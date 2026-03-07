Một bức ảnh chụp cây xương rồng trong sân nhà của một người phụ nữ đã bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn. Điều khiến nhiều người kinh ngạc không phải là bức ảnh được chụp đẹp đến đâu, mà là kích thước của cây xương rồng trong ảnh. Sau 40 năm, cây đã phát triển khổng lồ đến mức nhiều người nhìn qua còn tưởng… một cái cây lớn trong rừng.

Cây xương rồng 40 năm tuổi cao hơn cả mái nhà

Theo chia sẻ của chủ nhân, cây xương rồng này đã được trồng trong sân nhà suốt 40 năm. Ban đầu chỉ là một nhánh nhỏ, nhưng theo thời gian nó lớn dần và phát triển thành một cây khổng lồ. Hiện cây có ba thân chính, mỗi thân to gần bằng một cánh tay người lớn. Khi ôm phải dùng cả hai tay mới ôm trọn được. Chiều cao của cây thậm chí cao gấp đôi mái nhà, nhìn từ xa trông giống một cái cây lớn vươn thẳng lên trời.

Khi hình ảnh được đăng tải lên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ sự kinh ngạc. Có người hỏi: “Cây này có ra hoa không? Nếu nở hoa chắc đẹp lắm.”

Chủ nhân trả lời rằng cây không chỉ ra hoa mà còn kết quả.

Một số cư dân mạng còn đùa rằng: “Nhìn kích thước thế này, không khéo cây đã… thành tinh rồi!”

Xương rồng thật ra có thể sống rất lâu

Nhiều người khi nhìn thấy cây xương rồng cao lớn trong bức ảnh đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Không ít người còn cho rằng đây là loại cây “đột biến” hiếm gặp, bởi xương rồng thường được biết đến với kích thước nhỏ gọn trong chậu cảnh. Tuy nhiên trên thực tế, xương rồng vốn là loài thực vật có tuổi thọ rất dài.

Theo các chuyên gia thực vật, xương rồng có thể sống hàng trăm năm. Ở những vùng bản địa của chúng tại châu Mỹ, nhiều loài thậm chí có tuổi thọ hơn 300 năm. Dù vậy, trong điều kiện trồng ở nhiều nơi khác, đặc biệt tại những khu vực có mùa đông lạnh, việc xương rồng sống được vài chục năm đã được xem là khá hiếm. Khi sinh trưởng trong môi trường phù hợp, thân xương rồng sẽ dần gỗ hóa, trở nên cứng cáp và to như thân cây thật. Lúc này cây không còn thấp nhỏ như thường thấy, mà phát triển cao lớn giống như một cây thân gỗ. Tại những khu vực có khí hậu ấm áp, nhiều cây xương rồng được trồng trực tiếp ngoài đất có thể cao hơn 2 mét. Mỗi năm, chúng vẫn nở hoa và kết trái đều đặn.

Vì sao xương rồng có thể lớn đến vậy?

Theo người trồng cây lâu năm, xương rồng muốn phát triển lớn cần hội đủ một vài điều kiện cơ bản.

Thứ nhất là nhiệt độ. Xương rồng rất sợ lạnh. Nếu nhiệt độ xuống dưới 0°C trong thời gian dài, cây dễ bị tổn thương hoặc chết. Vì vậy, ở những nơi mùa đông không quá lạnh, cây có thể trồng ngoài đất và phát triển tự nhiên.

Thứ hai là ánh nắng. Xương rồng là loài cây cực kỳ ưa nắng. Mỗi ngày cần ít nhất khoảng 6 giờ ánh sáng trực tiếp. Càng nhiều nắng, thân cây càng khỏe và dễ gỗ hóa. Nếu thiếu nắng, cây thường bị vươn dài, thân yếu và dễ đổ.

Thứ ba là nước. Khác với nhiều loại cây khác, xương rồng lại không thích môi trường quá ẩm. Tưới quá nhiều nước có thể khiến rễ bị úng và thối. Vì vậy, nguyên tắc chăm sóc thường là để đất khô rồi mới tưới, mỗi lần tưới phải tưới đủ nhưng không để đất ẩm liên tục.

Thứ tư là bón phân vừa phải. Xương rồng vốn có khả năng sống tốt ngay cả trong đất nghèo dinh dưỡng. Nếu bón quá nhiều phân, cây thậm chí có thể bị “cháy rễ”. Chỉ cần bón loãng và thưa trong giai đoạn sinh trưởng là đủ.

Có thể thấy, để xương rồng phát triển lớn và sống lâu không phải là điều quá khó, quan trọng nhất vẫn là tạo cho cây môi trường gần giống với điều kiện tự nhiên của chúng: nhiều nắng, đất thoát nước tốt và hạn chế tưới quá thường xuyên.

Với những người yêu cây cảnh, xương rồng là lựa chọn khá thú vị bởi chúng không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nhưng lại có sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Nếu được trồng đúng cách và kiên nhẫn chăm sóc trong nhiều năm, một chậu xương rồng nhỏ hoàn toàn có thể phát triển thành cây lớn, thậm chí nở hoa đều đặn mỗi mùa. Chính vì vậy, loài cây gai góc này không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đặc biệt mà còn được nhiều người yêu thích như biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mạnh mẽ.

Theo: Toutiao