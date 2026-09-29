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Hệ thống phòng không SAMP/T NG chiến thắng Patriot trong cuộc đối đầu trực diện?

Bạch Dương
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Công ty Eurosam của Pháp - Ý đã trở thành ứng viên chính cho việc cung cấp hệ thống phòng không tầm xa thứ hai cho Thụy Sĩ.

- Ảnh 1.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Blick, trong khi Cục Quản lý Vũ khí Liên bang Thụy Sĩ (Armasuisse) xác nhận việc hoàn thành đánh giá công nghiệp - quân sự đối với các đề xuất đã hoàn thành.

Quyết định cuối cùng về việc lựa chọn tổ hợp phòng không nào phải do Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đưa ra. Đồng thời Armasuisse không chính thức công bố tên các hệ thống còn lại trong cuộc cạnh tranh.

Thụy Sĩ đã bắt đầu tìm kiếm hệ thống phòng không tầm xa thứ hai do sự chậm trễ từ phía Mỹ trong việc giao hàng các hệ thống Patriot đã đặt mua trước đó theo chương trình Air2030.

Vào tháng 3/2026, Hội đồng Liên bang đã chỉ thị Bộ Quốc phòng chuẩn bị việc mua sắm thêm một hệ thống phòng không mặt đất tầm xa, ưu tiên vũ khí do châu Âu sản xuất.

- Ảnh 2.

Hệ thống phóng tên lửa phòng không Patriot của Lực lượng vũ trang Hà Lan.

Ở giai đoạn đầu của dự án, các nhà sản xuất từ Pháp, Đức, Israel và Hàn Quốc đã được mời tham gia.

Trong số những tiêu chí lựa chọn chính, Thụy Sĩ đã xác định gồm có tốc độ và độ tin cậy của việc cung cấp, hiệu quả chống lại các mối đe dọa trên không tầm xa, khả năng tích hợp với mạng lưới phòng không quốc gia và nguồn cung cấp tên lửa cũng như phụ tùng ổn định.

Ngoài ra, Thuỵ Sĩ muốn một số khâu sản xuất tên lửa, hệ thống điều khiển hoặc các linh kiện quan trọng được nội địa hóa tại Thụy Sĩ hoặc các quốc gia châu Âu khác.

Theo tờ Blick, nguồn gốc châu Âu tự thân nó có thể là một trong những lợi thế của tổ hợp Eurosam (một dẫn xuất từ SAMP/T NG). Đây là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa thế hệ mới do Pháp và Ý liên kết chế tạo.

Hệ thống SAMP/T NG được trang bị radar đa năng hiện đại và sử dụng tên lửa thuộc dòng Aster 30, đặc biệt là phiên bản Aster 30 B1NT mới.

Tổ hợp này có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa hơn 350km và bắn trúng mục tiêu khí động học từ cự ly trên 150km. Ngoài máy bay và tên lửa hành trình, SAMP/T NG còn được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo.

Vào tháng 2/2026, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của dữ liệu liên quan đến điều kiện và ngày giao hàng đối với các hệ thống phòng không Mỹ, cũng như đánh giá khả năng hệ thống SAMP/T sẽ đến nước này vào năm 2029 để ra quyết định mua sắm cuối cùng.

Theo Blick
Tags

SAMP/T NG

Patriot

Eurosam

thụy sĩ

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