Hết đường cứu vãn cho "hoàng tử showbiz" lộ clip phản bội vợ ngay đầu năm mới, lại còn gây chuyện lớn suýt đi tù

Bị quay cảnh nắm tay và ôm hôn 1 mỹ nữ giữa phố, nam diễn viên này vẫn mặt dày khẳng định anh không phản bội vợ, và chỉ là bạn bè với cô gái kia.

Từng được mệnh danh là “bạch mã hoàng tử” của giới giải trí xứ Đài nhờ ngoại hình điển trai và hình tượng nam thần, Hạ Quân Tường giờ đây sụp đổ danh tiếng vì nhiều lần vướng ồn ào đời tư. Những tai tiếng liên tiếp phía sau ánh hào quang khiến hình ảnh của nam diễn viên trong mắt công chúng ngày càng sa sút. Trên mạng xã hội, không ít người xếp Hạ Quân Tường vào nhóm tài tử đểu giả nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 15/9, tờ Today Line cho biết Hạ Quân Tường hiện bị giới giải trí ghẻ lạnh, không được mời đóng phim hay dự sự kiện. Ngoài ra, do vướng cáo buộc quấy rối phụ nữ và bị dư luận tẩy chay dữ dội, anh đã bị cắt vai nam chính khỏi dự án Tem Thư và Soufflé. Nhà sản xuất đã mời nam diễn viên Trương Hiếu Toàn thế chỗ Hạ Quân Tường. Theo các nguồn tin, cuộc sống hiện tại của Hạ Quân Tường vô cùng khốn khổ, chật vật. Nam diễn viên duy trì cuộc sống bằng tiền tiết kiệm, phải oằn mình trả 2 khoản vay mua nhà cũng như chi phí điều trị chấn thương nghiêm trọng bị tách cung đốt sống thắt lưng. Để có tiền nuôi gia đình, anh chấp nhận xuất hiện ở các sự kiện bình dân, miễn có thu nhập trong 2 năm qua.

Hạ Quân Tường bị giới giải trí ruồng bỏ. Anh giờ thất nghiệp, sống dựa vào tiền tiết kiện. Ảnh: Sina.

Mỹ nam phim thần tượng tai tiếng nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Hạ Quân Tường sinh năm 1983, là sao nam nổi tiếng bậc nhất khi dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Tầm ảnh hưởng của anh sánh ngang Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân... Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Hạ Quân Tường có Định mệnh, Bảy ngày yêu em, Đáng kiếp độc thân, Hợp đồng tình yêu, Hoán đổi tình yêu... Tuy nhiên, nam diễn viên sớm hết thời vì đời tư quá bê bối.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với hình tượng nam thần từng được xây dựng, Hạ Quân Tường nhiều lần khiến công chúng thất vọng bởi đời tư đầy tranh cãi. Ảnh: Sohu.

Năm 2017, Hạ Quân Tường từng khiến công chúng bất ngờ khi bất ngờ công khai đã là người đàn ông có gia đình và có một cô con gái. Nam diễn viên tiết lộ bà xã chính là mối tình đầu của mình. Cả hai từng yêu nhau từ thời trung học rồi chia tay, trước khi bí mật tái hợp vào năm 2015. Hai năm sau, họ đăng ký kết hôn tại Mỹ và đón con gái đầu lòng.

Thế nhưng, chỉ khoảng 6 tháng sau khi công khai cuộc sống hôn nhân, Hạ Quân Tường đã vướng ồn ào đời tư khi bị bắt gặp đi chơi qua đêm cùng nữ người mẫu Bobo Jane. Cả hai được cho là có nhiều cử chỉ thân mật, làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên ngoại tình ngay sau khi kết hôn.

6 tháng sau khi công bố đã có vợ con, Hà Quân Tường bị bắt gặp đi chơi qua đêm, thân mật với nữ người mẫu nóng bỏng. Ảnh: Sina.

Đến ngày 1/1/2020, nam diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh ghi lại cảnh anh ôm hôn một mỹ nhân lạ mặt trên phố được tung ra. Trước làn sóng chỉ trích, Hạ Quân Tường lên tiếng cho biết cô gái xuất hiện bên mình là một người bạn thân thiết. Anh giải thích rằng cả hai có những hành động ôm ấp, nắm tay vì đã uống nhiều rượu, đồng thời khẳng định không có hành vi nào vượt quá giới hạn. Lời giải thích này không giúp nam diễn viên dập tắt tranh cãi, trái lại còn khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh liên tục sử dụng lý do “chỉ là bạn bè” mỗi khi xuất hiện bên những mỹ nhân khác.

Tới năm 2023, Hạ Quân Tường tiếp tục bị tay săn ảnh Cát Tư Tề khui bằng chứng ngoại tình là hình ảnh khóa môi một cô gái trẻ gợi cảm tại hộp đêm rồi cùng vào khách sạn. Cát Tư Tề khi ấy còn nhận định Hạ Quân Tường là người có đời tư phức tạp và từng qua lại với nhiều cô gái trẻ.

Bị quay cảnh nắm tay, ôm hôn 1 mỹ nữ giữa phố, Hạ Quân Tường vẫn mặt dày khẳng định anh không phản bộ vợ, và chỉ là bạn bè với cô gái kia. Ảnh: Sina.

Không chỉ ngoại tình sau lưng vợ, Hạ Quân Tường còn gây phẫn nộ khi ép nửa kia phải sinh non. Năm 2020, vợ chồng Hạ Quân Tường đã đón con gái thứ 2 chào đời. Thay vì nhận được những lời chúc phúc, Hạ Quân Tường lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tiết lộ anh từng thuyết phục bà xã sinh mổ sớm hơn khoảng 2 tuần. Lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng là Hạ Quân Tường không muốn con gái chào đời dưới cung Xử Nữ. Nam diễn viên cho rằng người thuộc cung hoàng đạo này thường có tính cách quá cầu toàn, vì vậy anh muốn con sinh sớm để tránh cung hoàng đạo mà mình không thích. Trên mạng xã hội, không ít khán giả đã chỉ trích quan niệm mê tín, bất chấp rủi ro sinh non cho mẹ lẫn bé của nam diễn viên xứ Đài.

Hạ Quân Tường gây phẫn nộ khi yêu cầu vợ sinh sớm 2 tuần vì không muốn con mang cung hoàng đạo Xử Nữ. Ảnh: Sina.

Cuối tháng 5/2024, cảnh sát đã tiến hành khám nhà Hạ Quân Tường khẩn cấp. Theo Văn phòng công tố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Hạ Quân Tường bị điều tra vì hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục 1 phụ nữ trẻ trong khách sạn. Vụ việc diễn ra sau khi Hạ Quân Tường tham dự bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn trong showbiz. Nạn nhân đã nộp đơn tố cáo hành vi thô lỗ của nam diễn viên với cơ quan chức năng và có tổng cộng 3 thiết bị điện tử được thu giữ ngay sau đó.

Sau khi vướng cáo buộc tình dục nghiêm trọng, Hạ Quân Tường lên tiếng phủ nhận việc có hành vi sai trái với cô gái kiện cáo anh. Tới tháng 9 cùng năm, tòa án ra quyết định không truy tố hình sự nam diễn viên vì thiếu bằng chứng. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý và đi tù, nhưng danh tiếng và sự nghiệp của tài tử vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hạ Quân Tường bị kiện, đối mặt với sự điều tra của cảnh sát vì cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ vào tháng 5/2024. Ảnh: Sina.

Nguồn: Today Line, Sohu