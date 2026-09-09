Hiện trường đau lòng vụ xe tải va chạm xe máy chở 4, khiến người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong thương tâm

Xe tải va chạm xe máy chở 4 người tại ngã tư Cổng 11 (TP Đồng Nai), khiến người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, trẻ còn lại bị thương nặng.

Ngày 8/9, Công an TP.Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ va chạm giữa xe tải và xe máy khiến 1 người phụ nữ và 2 trẻ em tử vong.

Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, xe ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa. Khi đến ngã tư Cổng 11, xe tải va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong thương tâm. Ảnh: CACC

Vụ va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, trẻ còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, nằm sát bánh xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân và mảnh vỡ phương tiện văng trên mặt đường. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường theo dõi vụ việc. Ảnh: CACC

Ảnh: CACC

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra; điều tiết giao thông qua khu vực tránh ùn ứ. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.