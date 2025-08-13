Nạn nhân được xác định là Acquene Arradaza, 35 tuổi, từng đăng quang Miss Matag-ob, bị ba người đàn ông có vũ trang khống chế khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào ngày 31/7.

Theo điều tra ban đầu, Arradaza đã bị sát hại, trói chặt tay chân, buộc thêm đá để dìm xuống biển. Vụ mất tích chỉ được người thân trình báo vào ngày 4/8, cùng ngày một nhóm ngư dân phát hiện thi thể cô đang trôi dạt ngoài khơi làng ven biển Barangay 99 Diit, thành phố Tacloban.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng, bịt mắt, tay và chân bị trói, quanh cổ quấn một ổ khóa xe đạp. Khuôn mặt bị che kín bằng vải đen và quấn băng dính. Cảnh sát cho biết cơ thể cô còn bị buộc với hai bao tải chứa đá nhằm làm chìm xuống đáy biển.

Hiện trường vụ việc

Thi thể đã bắt đầu phân hủy khi được vớt lên. “Cổ, tay và chân đều bị trói. Mặt bị phủ vải đen và quấn thêm băng dính” – Thiếu tá Shenna Layog, quyền chỉ huy Đồn Cảnh sát số 2 Tacloban, mô tả. Gia đình nhận dạng nạn nhân nhờ hình xăm ở lưng.

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc Arradaza bị bắt cóc tại một cửa hàng ở Valencia, Ormoc City. Chiếc xe Toyota Wigo màu đen biển số 1799 dừng sát lề đường, ba người đàn ông lao xuống, cưỡng ép cô vào xe rồi nhanh chóng bỏ trốn về hướng Kananga, Leyte. Sau đó, chiếc xe được nhìn thấy chạy về Tacloban.

Cảnh sát cho rằng nếu gia đình trình báo sớm hơn, họ có thể đã chặn được nghi phạm tại các chốt kiểm soát. Trung úy Nova Tan, phát ngôn viên cảnh sát Ormoc, nói: “Chúng tôi đã có thể chặn chiếc xe ở ranh giới thành phố hoặc huyện nếu thông tin được báo ngay lập tức”.

Chị gái nạn nhân, Patricia Arradaza, tiết lộ sáng hôm bị bắt cóc, Acquene từng liên lạc với một người đàn ông tên Pay-ap Drilon. Cảnh sát hiện đang truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ, nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích.

Mẹ của hoa hậu, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi công lý và mong lực lượng chức năng Philippines tích cực điều tra vụ án.

Nguồn: Daily Mail