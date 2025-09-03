Hết chờ đợi mua vàng, lại đến xếp hàng mua bạc

Người dân xếp hàng mua bạc

Sáng 3/9, sau kỳ nghỉ lễ dài, giá bạc trong nước bật tăng mạnh mẽ, lần đầu tiên giá bạc thỏi tăng cao lên mức 43 triệu đồng/kg (bạc thương hiệu Phú Quý). Bạc miếng do Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cung cấp có giá 1.567.000 đồng/lượng (mua vào) – 1.615.000 đồng/ lượng (bán ra).

Giá bạc tăng cao nhất tính từ năm 2011 đến nay phản ánh giá bạc thế giới cũng đã tăng chưa từng có (40,8 USD/ounce). Bạc ép vỉ thương hiệu Kim Phúc Lộc (SBJ) của Sacombank giá 1.603.000 đồng/vỉ/lượng.

Người dân xếp hàng mua bạc tại cửa hàng vàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: H.L

Trái với quy luật thông thường khi giá hàng hóa tăng thì cầu sẽ giảm. Nhiều ngày qua, tại phía TPHCM, người dân xếp hàng mua vàng. Và ngay trong sáng 3/9, khi giá vàng, bạc đã lập đỉnh cao mới, rất đông người dân Hà Nội đã xếp hàng không chỉ để mua vàng mà còn xếp hàng mua bạc.

Tại cửa hàng vàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, nhiều người dân xếp hàng mua vàng, nhưng do lượng vàng bán ra vẫn nhỏ giọt, khan hiếm nên hàng dài người đã chuyển sang mua bạc.

Chị Lan ở Đống Đa cho biết, thực ra chị đã tìm hiểu về bạc từ trước và biết xu hướng tăng giá của bạc là tất yếu. Tuy nhiên, chị không thể tin được giá bạc lại tăng mạnh, đột biến như vậy trong hai ngày qua, nên chuyển sang đầu tư bạc.

Một người đầu tư mua bạc từ hai năm qua cho hay, so với giá bạc một năm trước, nhà đầu tư đã lãi 51%. Những người mua bán trên mạng (có giấy tờ mua bán bạc hợp lệ) theo giá web/2, mức lãi còn lên đến gần 60% tính trong 1 năm qua. Dự báo giá bạc từ đầu năm là sẽ tăng lên mức 40 USD/ounce vào cuối năm và đã diễn ra trong thực tế. Đây là lý do khiến người dân bắt đầu xếp hàng mua bạc ở “Phố Vàng” Trần Nhân Tông trong sáng nay.

Cả giá vàng, bạc thế giới đều bứt phá chưa từng thấy

Trên Kitco.com, bài báo với dòng tít hút khách sáng nay đưa ý kiến các nhà phân tích nhận định “Giá bạc và vàng tăng vọt khi kim loại quý cuối cùng cũng bứt phá, bất chấp đồng USD mạnh trở lại”.

Bài báo nhận định: Ngay cả khi phải đối mặt với đồng USD mạnh lên, giá vàng vẫn đang thiết lập những mức cao kỷ lục mới, trong khi bạc được giao dịch ở vùng giá chưa từng thấy kể từ năm 2011. Cú bứt phá trong tuần này có thể đánh dấu sự khởi đầu cho một làn sóng tăng giá mới của toàn bộ thị trường kim loại quý.

Giá bạc đã tăng lên 41 USD/ounce vào ngày 3/6. Ảnh: Kitco.com

“Các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục, đặc biệt là khi thời điểm Fed cắt giảm lãi suất đang đến gần, đẩy giá lên cao hơn”, Joni Teves của Union Bank of Switzerland (UBS), tập đoàn tài chính hàng đầu tại Thụy Sỹ viết trong một bản cập nhật gần đây. “Kịch bản cơ sở của chúng tôi là vàng sẽ tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới trong những quý tới”, chuyên gia này nhận định.

Còn Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cho biết, các nhà đầu tư Bắc Mỹ đã trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài vào thứ Ba với đồng USD mạnh lên trên diện rộng.

Tuy nhiên, sự mạnh lên trở lại của đồng USD không kìm hãm được nhóm kim loại quý hay các hàng hóa chủ chốt khác. Chandler lưu ý: “Vàng đã đạt mức cao kỷ lục (~3.508,75 USD) trong phiên giao dịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trước khi giảm về gần 3.470 USD trong phiên đầu châu Âu. WTI kỳ hạn tháng 10 tuần trước tăng khoảng 0,5% và hôm nay tăng vọt gần 3% lên gần 66 USD, mức cao nhất kể từ ngày 4/8.”

“Bạc vừa được đề xuất đưa vào danh sách Nguyên liệu Quan trọng tại Mỹ, điều này góp phần đẩy giá bạc vượt mốc 40 USD/ounce”, Chandler nói với Kitco News. “Giá vàng tăng theo tại châu Á mà không có yếu tố kích hoạt rõ ràng nào, ngoài việc hưởng lợi từ đà tăng của bạc. Các nhà giao dịch xu hướng rõ ràng cũng đã nhập cuộc. Trong dài hạn, bạc có nền tảng cơ bản vững chắc...”.

Theo Kitco.com, tuần trước một hồ sơ từ Ngân hàng Trung ương Ả Rập Saudi cho thấy, họ đã đầu tư 30,5 triệu USD vào iShares Silver Trust (NYSE: SLV) và gần 10 triệu USD vào Global X Silver Miners ETF (NYSE: SIL). Mặc dù khoản đầu tư của Ả Rập Saudi vào bạc còn nhỏ so với mức độ họ rót vào lĩnh vực công nghệ, song ngày càng nhiều nhà phân tích cho rằng, điều này chứng minh giá trị đầu tư của bạc được định vị lại.

Giá vàng được dự báo sẽ thử thách mốc 3.750 USD/ounce trước cuối năm 2025 với nhiều biến động đi kèm. Trong khi đó, giá bạc có thể vượt ngưỡng 44 USD/ounce trong năm nay.