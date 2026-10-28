Ít nhất 50 người thiệt mạng và 179 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói bốc lên từ những toa tàu trật bánh, nằm lật nghiêng bên đường ray.

Vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một đoàn tàu cao tốc AVE của công ty đường sắt Renfe và một đoàn tàu Iryo, cả hai đều đang di chuyển từ thủ đô Madrid đến thành phố Seville.

Theo thông tin từ giới chức, vụ việc xảy ra ngay trước 9h sáng, tại khu vực giữa hai thị trấn Los Yebenes và Urda, thuộc tỉnh Toledo, phía nam Madrid. Đoàn tàu AVE được cho là đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo, khiến hai toa tàu trật bánh, lao xuống sườn dốc.

Theo báo El Español, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm. Con số thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng.

Clip: WBC24

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ một toa tàu nằm nghiêng bên đường ray. Các mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, trong khi lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn để tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân.

Một hành khách ngồi ở những toa cuối của đoàn tàu AVE kể rằng thân tàu đã bị hất tung lên không trung sau một cú va chạm rất mạnh.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ tai nạn. Ông viết:

“Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và bảo đảm an toàn cho họ, với sự phối hợp của tất cả các cơ quan liên quan.”

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng gửi lời chia buồn với các nạn nhân cùng gia đình họ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, Thị trưởng Urda Manuel Galsn cho biết đài truyền hình quốc gia RTVE rằng cơ quan bảo vệ dân sự đã đề nghị chính quyền địa phương chuẩn bị một nhà thi đấu thể thao để làm nơi trú tạm thời, phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp.

Theo người phát ngôn chính quyền vùng Castilla-La Mancha, đoàn tàu Iryo chở 146 hành khách vào thời điểm xảy ra tai nạn, trong đó có một em bé. Đoàn tàu AVE có 397 hành khách trên khoang.

Nguyên nhân vụ va chạm hiện chưa được xác định.

Công ty quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt Adif xác nhận hoạt động trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid - Andalusia đã bị đình chỉ. Công ty đường sắt quốc gia Renfe cũng thông báo tạm dừng các chuyến tàu giữa Madrid, Ciudad Real và khu vực Andalusia, đồng thời cho phép hành khách bị ảnh hưởng đổi hoặc hủy vé miễn phí.

Các nguồn tin chính phủ cho biết, họ lo ngại mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn lần này có thể vượt qua thảm họa đường sắt tại Adamuz hồi tháng 1.

Trong vụ tai nạn trước đó, ít nhất 46 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi các toa phía sau của một đoàn tàu chạy hướng Madrid bị lật, tràn sang đường ray bên cạnh và va chạm với một đoàn tàu chạy ngược chiều. Vụ tai nạn tại Adamuz từng gây chấn động Tây Ban Nha. Trước đó, thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm xảy ra ở Santiago de Compostela năm 2013, khiến 80 người thiệt mạng.

Trung tâm Truyền máu Madrid cũng khẩn cấp kêu gọi người dân hiến máu để chuẩn bị ứng phó với khả năng nhu cầu chăm sóc y tế tăng đột biến. Trong khi đó, các ca phẫu thuật không khẩn cấp tại Toledo, Alcázar và Ciudad Real đã bị tạm hoãn để các bác sĩ tập trung điều trị cho những người bị thương.

Công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được triển khai.

Nguồn: The Sun