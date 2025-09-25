Hệ thống tài chính quốc tế từ lâu đã bị chi phối bởi các tổ chức phương Tây, nhưng tại Indonesia, Chuẩn Mã Phản hồi Nhanh Indonesia (QRIS) của Ngân hàng Trung ương đang mang đến một giải pháp thay thế đáng tin cậy.

Từ những người bán hàng rong đến các trung tâm mua sắm cao cấp, các doanh nghiệp trên khắp đất nước này đang ngày càng áp dụng hệ thống thanh toán mã QR cho các giao dịch kỹ thuật số.

QRIS, được triển khai trên cả đất nước Indonesia vào năm 2020, được thiết kế để hợp lý hóa các quy trình thanh toán – số hóa các khoản thanh toán tiền mặt, tích hợp các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt vào một chuẩn mực duy nhất và chuyển đổi bối cảnh tài chính địa phương.

Cư dân Jakarta nói với CNA rằng QRIS đã giúp việc thanh toán trở nên thuận tiện hơn cho bất kỳ ai có tài khoản ngân hàng. Người tiêu dùng có thể quét mã QR của người bán bằng ứng dụng ngân hàng di động hoặc ví điện tử của họ để hoàn tất giao dịch. Sau đó, tiền được chuyển một cách an toàn từ tài khoản được liên kết của người tiêu dùng sang tài khoản của người bán.

Trong môi trường kinh tế toàn cầu, nơi các hệ thống thanh toán nổi lên như một chiến trường quan trọng cho ảnh hưởng tài chính và địa chính trị, QRIS của Indonesia đưa ra một câu chuyện phản biện cục bộ, thách thức sự thống trị của các nền tảng phương Tây, theo các nhà quan sát.

Tác động này đủ lớn đến mức Hoa Kỳ, trong Báo cáo Ước tính Thương mại Quốc gia mới nhất về Rào cản Thương mại Nước ngoài , đã chỉ trích QRIS, chỉ trích hệ thống này là không công bằng với các nhà cung cấp nước ngoài.

Các nhà phân tích nói với CNA rằng điều này đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Indonesia, mở ra cánh cửa hợp tác với nhiều đối tác hơn.

"Tôi nghĩ điều này tốt cho cán cân thanh toán của Indonesia", Bhima Yudhistira Adhinegara, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật, một tổ chức tư vấn kinh tế có trụ sở tại Jakarta, cho biết.

"Nó cũng mang lại nhiều dòng tiền hơn, và bản thân các doanh nghiệp - dù là doanh nghiệp nhỏ hay tập đoàn lớn - đều có thể hưởng lợi vì họ cung cấp, chẳng hạn, ít rủi ro về tỷ giá hơn", ông nói thêm.

"Thay vì chuyển đổi sang đô la Mỹ, chúng tôi có thể chuyển đổi trực tiếp sang bất kỳ loại tiền tệ địa phương nào làm đối tác của mình”.

Dựa trên thành công trong nước, Indonesia đã mở rộng QRIS ra nước ngoài, với người dân Indonesia hiện có thể sử dụng dịch vụ này tại Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Các kế hoạch cũng đang được tiến hành để mở rộng dịch vụ sang Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc.