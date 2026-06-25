Hình ảnh ở bể bơi công cộng có gì mà khiến 1 phụ huynh Hà Nội phải thốt lên: Là người lớn tôi thấy xấu hổ thay?

Nhiều người cảm thấy khó xử, ngại va chạm hoặc sợ xảy ra tranh cãi nên chọn cách bỏ qua.

Một phụ huynh mới đây đã thu hút sự tranh luận khi chia sẻ hình ảnh một cặp nam nữ có những hành động thân mật quá mức tại khu vực bể bơi công cộng trong khu đô thị ở Hà Nội. Theo chia sẻ, cặp đôi liên tục tìm những góc khuất trong bể để ôm ấp, vuốt ve và có những cử chỉ tình cảm bị cho là phản cảm trong một không gian công cộng với rất nhiều trẻ nhỏ đang vui chơi.

“Bể bơi bên này hầu hết là trẻ con. Các con thấy và để ý rất nhiều. Có những bạn còn lặn xuống nước và nhìn thấy hết bên dưới hai bạn làm gì. Thực sự là người lớn tôi thấy xấu hổ thay”, phụ huynh viết.

Theo người này, không ít người có mặt tại bể bơi đều nhận ra sự việc nhưng chọn cách im lặng. Một phần vì ngại va chạm, phần khác vì không biết nên góp ý như thế nào cho phù hợp.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng những hành vi quá thân mật ở nơi công cộng, đặc biệt tại khu vực có nhiều trẻ em, là không phù hợp.

“Người lớn làm gì là quyền của họ, nhưng phải biết mình đang ở đâu. Bể bơi không phải nơi riêng tư”, một tài khoản bình luận. Một người khác chia sẻ: "Con tôi mới học tiểu học. Trẻ con rất tò mò, nhìn thấy sẽ đặt câu hỏi. Đôi khi cha mẹ không biết phải giải thích thế nào".

Bên cạnh những ý kiến phê phán, cũng có người cho rằng cộng đồng cần nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh hơn. Chỉ từ một bức ảnh và lời kể của người chứng kiến, rất khó để khẳng định chính xác mức độ hành vi của cặp đôi. Tuy nhiên, đa số đều thống nhất rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc thể hiện tình cảm nơi công cộng cũng cần có giới hạn nhất định.

Thực tế, câu chuyện này không phải lần đầu gây tranh cãi. Những năm gần đây, không ít hình ảnh các cặp đôi ôm hôn, đùa giỡn thân mật quá mức tại công viên, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay bể bơi công cộng từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trẻ em không cần bị "bao bọc" đến mức hoàn toàn tránh khỏi việc chứng kiến các biểu hiện tình cảm lành mạnh giữa người lớn. Một cái nắm tay, cái ôm hay một nụ hôn nhẹ không phải điều tiêu cực. Ngược lại, đó còn có thể là biểu hiện bình thường của tình yêu và sự gắn kết.

Tuy nhiên, ranh giới nằm ở mức độ và bối cảnh.

Không gian công cộng là nơi có nhiều nhóm đối tượng khác nhau cùng sử dụng, từ trẻ em, người cao tuổi đến các gia đình. Vì vậy, mỗi cá nhân đều cần ý thức rằng quyền tự do của mình luôn đi kèm trách nhiệm tôn trọng cảm nhận của những người xung quanh.

Đặc biệt tại những nơi dành cho trẻ em như trường học, khu vui chơi hay bể bơi gia đình, việc cư xử phù hợp không chỉ thể hiện văn minh mà còn góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em.

Điều đáng chú ý là trong câu chuyện này, nhiều người chứng kiến nhưng không ai trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Đây cũng là tâm lý khá phổ biến hiện nay. Nhiều người cảm thấy khó xử, ngại va chạm hoặc sợ xảy ra tranh cãi nên chọn cách bỏ qua.

Thế nhưng, nếu cách góp ý được thực hiện lịch sự và đúng mực, đôi khi đó lại là lời nhắc cần thiết giúp người khác nhận ra hành vi của mình đang gây khó chịu cho cộng đồng.

Tình yêu hay sự thân mật không phải điều đáng xấu hổ. Nhưng ở bất kỳ độ tuổi nào, sự tinh tế và ý thức về không gian chung vẫn là điều cần có. Bởi văn minh không nằm ở việc chúng ta được phép làm gì mà còn ở việc biết khi nào nên dừng lại để tôn trọng những người xung quanh.