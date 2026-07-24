Hình ảnh trong phòng thay đồ khiến 1 bà mẹ "rớt tim" ra ngoài: Người lớn vô tư hay quá dễ dãi?

Đây không chỉ là bài học về phép lịch sự nơi công cộng mà còn là việc giúp trẻ xây dựng nhận thức đúng đắn về giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân.

Khi chỉ có mẹ đưa con trai đi bơi, việc cho con vào phòng thay đồ nữ có phải là lựa chọn hợp lý? Đây là câu hỏi đang được nhiều phụ huynh bàn luận sau khi một bài đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một bé trai xuất hiện trong khu thay đồ nữ.

Theo chia sẻ của người đăng bài, trong lúc chuẩn bị thay đồ, chị giật mình khi nhìn thấy một người phụ nữ đang giúp con trai mặc quần áo ngay trong khu vực dành cho nữ. Chị cho rằng đây là không gian riêng tư, nơi nhiều phụ nữ phải cởi bỏ quần áo để thay đồ hoặc tắm rửa. Việc đưa những bé trai đã tương đối lớn vào khu vực này khiến không ít người cảm thấy thiếu thoải mái.

Người này bày tỏ, không nên lấy lý do "con còn nhỏ" hay "không có bố đi cùng" để bỏ qua quyền riêng tư của những người khác. Đến một độ tuổi nhất định, trẻ đã bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính và cần được hướng dẫn tôn trọng ranh giới cá nhân. Đồng thời, việc quá bao bọc con cũng khiến trẻ chậm hình thành tính tự lập trong những kỹ năng sinh hoạt đơn giản như thay quần áo hay đi vệ sinh.

Hình ảnh gây tranh cãi

Cộng đồng mạng tranh luận

Quan điểm trên nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người đồng tình với bà mẹ nói trên kể họ từng gặp những bé trai đã học tiểu học nhưng vẫn được mẹ đưa vào phòng thay đồ nữ, thậm chí thay quần áo ngay tại khu vực chung. Trong khi đó, những phụ nữ và bé gái khác đang thay đồ buộc phải quay mặt đi hoặc che chắn vì cảm thấy ngại ngùng.

Nếu con đã đủ lớn để tự thay quần áo hoặc tự vệ sinh cá nhân thì nên tập cho trẻ sử dụng khu vực dành cho nam. Điều đó vừa giúp trẻ rèn luyện tính tự lập, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với không gian riêng của người khác.

Ở chiều ngược lại, nhiều bà mẹ có con trai cho biết thực tế không đơn giản như vậy. Không phải lúc nào gia đình cũng có bố đi cùng. Có những hôm chỉ một mình mẹ đưa con đi bơi. Nếu đưa con sang phòng thay đồ nam, nhiều người lại lo trẻ còn nhỏ, dễ lạc hoặc gặp rủi ro khi không có người lớn bên cạnh.

Dù vậy, với trường hợp trong bức ảnh được chia sẻ, phần lớn đều cho rằng cậu bé đã ở độ tuổi có thể tự thay quần áo và thực hiện những sinh hoạt cá nhân cơ bản. Thay vì tiếp tục đưa con vào phòng thay đồ nữ, cha mẹ có thể tập cho trẻ từng bước sử dụng khu vực dành cho nam hoặc lựa chọn thời điểm có người thân nam đi cùng. Nhiều người cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để trẻ học về sự tự lập và ý thức tôn trọng không gian riêng của người khác.

Trong bối cảnh trẻ em ngày nay có xu hướng dậy thì sớm hơn so với trước, việc tiếp xúc với không gian riêng tư của người khác cũng cần được cha mẹ cân nhắc kỹ lưỡng. Ở độ tuổi tiểu học, nhiều trẻ đã bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính, sự khác biệt giữa nam và nữ cũng như ý thức về cơ thể. Nếu thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh người khác thay quần áo trong không gian kín, trẻ có thể nảy sinh sự tò mò hoặc những nhận thức chưa phù hợp nếu thiếu sự định hướng từ người lớn.

Chính vì vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cha mẹ nên dạy con về ranh giới cá nhân từ sớm: biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đồng thời hiểu rằng phòng thay đồ, phòng tắm hay nhà vệ sinh là những không gian cần được sử dụng đúng đối tượng. Đây không chỉ là bài học về phép lịch sự nơi công cộng mà còn góp phần giúp trẻ xây dựng nhận thức đúng đắn về giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân trong quá trình trưởng thành.

Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết bởi mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và cách xử lý khác nhau. Tuy nhiên, từ cuộc tranh luận này có thể thấy nhu cầu về những quy định rõ ràng và cách ứng xử phù hợp ở không gian công cộng ngày càng trở nên cần thiết.

Điều quan trọng vẫn là sự chủ động của cả phụ huynh và đơn vị vận hành. Cha mẹ cần cân nhắc độ tuổi, mức độ tự lập cũng như nhận thức của con trước khi lựa chọn khu vực thay đồ; trong khi các bể bơi có thể ban hành quy định cụ thể về giới hạn độ tuổi được phép vào phòng thay đồ khác giới. Một sự chuẩn bị nhỏ từ cả hai phía có thể giúp bảo đảm sự an toàn, thuận tiện và quyền riêng tư cho tất cả mọi người.