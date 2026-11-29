Tại khu vực biên giới Nga, vũ khí laser đã phá hủy khoảng 1.000 máy bay không người lái (UAV) trong 2 tháng, bắn hạ hàng chục chiếc mỗi ngày.

Hệ thống Peresvet của Nga.

Hệ thống nào đang được nói đến?

Sau hơn 2 tháng hoạt động, hệ thống được triển khai để bảo vệ một cơ sở ở khu vực biên giới Nga đã phá hủy khoảng 1.000 UAV của Ukraine thuộc nhiều loại khác nhau.

Theo ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, hệ thống này đã phá hủy hàng chục máy bay đối phương mỗi ngày.

Ông từ chối tiết lộ khu vực triển khai và hệ thống laser đang được nói đến, chỉ đưa ra đánh giá chung: "Hiệu quả của hệ thống laser rất cao".

Dù lãnh đạo của Rostec không tiết lộ tên của hệ thống nhưng các chuyên gia của Izvestia có thể được suy luận từ bằng chứng gián tiếp:

Khoảng 1.000 mục tiêu trong vòng 2 tháng, đây dĩ nhiên là chế độ báo động chiến đấu liên tục với hỏa lực cường độ cao, chứ không phải là một cuộc thử nghiệm tầm bắn.

Tốc độ này đồng nghĩa với việc hệ thống được tự động hóa: Người vận hành không thể tự tay điều chỉnh hướng chùm tia vào hàng chục thiết bị mỗi ngày, việc phát hiện, thu nhận và giữ chùm tia trên mục tiêu phải được thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người.

Cùng với đó việc sạc lại và làm mát bộ phát không cần thiết hoặc được thực hiện tự động và nhanh chóng.

Giới chuyên gia cho rằng tuyên bố này có liên quan đến dòng hệ thống laser mới nhất của Nga, thông tin về chúng đã được hé lộ trong hơn một năm rưỡi qua.

Chúng bao gồm: Peresvet, Zadira, Rat, Perun, Luchezar, Slepysh và Posok. Tuy nhiên, chưa có hệ thống nào được chính thức liên kết với một cơ sở biên giới cụ thể nào, vì vậy tất cả các giả thuyết vẫn chỉ là suy đoán.

Tổ hợp Peresvet có thể được coi là hệ thống laser chiến đấu nội địa đầu tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố nó vào tháng 3/2018 và vào ngày 1/12 cùng năm, hệ thống này đã đi vào hoạt động thử nghiệm trong biên chế Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Nhiệm vụ của nó là bảo vệ các vị trí của hệ thống tên lửa liên lục địa Yars khỏi các vệ tinh trinh sát của đối phương bằng cách phá hủy hệ thống quang học của chúng.

Vào mùa Xuân năm 2022, hệ thống laser Zadira, có khả năng tiêu diệt UAV cỡ nhỏ ở tầm bắn lên đến 5km, lần đầu tiên được ra mắt. Tại cuộc tập trận Center-2026, hệ thống Zadira mới nhất đã được trình diễn, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 6km.

Hệ thống Perun, được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog, đã chứng minh khả năng tiêu diệt UAV ở tầm bắn lên đến 5 km trong các cuộc thử nghiệm mùa hè năm 2026. Chi phí cho mỗi phát bắn được ước tính là 205 rúp.

Cấu trúc của Perun điển hình cho thế hệ vũ khí có độ chính xác cao mới: Được trang bị tháp pháo hai trục, camera nhiệt và hệ thống dẫn hướng có khả năng tự động nhận diện mục tiêu và khóa chùm tia vào chúng.

Hệ thống Rat của Rostec kết hợp radar, hệ thống tác chiến điện tử và laser thành một hệ thống phòng thủ cơ sở hạ tầng trọng yếu duy nhất, tạo thành một mái vòm bảo vệ mục tiêu. Đây không chỉ đơn thuần là một thiết bị phát laser, mà là một hệ thống phòng không tích hợp.

Laser chống lại UAV thế nào?

Hệ thống phòng không laser không bắn hạ mục tiêu bằng đạn mà nó đốt cháy mục tiêu bằng một chùm tia hội tụ bằng cách làm nóng một phần bề mặt của máy bay không người lái. Chùm tia phải chiếu vào mục tiêu cho đến khi nó bốc cháy và vỡ ra, khiến UAV tan rã giữa không trung.

Lựa chọn thứ hai là vô hiệu hóa chức năng của hệ thống giám sát và thị giác máy tính của UAV khiến chúng sẽ bị mất khả năng điều chỉnh hướng bay.

Tuy nhiên, việc phá hủy hoàn toàn một chiếc UAV sẽ hiệu quả hơn, vì nó ngăn chặn việc sử dụng tiếp theo. Phương pháp phá hủy này có thể đặc biệt hữu ích trong việc chống lại các đàn UAV trong tương lai.

Nhiệm vụ then chốt là đảm bảo chùm tia laser được tập trung vào UAV mục tiêu trong vài phần nhỏ của giây. Điều này đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với hệ thống điều khiển vị trí và dẫn hướng của laser:

Nó phải theo dõi máy bay không người lái đang di chuyển với độ chính xác cao trên khoảng cách hàng trăm mét hoặc hàng km.

Đây là lý do tại sao các hệ thống hiện đại giao phó việc nhận dạng và theo dõi mục tiêu cho mạng nơ-ron và hệ thống thị giác máy tính do con người không thể giải quyết nhiệm vụ này trong thời gian thực.

Lý do chính ủng hộ việc sử dụng laser là chi phí cho mỗi lần bắn: Chỉ vài chục đến vài trăm rúp - tương đương giá một tách cà phê cho mỗi xung laser, so với hàng triệu rúp cho một tên lửa phòng không.

Một điểm nữa: Tia laser có nguồn cung cấp đạn dược dường như vô tận. Miễn là có nguồn điện và hệ thống làm mát, "kho đạn" sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Điều này có tầm quan trọng chiến lược: Trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn kéo dài, tên lửa sẽ hết vào thời điểm không thích hợp nhất, nhưng tia laser vẫn hoạt động cho đến khi máy phát điện diesel hết điện.

Không còn là khoa học viễn tưởng

Phòng không bằng laser không còn là điều viễn tưởng mà là một lựa chọn khả thi để bảo vệ các cơ sở.

Các hệ thống này có thể xử lý các mục tiêu nhỏ thông thường như máy bay không người lái, mìn, tên lửa phóng loạt mà không cần lãng phí tên lửa đắt tiền.

Những hạn chế của hệ thống laser đã được biết đến rộng rãi và chưa quốc gia nào khắc phục hoàn toàn được chúng.

Những hạn chế này bao gồm sự phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, hiệu suất hạn chế khi tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc và yêu cầu công suất cao.

Do đó, trong những năm tới, laser có thể sẽ không thay thế tên lửa, mà sẽ bổ sung cho chúng như một phần của hệ thống phòng không thống nhất.