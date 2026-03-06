1. Cây có chất độc (ví dụ cây trúc đào)

Toàn bộ các bộ phận của cây từ lá, hoa của cây trúc đào đến nhựa đều chứa chất Oleandrin cực độc. Chỉ cần một lượng nhỏ nhựa cây dính vào vết thương hở hoặc vô tình nuốt phải cũng có thể gây rối loạn nhịp tim và tử tim. Việc trồng cây này ngay lối ra vào rất nguy hiểm nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng thường xuyên vui chơi. Bạn nên tuyệt đối tránh trồng trúc đào ở những nơi dễ tiếp xúc gần.

Cây trúc đào đẹp nhưng có chứa chất độc, gây mất an toàn khi trồng trước nhà.

Có thể nói, dù có tên gọi gợi nhớ đến cây đào (vốn mang năng lượng dương), nhưng vì chứa độc tính cực mạnh, trúc đào không được coi là loài cây mang lại cát tường hay vượng khí. Trong phong thủy, sự hiện diện của những thứ có khả năng gây hại cho sự sống thường bị xem là mang năng lượng tiêu cực, dễ gây xáo trộn vận khí và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

2. Cây có mùi nồng (ví dụ cây hoa sữa)

Điểm yếu lớn nhất của các loại cây này, ví dụ như cây hoa sữa là mùi hương quá nồng nặc khi nở rộ vào mùa thu, dễ gây choáng váng và nhức đầu cho người sống gần. Phấn hoa và lông từ quả chín của hoa sữa thường xuyên phát tán trong không khí, dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp hoặc dị ứng da nghiêm trọng. Nếu trồng ngay trước cửa, mật độ mùi đặc quánh sẽ khiến không gian sống trở nên ngột ngạt và khó chịu.

Cây hoa sữa có mùi hương quá nồng, không thích hợp trồng trước nhà.

Tuy gắn liền với sự lãng mạn, nhưng trong phong thủy, cây hoa sữa thường không được khuyến khích trồng ngay sát cửa chính. Mùi hương quá nồng và đặc tính tán lá rậm rạp của nó dễ tích tụ âm khí, làm cản trở luồng khí tươi mới (dương khí) vào nhà, từ đó có thể gây ra cảm giác ngột ngạt và mệt mỏi cho gia chủ.

3. Cây có gai nhọn (như cây bồ kết, xương rồng, mây)

Những chiếc gai sắc nhọn trên các loại cây này giống như những "cái bẫy" gây chấn thương vật lý cho người qua lại, đặc biệt là vào buổi tối khi tầm nhìn hạn chế. Theo phong thủy, gai nhọn tạo ra sát khí, nhưng về thực tế, chúng khiến lối vào nhà trở nên nguy hiểm, không thân thiện. Nếu vô tình va quệt, các vết đâm từ những loại cây này thường sâu và dễ gây nhiễm trùng da.

Cây bồ kết có nhiều tác dụng nhưng có gai nhọn nguy hiểm, tránh trồng quá gần nhà.

Trong phong thủy, những chiếc gai sắc nhọn còn được coi là nguồn phát ra sát khí (khí xấu). Trồng chúng trước cửa nhà giống như dựng một "hàng rào gai" ngăn cản tài lộc và vận may đi vào, dễ khiến các mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng, hay xảy ra tranh chấp hoặc xung đột.

4. Cây rễ ngang (như sanh, si)

Các loại cây này có hệ thống rễ lộ thiên và rễ ngầm phát triển cực kỳ mạnh mẽ, có thể luồn lách qua các khe hở nhỏ nhất. Theo thời gian, lực phát triển của rễ sẽ làm nứt vỡ sân gạch, hỏng đường ống nước và thậm chí là đe dọa sự kiên cố của móng nhà. Ngoài ra, tán lá quá rậm rạp của chúng còn thu hút nhiều côn trùng, muỗi và làm tối không gian sống bên trong.

Cây si có bộ rễ lớn và tán lá rậm rạp, không thích hợp trồng trước nhà.

Có thể nói, những cây này thường được xếp vào nhóm "cây âm" vì tán lá quá rộng che khuất ánh sáng mặt trời, gây ra tình trạng âm thịnh dương suy, mang lại cảm giác bất an cho gia chủ.

Gia Linh (Tổng hợp)



