Hẹn xem mắt, cô gái dẫn 6 bạn thân đi "ăn chực" và cái kết ê chề

Bật chế độ quét sạch thực đơn, cố tình gọi toàn món đắt tiền, hoá đơn ăn uống lên đến hàng chục triệu đồng, cô gái nhận kết đắng.

Thị trường hẹn hò, xem mắt ngày càng trở nên thực tế, nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra, nhưng đỉnh điểm như câu chuyện vừa được chia sẻ mới đây tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) thì quả thực khiến dư luận phải ngỡ ngàng.

Một buổi hẹn hò vốn được kỳ vọng sẽ mở ra một mối nhân duyên tốt đẹp, cuối cùng lại biến thành một cuộc gặp đầy rẫy sự tính toán, kết thúc bằng một màn quay xe "kinh điển" chuẩn sách giáo khoa của đằng trai.

Từ cuộc hẹn "1vs1" lãng mạn thành "Hội đồng thẩm định" 7 người

Theo thông tin được chia sẻ, một người đàn ông được bà mai giới thiệu cho một đối tượng hẹn hò 31 tuổi. Qua những bức ảnh và vài lời trò chuyện ban đầu, anh có ấn tượng khá tốt về cô gái này. Để thể hiện sự chân thành và lịch sự của một quý ông, anh đã cẩn thận lựa chọn và đặt bàn trước tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, ấm cúng. Trong lòng anh lúc đó tràn ngập những viễn cảnh lãng mạn, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn cả những lời mở đầu sao cho thật tự nhiên, cuốn hút.

Thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào phòng, thực tế đã giáng cho anh một gáo nước lạnh. Chờ đón anh không phải là một cô gái dịu dàng, e ấp như trong hình dung, mà là một "hội đồng giám khảo" gồm... 7 người phụ nữ. Cô gái kia không đi một mình, cô mang theo cả một đội quân gồm 6 cô bạn thân, tất cả đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy, trang điểm sắc sảo và ngồi dàn hàng ngang với ánh mắt xét nét.

Cảnh tượng lúc đó được miêu tả là không khác gì một buổi phỏng vấn xin việc đầy áp lực. Bạn vừa mở cửa bước vào liền thấy nguyên một ban giám đốc ngồi đối diện, khoanh tay chờ đợi. Sự chênh lệch lực lượng và không khí căng thẳng này đã dự báo về một kết cục thất bại ngay từ giây đầu tiên.

"Chế độ quét sạch thực đơn" và màn tra khảo hộ khẩu đầy thực dụng

Điều đáng nói là, ngay sau khi ổn định chỗ ngồi, 6 cô bạn thân kia hoàn toàn không giữ kẽ hay tỏ ra khách sáo. Họ nhanh chóng làm chủ cuộc chơi, cầm lấy thực đơn và bật ngay "chế độ quét sạch". Họ không hề hỏi qua khẩu vị của chàng trai, cũng chẳng thèm để ý đến những quy tắc lịch sự tối thiểu trong một buổi xem mắt. Những món đắt đỏ nhất nhà hàng lần lượt được gọi ra mà không cần chớp mắt: từ cua hoàng đế, tôm hùm Úc cho đến những chai rượu vang đỏ cao cấp... Một bàn tiệc ngập tràn sơn hào hải vị nhanh chóng được dọn lên.

Trong suốt bữa ăn, cô gái, nhân vật chính của buổi hẹn gần như không nói chuyện. Cô chỉ thỉnh thoảng liếc mắt ra hiệu với hội bạn thân, hoặc cúi gầm mặt xuống lướt điện thoại. Mọi quyền hành giao tiếp được nhường lại cho 6 "thẩm phán" kia. Họ thay nhau tung ra những câu hỏi mang tính "tra tấn tâm hồn" nhằm mục đích kiểm tra tài sản của đằng trai:

"Thu nhập hàng năm của anh là bao nhiêu? Đã có nhà riêng và ô tô ở thành phố chưa?",

"Nếu kết hôn, anh định đi sính lễ bao nhiêu tiền? Vàng cưới tính mua của thương hiệu nào?",

"Sau khi cưới anh có nộp hết lương cho vợ không? Bố mẹ anh ở quê có lương hưu hay bảo hiểm gì không?"...

