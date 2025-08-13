HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hiện trường kinh hoàng vụ hoa hậu Philippines bị sát hại: Thi thể bị trói chặt, buộc đá dìm xuống biển

Phạm Trang |

Một hoa hậu Philippines được phát hiện đã tử vong sau khi bị bắt cóc tại một cửa hàng tạp hoá.

Nạn nhân được xác định là Acquene Arradaza, 35 tuổi, từng đăng quang Miss Matag-ob, bị ba người đàn ông có vũ trang khống chế khi đang mua sắm ở thành phố Ormoc, Philippines vào ngày 31/7.

Theo điều tra ban đầu, Arradaza đã bị sát hại, trói chặt tay chân, buộc thêm đá để dìm xuống biển. Vụ mất tích chỉ được người thân trình báo vào ngày 4/8, cùng ngày một nhóm ngư dân phát hiện thi thể cô đang trôi dạt ngoài khơi làng ven biển Barangay 99 Diit, thành phố Tacloban.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng, bịt mắt, tay và chân bị trói, quanh cổ quấn một ổ khóa xe đạp. Khuôn mặt bị che kín bằng vải đen và quấn băng dính. Cảnh sát cho biết cơ thể cô còn bị buộc với hai bao tải chứa đá nhằm làm chìm xuống đáy biển.

Hiện trường vụ hoa hậu Philippines bị sát hại: Nạn nhân bị trói chặt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Thi thể đã bắt đầu phân hủy khi được vớt lên. “Cổ, tay và chân đều bị trói. Mặt bị phủ vải đen và quấn thêm băng dính” – Thiếu tá Shenna Layog, quyền chỉ huy Đồn Cảnh sát số 2 Tacloban, mô tả. Gia đình nhận dạng nạn nhân nhờ hình xăm ở lưng.

Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc Arradaza bị bắt cóc tại một cửa hàng ở Valencia, Ormoc City. Chiếc xe Toyota Wigo màu đen biển số 1799 dừng sát lề đường, ba người đàn ông lao xuống, cưỡng ép cô vào xe rồi nhanh chóng bỏ trốn về hướng Kananga, Leyte. Sau đó, chiếc xe được nhìn thấy chạy về Tacloban.

Hiện trường vụ hoa hậu Philippines bị sát hại: Nạn nhân bị trói chặt - Ảnh 2.

Cảnh sát cho rằng nếu gia đình trình báo sớm hơn, họ có thể đã chặn được nghi phạm tại các chốt kiểm soát. Trung úy Nova Tan, phát ngôn viên cảnh sát Ormoc, nói: “Chúng tôi đã có thể chặn chiếc xe ở ranh giới thành phố hoặc huyện nếu thông tin được báo ngay lập tức”.

Hiện trường vụ hoa hậu Philippines bị sát hại: Nạn nhân bị trói chặt - Ảnh 3.

Chị gái nạn nhân, Patricia Arradaza, tiết lộ sáng hôm bị bắt cóc, Acquene từng liên lạc với một người đàn ông tên Pay-ap Drilon. Cảnh sát hiện đang truy tìm các nghi phạm và điều tra động cơ, nhận định đây là vụ tấn công có chủ đích.

Mẹ của hoa hậu, bà Vilma Arradaza, hiện kêu gọi công lý và mong lực lượng chức năng Philippines tích cực điều tra vụ án.

Nguồn: Daily Mail

Hơn 2 tháng nữa có 2 con giáp chỉ đón nhận may mắn, giàu có sung túc, 1 con giáp lại cần thận trọng
Tags

vụ án giết người

hoa hậu philippines

Philippines

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại