Hệ thống phòng không Tor-M2K mới nhất gia nhập Quân đội Belarus như thế nào?

Quân đội Belarus mới đây đã trình diễn các hệ thống tên lửa phòng không Tor thế hệ mới nhất.

Hiện nay các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn thuộc họ Tor, trong đó phiên bản nâng cấp Tor-M2K đang tạo thành nền tảng của lưới lửa chiến thuật bảo vệ bầu trời Belarus.

Vũ khí này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và chính phủ quan trọng, cũng như lực lượng mặt đất khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tiêm kích và trực thăng.

Thế hệ Tor-M2K mới nhất của Belarus có lịch sử thú vị, khi Bộ Quốc phòng Belarus đã ký hợp đồng chính thức đầu tiên với Nga về việc cung cấp một tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không thuộc phiên bản cải tiến mới của dòng Tor vào năm 2011 - 2012.

Sau đó, những khẩu đội Tor-M2 nâng cấp đầu tiên (phiên bản bánh lốp Tor-M2K) đã được đưa vào phục vụ trong Quân đội Belarus, tăng cường sức mạnh cho các đơn vị Không quân và Phòng không.

Điều đáng chú ý là bản thân các hệ thống tên lửa phòng không được sản xuất tại Nhà máy Cơ điện Izhevsk "Kupol" (thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey). Phía Belarus, ngược lại đảm nhận việc sản xuất khung gầm xe mang phóng tự hành cho các phương tiện chiến đấu này.

Ngay năm sau, kế hoạch trang bị lại cho các lữ đoàn tên lửa thuộc Lực lượng Phòng không Belarus đã bắt đầu và kéo dài khoảng 5 năm.

Trong thời gian này, Belarus liên tục ký kết hợp đồng mới để mua thêm các khẩu đội Tor-M2 như một phần của việc phát triển hệ thống phòng không khu vực thống nhất giữa Belarus và Nga. Hơn nữa, binh sĩ Belarus đã bắt đầu những cuộc tập trận thực hành tại các trường bắn của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2K của Quân đội Belarus.

Một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống phòng không của Izhevsk là việc khởi động Chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, trong đó các phiên bản cải tiến mới của tổ hợp Tor đã chứng minh được đặc tính kỹ thuật và khả năng chiến đấu vượt trội.

Với sự khởi đầu của cuộc chiến Ukraine việc giao hàng các tổ hợp Tor-M2K mới vẫn tiếp tục. Những phương tiện mới này được ưu tiên giao cho Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 15, đơn vị bắt đầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ không phận xung quanh Minsk và các khu vực chiến lược khác.

Thiết kế bánh lốp giúp tăng tuổi thọ hoạt động của thiết bị khi hành quân trên đường trải nhựa và giảm gánh nặng hậu cần cho các đơn vị sửa chữa của Quân đội Belarus.

Giới chuyên gia quân sự lưu ý hệ thống phòng không Tor-M2 có khả năng khai hỏa hiệu quả ở chế độ hoàn toàn tự động: Khi tự phát hiện, nhận dạng địch - ta và tiêu diệt mối đe dọa trên không xuất phát từ bất kỳ hướng nào, kể cả trong điều kiện bị chế áp điện tử mạnh.

Một khẩu đội gồm 4 xe chiến đấu có khả năng đồng thời tấn công tới 16 mục tiêu bao gồm cả các loại vũ khí tấn công đường không có khả năng cơ động và độ chính xác cao.

"Các cuộc xung đột vũ trang hiện đại cho thấy sự cần thiết phải phát triển hệ thống phòng không để chống lại không chỉ phương tiện bay không người lái mà còn cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Từ đó đặt ra nhu cầu tạo ra hệ thống phòng thủ toàn diện, nhiều lớp cho quốc gia", Đại tá Andrei Severinchik, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Phòng không thuộc Lực lượng Vũ trang Belarus nhận định.

Trước những mối đe dọa và thách thức mới, quân nhân Belarus thường xuyên luyện tập chiến thuật mới, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng như các phương pháp sử dụng hệ thống phòng không Tor-M2K trong những điều kiện khác nhau.