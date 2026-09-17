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Hiệu trưởng ở Quảng Trị gửi thư mời phụ huynh kiểm tra bữa ăn bán trú

Bảo Thiên
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Giữa thời điểm bữa ăn bán trú dành cho học sinh trở thành chủ đề "nóng", một hiệu trưởng ở Quảng Trị đã gửi thư mời phụ huynh kiểm tra bữa ăn bán trú bất cứ lúc nào.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận, Quảng Trị) đã gửi thư mời phụ huynh tham gia kiểm tra đột xuất bếp ăn, kể cả kiểm tra bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Hiệu trưởng ở Quảng Trị gửi thư mời phụ huynh kiểm tra bữa ăn bán trú. (Ảnh minh hoạ)

Theo giấy mời của hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Thuận, nhà trường tổ chức cho đại diện phụ huynh các khối lớp tham gia giám sát đột xuất công tác bán trú, với mục tiêu bảo đảm tính minh bạch và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, mỗi ngày sẽ có một đại diện phụ huynh của 5 khối lớp và một đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, tổng cộng hai người, được mời vào trường để kiểm tra.

Các khối lớp sẽ luân phiên sắp xếp phụ huynh tham gia.

Đáng chú ý, việc kiểm tra có thể diễn ra bất kỳ ngày nào trong tuần và bất kỳ khung giờ nào trong ngày”.

Đặc biệt, đây là hoạt động kiểm tra hoàn toàn đột xuất, không báo trước cho bộ phận bếp ăn và cán bộ bán trú.

Cũng theo nội dung giấy mời, khi đến trường, phụ huynh phải xuất trình giấy vào cổng có chữ ký trực tiếp của hiệu trưởng cho lực lượng bảo vệ. Giấy vào cổng này đã được ban giám hiệunhà trường ký và phát về cho ban đại diện cha mẹ học sinh các khối, các lớp giữ từ trước.

Nhà trường cũng quy định phụ huynh tham gia giám sát không quay, chụp hình ảnh và không đưa thông tin lên mạng xã hội. Nếu có ý kiến, phụ huynh có thể báo ngay với ban giám hiệu để nhà trường xử lý kịp thời.

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