Hiện tượng gây chú ý tại Phát Đạt, Khang Điền, Novaland...

Phát Đạt thu 1.381 tỷ từ tài chính, Khang Điền ghi nhận 896 tỷ, Novaland lãi hơn 2.500 tỷ, lợi nhuận của các doanh nghiệp này không chỉ đến từ bán nhà.

Nửa đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận một hiện tượng: bán nhà kém hơn nhưng lợi nhuận lại tăng mạnh.

Phát Đạt (PDR) là một trường hợp điển hình. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 158 tỷ đồng, giảm hơn 65% so với mức gần 458 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại đạt gần 505 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần nửa đầu năm 2025.

Động lực chính đến từ hoạt động tài chính. PDR ghi nhận hơn 1.381 tỷ đồng doanh thu tài chính, cao gần 9 lần doanh thu thuần. Riêng quý II, hơn 473 tỷ đồng đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư. Trong kỳ, doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Serenity với giá trị 2.500 tỷ đồng.

Khang Điền (KDH) cũng có diễn biến tương tự. Doanh thu thuần nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 442 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tài chính lên hơn 913 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế nhờ đó đạt gần 1.156 tỷ đồng, tăng khoảng 188% so với mức 402 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Phần lớn nguồn thu tài chính của Khang Điền xuất hiện trong quý II, sau khi doanh nghiệp chuyển nhượng thêm 2% vốn tại Bình Trưng Mới, làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 50,95% xuống 48,95%. Giao dịch này kéo theo việc ghi nhận khoảng 896 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Trong đó, khoảng 21,6 tỷ đồng là lãi trực tiếp từ phần vốn vừa bán, phần lớn còn lại liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng vốn tại Bình Trưng Mới trong những năm trước và được ghi nhận vào kết quả kinh doanh khi Khang Điền không còn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp này.

Novaland (NVL) cũng ghi nhận sự cải thiện mạnh về lợi nhuận. Nửa đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 5.096 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính lên gần 2.557 tỷ đồng.

Novaland chuyển từ lỗ trước thuế gần 261 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 sang lãi gần 2.571 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Doanh nghiệp cho biết sự cải thiện chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, cụ thể là thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư mua vốn.

Trong hơn 2.557 tỷ đồng doanh thu tài chính của Novaland, khoảng 1.039 tỷ đồng đến từ thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư vốn.

Khi chứng khoán và tiền gửi trở thành nguồn thu chính﻿

Không chỉ những doanh nghiệp lớn, nguồn thu tài chính còn trở thành phần đáng kể trong kết quả kinh doanh của một số công ty bất động sản quy mô nhỏ hơn.

Lideco (NTL) ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng chỉ hơn 9,2 tỷ đồng, thấp hơn nhẹ so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tài chính đạt gần 37 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức 11,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Lideco cho biết kết quả trong kỳ chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và đầu tư chứng khoán. Riêng quý II, doanh nghiệp ghi nhận hơn 16 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán và khoảng 7,4 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận doanh thu tài chính 6 tháng đạt 46,5 tỷ đồng, vượt doanh thu thuần hơn 24 tỷ đồng. Trong đó, hơn 31 tỷ đồng là lãi đầu tư chứng khoán, hơn 6 tỷ đồng từ tiền gửi và cho vay và khoảng 9 tỷ đồng từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

Khác với các doanh nghiệp phía trên, lợi nhuận của NDN không tăng. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm đạt 29,5 tỷ đồng, giảm khoảng 60% so với mức 74,3 tỷ đồng cùng kỳ. Dù vậy, nguồn thu tài chính vẫn chiếm vai trò đáng kể trong kết quả kinh doanh khi hoạt động cốt lõi ở mức thấp.

Bức tranh trên diễn ra trong bối cảnh thị trường nhà ở chưa phục hồi đồng đều. Tại Hà Nội, Cushman & Wakefield ghi nhận quý II/2026 có gần 4.700 căn hộ mở bán mới, giảm 29% so với quý trước và 44% so với cùng kỳ. Lượng tiêu thụ đạt gần 4.600 căn, giảm 12% theo quý và 45% so với cùng kỳ, trong khi giá bán sơ cấp bình quân tăng 36% lên khoảng 4.659 USD/m2.

Tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ mới cũng co hẹp, chỉ hơn 1.300 căn trong quý II, giảm 53% so với cùng kỳ. Lượng hấp thụ mới đạt gần 1.200 căn, giảm 55% theo năm. Giá bán sơ cấp bình quân ở mức 6.209 USD/m2, tăng 29% so với cùng kỳ. Cushman & Wakefield cho rằng tín dụng thắt chặt và mặt bằng lãi suất cao đang khiến nhiều người mua trì hoãn quyết định, chờ điều kiện tài chính thuận lợi hơn.

Đơn vị tư vấn cũng cảnh báo khi nguồn cung dự kiến tăng mạnh trở lại trong năm 2027 nhưng sức mua vẫn yếu, thị trường có thể đối mặt với tình trạng “giá cao nhưng hàng khó bán”, tạo áp lực thanh khoản cho cả chủ đầu tư và người mua.