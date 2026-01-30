HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh gây sốc ở Ý: Hàng loạt nhà của lơ lửng trên vách đá, hơn 1.500 người dân được sơ tán sau mưa bão

Đoàn Thu Hoa |

Một đợt lở đất lớn kéo dài hơn 4 km đã biến thị trấn Niscemi ở miền nam Sicily (Ý) thành khu vực nguy hiểm, khiến các ngôi nhà và xe cộ gần như treo lơ lửng trên bờ vực sau mưa lớn do Bão Harry gây ra. Hơn 1.500 người đã được sơ tán.

Sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở thị trấn Niscemi thuộc Sicily phía nam Ý sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của Bão Harry. Một đoạn sườn núi dài khoảng 4 km (2,5 mile) bị sụt lún và tạo ra một vách đá sâu, đe dọa toàn bộ khu vực cư trú. Hơn 1.500 cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa khẩn cấp khi đất đai ngày càng sụt lún, làm các tòa nhà và phương tiện nằm trong tình trạng “lơ lửng trên bờ vực thẳm”.

Hình ảnh sốc về sạt lở đất ở Ý năm 2026: Hơn 1.500 người dân sơ tán khẩn cấp - Ảnh 1.

Toàn bộ cư dân trong bán kính 4 km quanh khu vực lở đất đã được sơ tán, nhiều hộ sẽ phải di dời vĩnh viễn vì nhà cửa không thể ở được nữa.

Hình ảnh do các phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy nhiều ngôi nhà ngay sát mép sạt lở, với phần nền đất bị xói mòn nghiêm trọng phía dưới, khiến chính quyền buộc phải thiết lập một vùng cấm rộng 150 m quanh khu vực để đảm bảo an toàn. Một số ô tô thậm chí bị kéo xuống gần 20m so với vị trí ban đầu do mặt đất sụt lún.

Lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý, ông Fabio Ciciliano, mô tả tình hình rằng “cả ngọn đồi đang sụp xuống thung lũng Gela” và nhiều ngôi nhà được xác định là không còn an toàn để sinh sống. Chính quyền địa phương đang phối hợp với thị trưởng và các cơ quan cứu hộ để sắp xếp di dời lâu dài cho cư dân bị ảnh hưởng, vì mặt đất vẫn chưa ổn định và tiếp tục dịch chuyển.

Hình ảnh sốc về sạt lở đất ở Ý năm 2026: Hơn 1.500 người dân sơ tán khẩn cấp - Ảnh 2.

Thị trấn có khoảng 25.000 dân, nằm trên cao nguyên đang dần sụt xuống đồng bằng bên dưới. Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đất tiếp tục sụt lún, làm tình hình thêm nguy cấp.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm hiện trường bằng trực thăng để giám sát tình hình và trao đổi với các quan chức khu vực. Chính phủ cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho Sicily, Sardinia và Calabria, đồng thời chính sách hỗ trợ ban đầu 100 triệu euro được phân bổ để giúp xử lý khủng hoảng, dù tổng thiệt hại cho Sicily có thể lên tới 2 tỷ euro.

Hình ảnh sốc về sạt lở đất ở Ý năm 2026: Hơn 1.500 người dân sơ tán khẩn cấp - Ảnh 3.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni thăm Niscemi

Giới chức nhấn mạnh rằng tình trạng địa chất tại Niscemi vốn đã tiềm ẩn nguy cơ sạt lở từ lâu, bởi thành phố nằm trên nền đất cát và đất sét khá nhạy cảm với mưa lớn. Vụ việc gây ra lo ngại sâu rộng không chỉ về an toàn cư dân mà còn về quy hoạch xây dựng và thích ứng biến đổi khí hậu trong tương lai.

Nguồn: NBC News

