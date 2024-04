Hình ảnh chưa từng có trong lịch sử CSCĐ Việt Nam: 5.000 chiến sĩ, 100 xe đặc chủng cùng phô diễn sức mạnh

Trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước, Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên toàn quốc; kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; phối hợp đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án về hình sự, kinh tế, ma túy, buôn lậu; tham gia tuần tra kiểm soát, giữ gìn ANTT ở các tuyến, địa bàn phức tạp.