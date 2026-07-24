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Hiện tượng lạ: Giá vàng bán ra tại SJC, PNJ thấp hơn giá mua vào của DOJI và Bảo Tín Minh Châu, chênh lệch giữa các nhà vàng lên tới gần 6 triệu đồng/lượng

Quang Hưng
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Thị trường vàng nhẫn đang ghi nhận diễn biến hiếm thấy khi khoảng cách giá giữa các thương hiệu lớn bị kéo giãn mạnh, lên tới gần 6 triệu đồng/lượng. Không chỉ vậy, lần đầu sau nhiều năm, giá bán vàng nhẫn của một số doanh nghiệp còn thấp hơn giá mua vào của doanh nghiệp khác.

- Ảnh 1.

Sau nhiều phiên lao dốc liên tiếp, thị trường vàng nhẫn không chỉ chứng kiến mặt bằng giá giảm mạnh mà còn xuất hiện một diễn biến hiếm gặp: khoảng cách giá giữa các thương hiệu lớn bị kéo giãn đáng kể, thay vì gần như tương đồng như trước đây.

Khảo sát lúc 9h45 cho thấy, SJC và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 133 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, DOJI giao dịch ở 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải ở 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 138,7 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC và PNJ, thấp hơn 5,5 – 5,7 triệu đồng/lượng so với DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

9h45
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 133 138 134 139
PNJ 133 138 134 139
DoJi 138,5 142,5 134 139
Bảo Tín Minh Châu 138,7 143,6 135 140
Bảo Tín Mạnh Hải 138,5 142,5 134 138,5

Đây là sự thay đổi rất lớn nếu so với giai đoạn trước. Trong nhiều năm qua, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu thường diễn biến gần như đồng nhất, mức chênh lệch giá mua hoặc giá bán phổ biến chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng mỗi lượng. Việc khoảng cách giá bị kéo giãn lên tới gần 6 triệu đồng/lượng cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh về chính sách định giá.

- Ảnh 2.

Bảng giá vàng tại SJC

Sự phân hóa này cũng tạo ra một nghịch lý hiếm gặp trên thị trường. Giá bán vàng nhẫn của SJC và PNJ hiện chỉ ở mức 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mua vào của DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải (138,5 triệu đồng/lượng), đồng thời thấp hơn tới 700.000 đồng/lượng so với giá mua của Bảo Tín Minh Châu (138,7 triệu đồng/lượng).

Thông thường, giá bán của một doanh nghiệp sẽ cao hơn hoặc ít nhất tương đương giá mua của doanh nghiệp khác để tránh phát sinh cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Tuy nhiên, sau những phiên biến động mạnh vừa qua, bảng giá của các doanh nghiệp đã không còn bám sát nhau như trước, dẫn đến hiện tượng giá bán của doanh nghiệp này thấp hơn giá mua của doanh nghiệp khác.

- Ảnh 3.

Bảng giá vàng tại SJC

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Diễn biến này xuất hiện chỉ ít ngày sau khi thị trường xôn xao trước việc Bảo Tín Minh Châu niêm yết thu mua vàng của các thương hiệu khác như PNJ, DOJI và Phú Quý. Dù doanh nghiệp sau đó cho biết chương trình này đã kết thúc từ khoảng ba tháng trước và thông tin trên website chỉ là dữ liệu chưa được cập nhật, thực tế hiện nay cho thấy Bảo Tín Minh Châu vẫn là một trong những doanh nghiệp niêm yết giá mua vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Theo giới kinh doanh, việc bảng giá giữa các doanh nghiệp không còn đồng thuận phản ánh sự khác biệt về nguồn cung, nhu cầu giao dịch và chiến lược kinh doanh của từng đơn vị. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, một số doanh nghiệp chấp nhận niêm yết giá mua cao để thu hút nguồn vàng từ người dân, trong khi một số đơn vị khác chủ động hạ giá bán nhằm kích thích giao dịch.

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vàng miếng

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