Hình ảnh Nhà Trẻ của thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt gặp gần 800 fan tại Cung Thiếu nhi trước ngày "tốt nghiệp"

Như Mộng |

Phần cuối buổi gặp gỡ trước khi tốt nghiệp là những cái bắt tay, cái ôm và các cuộc trò chuyện gần gũi của Nhà Trẻ và các fan.

Sau hành trình tại "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024", Nhà Trẻ không dừng lại ở một đội thi mà dần trở thành một tập thể nghệ sĩ gắn kết gồm các thành viên: Thủ lĩnh Đinh Tiến Đạt Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic, Duy Khánh. Sau Encore Concert tháng 9/2025, đội hình mở rộng với Kiên Ứng và Huy R, nâng tổng số lên 9 người cùng tiếp tục đồng hành sau khi chương trình khép lại.

Nhà Trẻ.

Trong hai năm qua, Nhà Trẻ tổ chức fan meeting tại Hà Nội và TP.HCM, lưu diễn tại Osaka và thực hiện liveshow tại Hạ Long. Các thành viên cũng thường xuyên xuất hiện trong các dự án cá nhân của nhau từ MV đến sân khấu lớn nhỏ, đồng thời xây dựng fandom riêng mang tên Trẻ Con.

Sau hai năm, Nhà Trẻ không còn là sản phẩm của một format truyền hình mà trở thành một tập thể có sự gắn bó, ký ức chung và mong muốn tiếp tục đồng hành. Dù mỗi người đều có định hướng và đơn vị quản lý riêng, họ vẫn duy trì tinh thần chung – một Nhà Trẻ đoàn kết, trẻ trung và giàu năng lượng.

Gần 800 khán giả đến với Nhà Trẻ.

Mới đây, khi trở lại cùng Gai Home Concert vào ngày 26/4, đội Nhà Trẻ đã có một buổi fan meeting vào ngày 23/4 tại Hà Nội thu hút gần 800 khán giả tham dự, diễn ra ở Cung Thiếu nhi.

Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ thuận tiện mà còn mang tính biểu tượng, gợi nhớ đúng tinh thần Nhà Trẻ – gần gũi, ấm áp, đậm màu sắc cộng đồng.

Buổi fan meeting diễn ra trong không khí vừa thân mật vừa sôi động với sự dẫn dắt của MC BB Trần. Chương trình đan xen giữa các tiết mục biểu diễn và phần giao lưu mang đến nhiều câu chuyện hậu trường cùng những màn tung hứng tự nhiên giữa các thành viên tạo nên không gian gần gũi, không khoảng cách.

BB Trần làm MC.

Tiết mục "Đào Liễu" của Nhà Trẻ và NSND Thu Huyền.

Fan meeting còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong "gia tộc Anh Tài" như Thiên Minh, Thanh Duy, Hoàng Hiệp, Kay Trần khiến khán giả ví von đây như một "concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" thu nhỏ. Sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ cho thấy mức độ gắn bó ngày càng sâu sắc giữa các thành viên sau chương trình.

Đáng chú ý, NSND Thu Huyền xuất hiện trong tiết mục "Đào Liễu" cùng Nhà Trẻ. Dù trước đó là ngày tổng duyệt cho Gai Home Concert, nữ nghệ sĩ vẫn tham gia, góp phần tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc cho đêm diễn.

Phần cuối chương trình tiếp tục là hoạt động giao lưu trực tiếp – một "đặc sản" của Nhà Trẻ. Những cái bắt tay, cái ôm và các cuộc trò chuyện gần gũi đã kéo nghệ sĩ và người hâm mộ xích lại gần nhau hơn.

Tiết mục “Sao Cũng Được” cùng nhóm Nham Thạch tại Gai Home Concert.

Nếu fanmeeting là một buổi hội ngộ mang tính tri ân thì Gai Home Concert lại là một cột mới cho Nhà Trẻ, đánh dấu việc họ chính thức “tốt nghiệp”.

Trong cấu trúc chương trình, mỗi nhóm từ công diễn 0 sẽ có phần trình diễn riêng, bao gồm tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm. Đây là cơ hội để từng nghệ sĩ thể hiện màu sắc riêng, đồng thời tái hiện tinh thần của nhóm đã gắn bó trong chương trình.

Với Nhà Trẻ, điểm đặc biệt lại đến từ một quyết định mang tính tập thể. Nhóm Nham Thạch - gồm Binz, Rhymastic, Tiến Đạt và Hà Lê - ban đầu dự kiến biểu diễn ca khúc “Khiến Nó Ngầu”. Tuy nhiên, họ đã quyết định thay đổi, lựa chọn “Sao Cũng Được” để mời toàn bộ các thành viên Nhà Trẻ cùng lên sân khấu, để được đứng cùng nhau nhiều hơn trong ngày "tốt nghiệp".

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
01:01
01:16
00:39
00:34
01:02
00:54
