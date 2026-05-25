Hiện trường vụ động đất mạnh 6,0 độ rung chuyển Hawaii: Nhà cửa đổ sập, người dân hoảng loạn tháo chạy

Phạm Trang
|

Một trận động đất mạnh 6,0 độ đã xảy ra tại bang Hawaii tối 22/5 theo giờ địa phương, khiến rung chấn lan rộng khắp quần đảo, làm hư hại nhà cửa và gây mất điện ở một số khu vực.

Theo United States Geological Survey, trận động đất xảy ra lúc 21h46 ngày 22/5 (giờ địa phương), cách khu vực Honaunau-Napoopoo khoảng 13 km. Rung lắc mạnh được ghi nhận tại phía tây đảo Hawaii, còn gọi là “Đảo Lớn” (Big Island).

Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ cho biết trận động đất không gây ra nguy cơ sóng thần.

Thị trưởng hạt Hawaii, Kimo Alameda, cho biết nhiều vụ sạt lở đá đã xảy ra sau động đất. Các đội công trình phải làm việc xuyên đêm để dọn dẹp đất đá trên tuyến Highway 11, đoạn từ Captain Cook đến Ocean View.

Ngoài ra, giới chức cũng ghi nhận nhiều đường dây điện bị đổ, gây mất điện cục bộ tại một số khu dân cư. Một số ngôi nhà và công trình bị hư hại do rung chấn. Kona Community Hospital cũng ghi nhận thiệt hại nhẹ, song hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục xuất hiện nhiều dư chấn, trong đó có một trận mạnh 4,0 độ. Cơ quan địa chất Mỹ cảnh báo các dư chấn có thể còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Chỉ trong vài giờ sau động đất, hơn 2.400 người đã gửi báo cáo cho USGS về việc cảm nhận được rung lắc.

Hawaii là khu vực thường xuyên xảy ra động đất do hoạt động núi lửa và áp lực từ khối lượng của các đảo đè lên lớp vỏ Trái Đất bên dưới. Trong 50 năm qua, đã có 36 trận động đất mạnh trên 5,0 độ xảy ra trong phạm vi khoảng 96 km tính từ tâm chấn của trận động đất ngày 22/5.

Theo Hawaiian Volcano Observatory, trận động đất lần này không liên quan trực tiếp đến hoạt động núi lửa. Nguyên nhân được xác định là do áp lực từ chuỗi đảo Hawaii làm cong lớp kiến tạo đại dương phía dưới.

Cơ quan này cũng khẳng định trận động đất không gây ảnh hưởng rõ rệt đến hai núi lửa Mauna Loa và Kīlauea.

Nguồn: USA Today

