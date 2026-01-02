Hiệu suất xe điện giảm mạnh trong thử nghiệm cực giá buốt; phát hiện lỗi, Toyota và Lexus triệu hồi hàng nghìn xe ở VN

Hiệu suất xe điện giảm mạnh trong thử nghiệm cực giá buốt

Một thử nghiệm quy mô lớn đối với 67 mẫu xe điện tại khu vực Nội Mông (Trung Quốc) trong điều kiện nhiệt độ cực thấp từ -10°C đến -25°C vừa hé lộ thực tế vận hành đáng lo ngại của dòng xe này trong thời tiết giá lạnh. Theo kết quả đánh giá do tạp chí ô tô Autohome thực hiện, nhiều mẫu xe điện chỉ hoàn thành 35–55% quãng đường thực tế so với công bố của nhà sản xuất, cho thấy hiệu suất pin bị sụt giảm mạnh dưới tác động của nhiệt độ thấp.

Cụ thể, một số xe có công bố quãng đường 500 km chỉ còn chạy được khoảng 250 km khi thử nghiệm ngoài trời lạnh khắc nghiệt. Kết quả thử nghiệm, Xpeng P7+ phiên bản dẫn động bốn bánh đứng đầu danh sách nhưng cũng chỉ đạt 53,9% quãng đường công bố; các mẫu BYD Yangwang U7 và Zeekr 001 theo sau với khoảng 50%, trong khi Tesla Model Y phiên bản dẫn động bốn bánh chỉ đạt 35,2%, còn Li Auto L8 thấp nhất với 34,8%.

Hiệu suất hoạt động của các mẫu xe điện giảm mạnh.

Ngoài quãng đường, thử nghiệm còn ghi nhận mức tiêu thụ năng lượng tăng cao và ảnh hưởng lên các hệ thống phụ trợ như điều hòa và sạc nhanh. Điều này phản ánh thách thức lớn đối với công nghệ quản lý nhiệt và pin của xe điện khi vận hành trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đồng thời nêu bật khoảng cách giữa dữ liệu phòng thí nghiệm và thực tế sử dụng ở vùng lạnh.

Mercedes-Benz triệu hồi 169 xe EQB và khuyến cáo không sạc pin quá 80%

Mercedes-Benz vừa phát đi cảnh báo an toàn quan trọng đối với chủ sở hữu xe điện của hãng, khuyên không nên sạc pin vượt quá 80% dung lượng trên một số mẫu SUV thuần điện EQB để tránh nguy cơ cháy nổ do đoản mạch trong pin. Đồng thời, hãng đã ra lệnh triệu hồi 169 chiếc Mercedes-Benz EQB sản xuất giai đoạn 2022-2023 tại Mỹ để kiểm tra và cập nhật phần mềm quản lý pin nhằm khắc phục rủi ro này.

169 chiếc Mercedes-Benz EQB bị triệu hồi tại Mỹ. Ảnh: Carscoops

Danh sách xe bị ảnh hưởng gồm 100 chiếc EQB 300, 48 chiếc EQB 350 4Matic và 21 chiếc EQB 250. Mercedes cho biết các xe EQB đời sau sử dụng pin được cải tiến hơn nên không nằm trong diện triệu hồi. Trong thời gian chờ bản sửa chữa, người dùng được hướng dẫn giới hạn mức sạc tối đa 80% và kiểm tra cảnh báo nhiệt độ trên bảng điều khiển để giảm thiểu nguy cơ sự cố.

Hãng sẽ cập nhật phần mềm tại các trung tâm dịch vụ chính hãng trong đầu năm 2026, không thay pin mới. Đây là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn pin EV sau nhiều đợt triệu hồi liên quan trước đó.

Phát hiện lỗi, Toyota và Lexus triệu hồi hàng nghìn xe tại Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa công bố chương trình triệu hồi gần 5.000 xe mang thương hiệu Toyota và Lexus tại Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan tới hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Quyết định này được đưa ra sau khi Cục Đăng Kiểm ghi nhận một số xe gặp sự cố phần mềm điều khiển hệ thống hiển thị toàn cảnh (PVM), khiến hình ảnh phía sau xe có thể đứng hình hoặc không xuất hiện khi lùi, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Trong đợt này, có 2.203 xe Toyota gồm các mẫu Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado sản xuất từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2025 nằm trong diện ảnh hưởng. Đồng thời, Lexus triệu hồi 2.774 xe các dòng RX, NX, LX, GX, LM, ES và LS cũng do lỗi tương tự.

Toyota Việt Nam cho biết đại lý sẽ liên hệ trực tiếp với chủ xe để mời đem phương tiện tới kiểm tra và cập nhật phần mềm, với thời gian khắc phục dự kiến khoảng 0,8–1 giờ mỗi xe. Hãng khuyến cáo người dùng nên sớm mang xe tới đại lý để đảm bảo hệ thống hỗ trợ đỗ xe hoạt động ổn định, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lái xe hàng ngày.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn.



