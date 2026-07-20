HIEUTHUHAI bắt cận cảnh Messi thất thần sau trận thua, Mỹ Tâm chỉ nói 1 câu về huyền thoại Argentina

Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI và dàn sao Việt mỗi người một cảm xúc sau trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha. Bên cạnh những màn ăn mừng của các CĐV xứ sở bò tót là vô số chia sẻ tiếc nuối dành cho M10 phủ kín mạng xã hội. Không nằm ngoài guồng quay ấy, hàng loạt sao Việt cũng thức trắng đêm theo dõi trận đấu và ngay sau tiếng còi mãn cuộc đã liên tục cập nhật cảm xúc, tạo nên một "bữa tiệc" tương tác sôi động trên khắp các diễn đàn.

Trong số đó, HIEUTHUHAI là cái tên được chú ý nhất khi có mặt trực tiếp tại sân MetLife (Mỹ) để theo dõi trận chung kết. Sau khi từng gây sốt với loạt ảnh check-in trước giờ bóng lăn, nam rapper tiếp tục cập nhật khoảnh khắc cận cảnh Lionel Messi ngồi bệt xuống sân ngay sau thất bại. Hình ảnh thủ quân đội tuyển Argentina lặng người giữa thảm cỏ nhanh chóng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động.

Đáng chú ý, HIEUTHUHAI còn không quên tag thẳng tên HURRYKNG - fan cuồng có tiếng của Messi. Chỉ một động thái ngắn gọn cũng đủ khiến cộng đồng mạng bật cười vì màn "réo tên" đúng thời điểm người anh em đang trải qua một đêm đầy cảm xúc.

HIEUTHUHAI chụp cận cảnh hình ảnh Messi thất thần trên sân sau thất bại, không quên tag tên HURRYKNG

Nếu trước trận đấu, HURRYKNG còn liên tục "gáy sớm", tag hàng loạt bạn bè là fan Cristiano Ronaldo để kêu gọi cổ vũ Argentina thì sau khi Messi lỡ hẹn với chiếc cúp vàng, nam rapper lại có màn "quay xe" đầy hài hước. HURRYKNG đăng dòng trạng thái: "Thôi được rồi, tag đi anh em!".

Ngay dưới bài viết, chính HURRYKNG cũng tự trấn an bản thân: "Làm hết sức rồi anh Messi. Có cúp cũng được, không có cũng không sao, vẫn là GOAT anh nhé!". Bài đăng nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của hàng loạt nghệ sĩ vào vừa trêu chọc, vừa an ủi nam rapper.

Dưới bài đăng, Hải Nam nhắn nhủ: "Thương, có cúp rồi mà, 1 cái nó quý em ơi". Dương Domic cũng đăng hẳn một status riêng với nội dung: "Em hiểu mà, Phạm Bảo Khang". Trong khi đó, JSOL động viên đàn em bằng lời nhắn: "Thôi giải tán về làm hit tiếp đi em".

Dàn sao Việt tràn vào trang cá nhân của HURRYKNG, để lại loạt tương tác hài hước

Không chỉ HURRYKNG, nhiều nghệ sĩ khác cũng dành những dòng chia sẻ đầy cảm xúc sau trận chung kết, đặc biệt nhất là phản ứng của Mỹ Tâm. Là một trong những fan nổi tiếng nhất của Messi, "Hoạ mi tóc nâu" nhanh chóng có động thái sau khi trận chung kết khép lại.

Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh Messi nghẹn ngào cùng khoảnh khắc anh ngồi bệt xuống sân sau thất bại, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Vĩnh viễn vĩ đại! Cảm ơn Leo Messi". Chỉ sau ít phút, bài đăng đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả cho rằng, dù Argentina không thể bảo vệ chức vô địch, thông điệp của Mỹ Tâm cũng phần nào nói lên cảm xúc chung của rất đông người hâm mộ dành cho hành trình và di sản mà Messi đã để lại ở sân chơi World Cup.

Mỹ Tâm khẳng định Messi vĩ đại

Phan Mạnh Quỳnh gửi lời chúc mừng Tây Ban Nha - đội tuyển anh yêu thích vì sở hữu nhiều cầu thủ Barcelona, nhưng vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi. Nam ca sĩ cho rằng hành trình cuối cùng của M10 tại World Cup với quá nhiều cung bậc cảm xúc đã để lại dấu ấn rất khó quên.

Phương Ly cũng lựa chọn nhìn trận đấu theo hướng tích cực hơn khi viết: "Quan trọng là hành trình. Maiiu Messi", kèm biểu tượng trái tim dành cho đội tuyển Argentina. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo người hâm mộ, bởi với nhiều khán giả, Messi vẫn là tượng đài bất chấp kết quả của trận chung kết.

Phan Mạnh Quỳnh dành lời khen có cánh cho đội tuyển Tây Ban Nha và sự tôn trọng cho Messi

Fan girl của Messi là Phương Ly có bài đăng giữ trọn tình yêu với idol

Diễn viên Thanh Sơn không giấu được sự buồn bã trong ngày Messi không bảo vệ thành công chức vô địch

Bên cạnh những tiếc nuối dành cho Messi và đội tuyển Argentina, mạng xã hội vẫn đang tưng bừng với đủ kiểu ăn mừng sau trận chung kết World Cup 2026. Từ các bài đăng chúc mừng nhà vô địch, cho đến loạt màn đối đáp, "cà khịa" đầy hài hước giữa những người hâm mộ hai đội tuyển, tất cả đã tạo nên bầu không khí sôi động đúng với sức nóng của trận cầu lớn nhất hành tinh. Dù kết quả có khiến một nửa khán giả tiếc nuối, World Cup 2026 vẫn khép lại bằng những cảm xúc trọn vẹn và một đêm gần như "không ngủ" của cộng đồng yêu bóng đá.

Ảnh: FBNV