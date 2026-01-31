Tờ National Interest (NI) đưa tin, một phần quan trọng của hoạt động chống vệ tinh là vô hiệu hóa các hệ thống định vị GPS mà những loại vũ khí thông minh hiện đại dựa vào, và tổ hợp 14Ts227 Tobol của Nga dường như có khả năng thực hiện nhiệm vụ này.

Trong 10 năm qua, Nga đã nỗ lực cải thiện khả năng chống lại các mối đe dọa từ không gian, bao gồm việc ngăn chặn đối phương tiếp cận các hệ thống vệ tinh định vị.

"Người Nga đã phát triển một năng lực toàn diện chống lại mối đe dọa đến từ không gian, điều này sẽ khiến các nhà hoạch định quân sự Mỹ phải trăn trở khi họ tìm cách vượt qua và giảm thiểu những mối đe dọa nnhư vậy", tờ NI viết.

Bài báo dẫn chứng hệ thống tác chiến điện tử (EW) Tobol, phía Mỹ tin rằng tổ hợp EW này theo dõi các vệ tinh và thiết bị liên lạc liên quan đến NATO và có khả năng làm gián đoạn hoạt động của chúng.

Hơn nữa, tờ National Interest khẳng định rằng Tobol là một phần của hệ thống gây nhiễu tín hiệu vệ tinh lớn hơn nhiều, được gọi là "Hệ thống gây nhiễu Baltic vĩ đại".

"Phương pháp gây nhiễu của Tobol về cơ bản chặn hoặc ít nhất là làm suy giảm đáng kể chất lượng tín hiệu định vị vệ tinh bằng cách phát ra nhiễu mạnh trên các dải tần được sử dụng bởi GPS, GLONASS, Galileo và các hệ thống tương tự", tờ NI chỉ ra.

Hệ thống tác chiến điện tử Tobol của Nga gây rắc rối lớn cho NATO.

Theo thông tin được công bố, Tobol có khả năng gây nhiễu và giả lập tín hiệu vệ tinh. Gây nhiễu thuần túy, như tên gọi cho thấy, chỉ đơn giản là ngăn chặn các thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh. Trong trường hợp giả mạo tín hiệu, Tobol đánh lừa hệ thống mục tiêu, gây nhiễu hoạt động bình thường và khiến nó gửi dữ liệu vị trí sai lệch.

Về Starlink, Tobol được cho là nhắm mục tiêu vào những kênh đồng bộ hóa (chẳng hạn như tín hiệu GPS được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối) chứ không phải trực tiếp vào các luồng dữ liệu. Nói cách khác, sự nhiễu sóng xảy ra ở phía bộ thu chứ không phải tấn công trực tiếp vào vệ tinh.

"Điều này rất quan trọng vì cấu trúc phân tán của các vệ tinh Starlink khiến việc phá hủy vật lý chúng trở nên khả thi nhưng tốn kém. Việc sử dụng một hệ thống như Tobol để làm gián đoạn hoạt động bình thường của Starlink sẽ hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn nhiều", tờ NI viết.

Tất cả những điều này cho phép Tobol được sử dụng để tung tin giả về hệ thống định vị vệ tinh hoặc để bảo vệ điện tử các cơ sở trọng yếu khỏi bị hệ thống NATO tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột, ấn phẩm NI kết luận, và khuyên các nhà chiến lược Mỹ nên xem xét nghiêm túc sự phát triển này của Nga.