V.D. điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 35AA-3X4.XX và thực hiện các hành vi: không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Căn cứ kết quả xác minh cùng các tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với P.V.D. về các hành vi vi phạm trên.

Cụ thể, với hành vi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt từ 400.000-600.000 đồng. Hành vi chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cũng bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng theo điểm i khoản 2 Điều 7 của nghị định này.

Đáng chú ý, với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ, mức phạt tiền là từ 8-10 triệu đồng theo điểm a khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024. Lực lượng CSGT đồng thời thực hiện biện pháp tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Cục CSGT, các hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp tính mạng của người vi phạm và những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên cần chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.