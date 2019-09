H’Hen Niê: Tin đồn chúng tôi mua giải xuất phát từ người trong cuộc!

Mới đây, sau đêm chung kết chương trình Cuộc đua kỳ thú, H’Hen Niê và Bình An đã chia sẻ về tin đồn được sắp đặt kết quả đang lan truyền trong công chúng.



H’Hen Niê: "Số tiền thưởng 300 triệu rồi trừ thuế đi thì không làm được gì quá to tát"

Chiến thắng này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và chị Lệ Hằng. Lâu lâu tôi cũng buồn, tủi thân, nhưng không ngờ lại cán đích như thế này. Tôi thấy rất hạnh phúc.

Tin đồn chúng tôi mua giải, được sắp đặt kết quả là không đúng. Chắc tin đồn này xuất phát từ người trong cuộc thi vì chương trình này đã quay hình xong cách đây hai tháng, nên một ai đó biết trước kết quả khi lên sóng là hiển nhiên.

Số tiền thưởng 300 triệu rồi trừ thuế đi thì không làm được gì quá to tát. Tôi và chị Lệ Hằng định sắp xếp trong thời gian tới để ra Bắc làm từ thiện. Ở ngoài Bắc có nhiều cảnh quan đẹp, nhưng bên cạnh đó, cuộc sống người dân vẫn rất khó khăn.

Kế hoạch cụ thể để sử dụng số tiền 300 triệu tôi chưa lên được nhưng tôi và chị Hằng dự định sẽ làm như vậy.

Trong 45 phút khán giả xem trên sóng truyền hình, chúng tôi không thể cho họ thấy được hết khó khăn, vất vả trong cuộc đua. Bản thân tôi lúc xem lại trên tivi chỉ thấy mình mắc cười thôi.

Nhưng lúc đó tôi mệt lắm, dã man lắm. Chẳng hạn, lúc cột thuyền, tôi phải ngồi giữa trời nắng nóng 12 giờ trưa, vừa đói vừa khát. Lên hình không thể thể hiện hết những khó khăn đó.

Chúng tôi chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết của đồng đội, thấu hiểu nhau, biết được ai mạnh hơn để thực hiện thử thách. Ví dụ, về sức mạnh thì tôi làm, còn tính toán, thì chị Hằng làm.

Tôi thấy cuộc đời tôi quá may mắn. Tôi may mắn từ khi sinh ra, sống trong gia đình mình tới khi vào Sài Gòn, sống trong một tổ chức, rồi thi Next Top. Từ Next Top, tôi có nhân duyên làm người mẫu, rồi thi hoa hậu đoạt giải cao. Tới giờ thi Cuộc đua kỳ thú cũng về nhất, tôi thấy mình quá may mắn.

Việc làm diễn viên hay tham gia game show là nhân duyên, chưa chắc đã được. Có thể tôi tham gia các cuộc thi thì thành công nhưng đến diễn xuất lại thiếu muối, lạc thì sao. Tôi tự thấy diễn viên không phải thế mạnh của tôi. Mỗi người sẽ có thế mạnh riêng của mình.

Tôi là người có não cá vàng, nên để học thuộc kịch bản Hoa hậu Hoàn vũ là rất khó, nên tạm thời tôi chỉ tập trung vào vai trò host cho tốt. Sau hai ngày casting, tôi thấy cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần này khá cam go.

Người muốn đoạt giải phải thực sự xuất sắc. Ngoài điểm số cao cần có sự may mắn. Tức là vào đêm chung kết, cô ấy có gặp trục trặc hay không là do may mắn của cô ấy.

Bình An: "Tôi chỉ muốn chặt đôi cái xe ra để mỗi thằng đi một hướng"

Tham gia cuộc thi này, tôi thấy không có chút khó khăn nào. Chỉ có một vấn đề duy nhất là tôi khá sợ độ cao. Nhưng khi đã tham gia, tôi xác định trước sẽ có thử thách về độ cao và mình phải cố gắng vượt qua.

Cuộc sống và con người tôi khá tách biệt. Mọi người thường chỉ thấy tôi trên phim ảnh mà không biết ngoài đời tôi thế nào. Nhờ cuộc thi này mà hình ảnh của tôi được đưa đến khán giả nhiều hơn.

Về nghi vấn mua giải, sắp đặt kết quả là không có. Khi về đích, sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ không thể nói trước được. Tôi chỉ muốn nói, đây là cuộc đua rất gay cấn, suốt cả một quá trình. Chiếu lên sóng truyền hình không thể phản ánh đúng cục diện đó.

Tập cuối là tập thành công nhất của tôi và ST vì đó là tập hai anh không còn cãi nha, mâu thuẫn nữa, chứ các tập đầu là cãi nhau tanh bành. Chỉ đơn giản như việc ra đường thôi cũng cãi nhau, thằng muốn rẽ trái, thằng muốn rẽ phải.

Trong thử thách ở Đà Lạt lúc phải đi xe đạp đôi, tôi chỉ muốn chặt đôi cái xe ra để mỗi thằng đi một hướng.

Cả tôi và ST đều rất bảo thủ. ST không bao giờ nhận sai. Điều này khiến tôi mông lung vì thấy giống tôi quá. Hai thằng rất cứng đầu vì luôn cãi nhau. Nhưng cãi nhau đến mức không ai nói được câu gì nữa thì lại im, rồi trở lại bình thường.