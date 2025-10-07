Hệ thống tên lửa FB-10A Trung Quốc rơi vào tay lực lượng RSF

Điều này diễn ra sau khi RSF mua hệ thống phòng không FK-2000 của Trung Quốc trước đó và nhấn mạnh đến sự tinh vi ngày càng tăng đối với năng lực quân sự của nhóm

Theo Report Clash, hệ thống FB-10A ban đầu được Chad mua từ Trung Quốc vào tháng 2 năm 2025 theo một thỏa thuận được Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bảo lãnh.

Tuy nhiên thay vì được đưa vào biên chế Quân đội Chad, hệ thống này đã bị chuyển hướng và cuối cùng được giao cho RSF ở Sudan - một động thái mà các nhà phân tích cho rằng có khả năng vi phạm các hạn chế của Liên Hợp Quốc.

Hệ thống phòng không FB-10A do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc số 8 phát triển, được thiết kế để trang bị cho các đơn vị cơ giới hóa cũng như lực lượng phản ứng nhanh và các đơn vị miền núi.

Tổ hợp này giữ vai trò phòng không tầm ngắn, đánh chặn trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và máy bay cánh cố định.

FB-10A cung cấp khả năng bảo vệ tầm gần cho các đơn vị tiền tuyến và những cơ sở trọng điểm. Kiến trúc module cho phép vận hành cả mạng lưới lẫn độc lập.

Mỗi xe phóng đều tích hợp khí tài phát hiện mục tiêu, theo dõi, tính toán thông số và bắn tên lửa vào một nền tảng duy nhất, đồng thời đóng vai trò trung tâm điều khiển hỏa lực của hệ thống.

Báo cáo về việc tổ hợp phòng không tầm ngắn FB-10A rơi vào tay lực lượng RSF.

FB-10A có thể hoạt động như một phần của mạng lưới phòng không lớn hơn hoặc thực hiện nhiệm vụ đánh chặn độc lập, cung cấp các tùy chọn bảo vệ linh hoạt cho những đơn vị cơ động. Nó được trang bị khả năng giao chiến tiên tiến với tầm đánh chặn tối đa đến 18 km.

Sự xuất hiện của vũ khí này trong tay RSF làm tăng thêm tính phức tạp cho cuộc xung đột ở Sudan, mang lại cho nhóm bán quân sự nói trên khả năng phòng không mạnh hơn trong bối cảnh các trận chiến đang diễn ra với Lực lượng vũ trang Sudan (SAF).

Tình hình mới cũng cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa RSF và các nhà tài trợ nước ngoài. Kể từ năm 2023, lực lượng này đã sở hữu một loạt vũ khí tiên tiến, từ xe bọc thép và máy bay không người lái đến đạn dược dẫn đường chính xác.

Việc triển khai các hệ thống như FK-2000 và FB-10A hiện mang lại cho RSF khả năng bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công trên không - điều này có thể thay đổi cán cân chiến thuật trên chiến trường.