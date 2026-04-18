Hệ thống phòng không NASAMS cực kỳ đáng sợ với tên lửa AMRAAM-ER

Tập đoàn Raytheon bắt đầu đưa tên lửa AMRAAM Extended Range (MRAAM-ER) vào sản xuất hàng loạt theo hợp đồng trị giá 234,8 triệu USD do Bộ Quốc phòng Mỹ trao mới đây.

Theo thông báo, Raytheon Co. ở Tucson, Arizona đã nhận một hợp đồng chưa xác định thời hạn, trị giá không vượt quá 234.757.000 USD để hoàn thành các công việc cần thiết cho quá trình chuyển đổi sản xuất.

Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 13/4/2030 và tất cả công việc dự kiến sẽ được thực hiện tại Tucson. Tại thời điểm trao hợp đồng, 61.569.156 triệu USD từ quỹ Bán vũ khí cho nước ngoài đã được phân bổ ngay lập tức.

Ngoài phần giá trị được nêu, tin tức quan trọng nhất là tên lửa AMRAAM-ER hiện đã đạt đến giai đoạn chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn và bền vững.

Theo thuật ngữ mua sắm quốc phòng, điều này nghĩa là tên lửa đang chuyển từ giai đoạn phát triển và sản xuất hạn chế sang một dây chuyền chế tạo ổn định nhằm hỗ trợ đơn đặt hàng dài hạn.

Danh sách khách hàng đính kèm hợp đồng cho thấy tên lửa này đã được phân phối rộng rãi như thế nào trong số các đối tác của Mỹ. Gói bán vũ khí cho nước ngoài bao gồm: Hungary, Kuwait, Lithuania, Hà Lan, Na Uy và Đài Loan (Trung Quốc).

Việc Đài Loan được đưa vào danh sách này rất đáng chú ý giữa bối cảnh hòn đảo đang nỗ lực tăng cường mạng lưới phòng không nhiều lớp của mình.

Hà Lan và Na Uy vẫn là những quốc gia vận hành chủ chốt trong kiến trúc phòng không mặt đất đang phát triển của NATO. Điều này khiến quá trình chuyển giao sản xuất trở nên đặc biệt quan trọng đối với các kế hoạch mua sắm của châu Âu.

Tên lửa AMRAAM-ER được sản xuất chủ yếu cho hệ thống phòng không NASAMS.

AMRAAM-ER là phiên bản tầm bắn mở rộng của dòng tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM nổi tiếng. Trong khi AMRAAM cơ sở được sử dụng rộng rãi như một loại vũ khí không đối không trang bị trên máy bay chiến đấu thì biến thể ER lại trở nên đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống phòng không mặt đất, điển hình như NASAMS.

Vai trò đó đã giúp tên lửa này được biết đến rộng rãi hơn trong những năm gần đây. Cần nhắc lại, tổ hợp NASAMS được phát triển thông qua sự hợp tác lâu dài giữa Raytheon và Kongsberg của Na Uy.

Hệ thống phòng không với tên lửa AMRAAM hiện đang được ngày càng nhiều quốc gia sử dụng và đã trở thành một trong những tổ hợp vũ khí phòng thủ phương Tây được công nhận rộng rãi nhất.

Về cơ bản, tên lửa AMRAAM-ER được chế tạo để giúp các bệ phóng mặt đất có thể bắn xa hơn, nó kết hợp phần dẫn hướng của AMRAAM tiêu chuẩn với động cơ lớn hơn và thân được sửa đổi, cho phép đánh chặn mục tiêu ở tầm bắn xa và độ cao lớn hơn.

Tầm bắn xa hơn đặc biệt có giá trị trong việc bảo vệ các thành phố, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu trước máy bay, tên lửa hành trình và các mối đe dọa trên không khác.

Lịch trình sản xuất kéo dài đến năm 2030 cho thấy Raytheon và khách hàng đang lên kế hoạch mua sắm bền vững trong nhiều năm thay vì chỉ mua trong thời gian ngắn.

Ý nghĩa cốt lõi của hợp đồng rất rõ ràng - một chương trình tên lửa đã hoàn thiện, gắn liền với NASAMS và nhiều khách hàng đồng minh hiện đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ổn định cho đến cuối thập kỷ này.