Hiện tượng hiếm thấy đang diễn ra tại thủ đô Moscow của Nga

Nga đang đối mặt làn sóng thiếu nhiên liệu thứ hai kể từ khi Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí nước này.

Chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp của Nga đang gia tăng sức ép lên nguồn cung nhiên liệu, khi một số mạng lưới trạm xăng tại Moscow bắt đầu áp hạn mức bán xăng dầu.

Nga đã hứng chịu nhiều tháng các cuộc tập kích bằng drone tầm xa từ Ukraine, chủ yếu nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp. Gần đây, phạm vi tấn công còn mở rộng sang các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến và cơ sở của khu vực tư nhân.

Ngày 18/8, Moscow hứng một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Ít nhất 600 drone được cho là nhằm vào khu vực thủ đô, gây hoảng loạn trên diện rộng và khiến một số người thương vong.

Trong bối cảnh đó, một số mạng lưới trạm xăng tại Moscow đã áp dụng hạn chế bán nhiên liệu. Đây là điều hiếm thấy tại thủ đô Nga.

Gazprom Neft và Tatneft đã xác nhận thông qua đại diện và đường dây chăm sóc khách hàng rằng các hạn mức mới được áp dụng tại một số trạm xăng ở Moscow. Những hàng dài xe chờ đợi được ghi nhận tại nhiều trạm xăng trong và quanh thủ đô.

Theo thông tin từ Gazprom Neft, lượng xăng và dầu diesel bán tại các trạm tự động của công ty ở Moscow bị giới hạn ở 40 lít mỗi khách hàng. Tại các trạm Gazprom Neft khác, dầu diesel chưa bị hạn chế, trong khi lượng xăng mua được giới hạn ở 60 lít mỗi xe.

Trong khi đó, Rosneft, nhà sản xuất dầu lớn nhất Nga, cho biết lượng xăng bán tại toàn bộ hệ thống trạm của hãng trên cả nước bị giới hạn ở 30 lít mỗi xe. Dầu diesel hiện không bị áp hạn mức.

Các doanh nghiệp cũng cảnh báo khách hàng có thể phải chờ lâu hơn để đổ nhiên liệu do nhu cầu tăng mạnh.

Nhà máy lọc dầu chịu sức ép

Các tập đoàn năng lượng Nga giải thích tình trạng chậm cung ứng một phần là do “bảo dưỡng nhà máy lọc dầu ngoài kế hoạch”. Tuy nhiên, lý do này được xem là có liên quan đến những thiệt hại gây ra bởi các cuộc tập kích bằng drone liên tục của Ukraine nhằm vào cơ sở khai thác, lọc và vận chuyển dầu của Nga.

Hôm 19/8, drone Ukraine được cho là đã tấn công một nhà máy lọc dầu và một tòa nhà dân cư tại Cộng hòa Bashkortostan, cách xa biên giới Ukraine. Lãnh đạo khu vực Radiy Khabirov xác nhận vụ việc.

“Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại, nhưng thông tin ban đầu cho thấy một phân xưởng đang được bảo dưỡng đã bị đánh trúng. Như thường lệ, mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại đường ống, nhưng thiệt hại là nhỏ”, Khabirov nói với hãng thông tấn TASS.

Vị trí của Bashkortostan cho thấy phạm vi hoạt động ngày càng xa của drone Ukraine, khi khu vực này nằm sâu trong lãnh thổ Nga, ở phía bắc Kazakhstan và cách xa chiến tuyến Ukraine.

Nga đối mặt "làn sóng" thiếu nhiên liệu thứ hai

Từ cuối tuần trước, các quan chức Nga bắt đầu công khai thừa nhận tình trạng thiếu nhiên liệu đang tái diễn.

Một tuyên bố của Điện Kremlin cho biết các công ty dầu khí đang “thực hiện những biện pháp cần thiết để tăng nguồn cung tới các khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất”.

Đây được xem là “làn sóng thứ hai” của cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga, sau khi Moscow từng phải đối mặt với tình trạng nguồn cung xăng dầu thiếu hụt trong những giai đoạn trước.

Việc các trạm xăng bắt đầu áp hạn mức bán nhiên liệu tại Moscow - một trong những trung tâm tiêu thụ lớn nhất của Nga - cho thấy tác động của các cuộc tập kích đang ngày càng lan rộng từ cơ sở sản xuất sang thị trường bán lẻ.

Nếu các cuộc tấn công tiếp tục làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu trong khi nhu cầu nhiên liệu vẫn ở mức cao, Moscow có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn đối với nguồn cung và giá nhiên liệu trong những tháng tới.

Theo Reuters, Oilprice﻿