Chàng trai cố nén sự bất bình, cố gắng quay sang hỏi cô gái về hành động này thì nhận được một câu trả lời ngây ngô đến nực cười: "Tôi đưa các bạn thân đến đây là để họ kiểm tra giúp tôi thôi mà. Dù sao thì hôn nhân cũng là chuyện cả đời, đâu phải trò đùa của trẻ con". Câu nói nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng thực chất lại là sự ngụy biện cho hành vi thiếu tôn trọng đối phương, mượn danh nghĩa "bảo vệ bạn" để tụ tập ăn uống, đào mỏ.

Chiếc hóa đơn và màn đáp trả "đi vào sách giáo khoa"

Khi bữa ăn kết thúc, nhân viên phục vụ mang hóa đơn vào phòng. Nhìn vào con số dài dằng dặc lên tới hàng chục triệu cho một bữa ăn xa xỉ của những người xa lạ, cơn thịnh nộ của chàng trai chính thức bùng nổ.

Thay vì bấm bụng trả tiền để giữ thể diện hay ra vẻ ga-lăng như quan niệm truyền thống của nhiều người đàn ông khác, anh đã có một hành động khiến cả phòng bao phải đứng hình. Chàng trai bình thản rút từ trong ví ra đúng 200 nhân dân tệ (gần 800.000 VNĐ) tiền mặt, đập mạnh xuống bàn. Anh quay sang nói với phục vụ:

"Số tiền này đủ để chi trả cho phần nước và phần ăn của tôi. Còn lại toàn bộ bàn tiệc này, ai gọi thì người đó tự đi mà thanh toán!".

Trước sự ngơ ngác và những lời chỉ trích, lăng mạ ngay tại chỗ của cô gái và hội bạn thân rằng anh là kẻ "bủn xỉn", "đàn ông mặc váy", chàng trai chỉ để lại một cái nhìn khinh bỉ và câu nói lạnh lùng: "Chúng ta chẳng có mối quan hệ gì, các cô cũng chẳng ưng tôi, mắc mớ gì tôi phải bao nuôi cả cái hội ăn chực này? Các người xứng đáng bị độc thân suốt đời!". Nói xong, anh quay lưng bước đi thẳng, không một lần ngoảnh lại.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng, đặc biệt là cánh mày râu, đã đồng loạt đứng về phía chàng trai và dành cho anh những lời khen ngợi vì màn xử lý quá đỗi tỉnh táo, dứt khoát.

Nhiều bình luận sắc sảo đã vạch trần bản chất của sự việc:

"Đây rõ ràng là một 'bẫy lừa ăn chực' chứ hẹn hò cái gì! Dẫn theo 1 người bạn để an toàn thì hiểu được, chứ dẫn cả một đội quân 6 người đến gọi toàn món đắt tiền thì là vô giáo dục. Anh chàng đưa 200 tệ là quá tử tế rồi!",

"Cưới một cô gái không có chính kiến, để bạn thân dắt mũi như thế này thì sớm muộn gì gia đình cũng tan nát. Người đàn ông này đã quay xe kịp thời, chúc mừng anh đã thoát nạn!",

"Hội bạn thân này chắc chắn có mấy người chỉ được rủ đi để 'ăn ké' cho vui mồm thôi. Gặp phải người đàn ông cứng rắn, cho tự trả tiền xem lúc chia hóa đơn có còn nhìn mặt nhau được nữa không"...

Bài học đắt giá về sự chân thành trong tình yêu

Trò hề trong buổi xem mắt này thực chất là tấm gương phản chiếu một bộ phận có lối sống thực dụng, lệch lạc trong thị trường hẹn hò hiện nay. Nhiều người nghiễm nhiên coi việc đi xem mắt là một cơ hội để được ăn uống miễn phí tại các nhà hàng sang trọng, hoặc coi đàn ông như một chiếc "thẻ dài hạn" để đào mỏ mà quên mất rằng, nền tảng cốt lõi của bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải xây dựng từ sự tôn trọng và chân thành.

Việc "kiểm tra", "thử thách" đối phương phải dựa trên cách hành xử, nhân cách và quan điểm sống, chứ không phải dựa trên việc người đó có chấp nhận làm "kẻ ngốc" chi trả cho một bữa tiệc hoang phí của bạn và những người không liên quan hay không. 200 nhân dân tệ mà chàng trai để lại không đơn thuần là tiền ăn, đó là cái giá để anh kịp thời cắt lỗ cho một mối quan hệ độc hại. Anh quay lưng bước đi, không phải vì anh keo kiệt, mà vì anh là một người đàn ông tỉnh táo và biết tự tôn trọng giá trị của chính mình.