Hệ thống phòng không IRIS-T SLM thứ 8 đã có mặt tại chiến sự

Tác giả của "Dự án Viện trợ của Đức cho Ukraine", chuyên theo dõi tình hình đã cho biết theo nguồn tin của riêng ông:

"Theo thông tin của tôi, hai tuần trước, trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự liên tục từ Đức, Ukraine đã nhận được hệ thống IRIS-T SLM thứ 8. Điều này càng củng cố thêm năng lực tác chiến của Không quân Ukraine".

Như vậy, chính phủ Đức đã chuyển giao 2 trong số 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM đã hứa cho Ukraine vào năm 2025.

Như đã nêu trong dự án, thành phần điển hình của hệ thống được chuyển giao cho Ukraine thường bao gồm 3 bệ phóng IRIS-T SLM, 2 bệ phóng tên lửa tầm ngắn IRIS-T SLS, 1 radar TRML-4D, 1 trung tâm điều khiển, 1 máy nạp đạn, 1 kho phụ tùng di động và 1 xưởng sửa chữa di động.

Mỗi hệ thống này có phạm vi hoạt động 40 km trong điều kiện tối ưu và cực kỳ hiệu quả trong việc chống lại máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tiêm kích và các mục tiêu khác ở độ cao lên tới 20 km.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T SLM trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ví dụ vào tháng 6 năm 2025, một đơn vị của Lữ đoàn tên lửa phòng không Lviv đã phá hủy 7 tên lửa hành trình trong một trận chiến duy nhất.

Đây là trận chiến đầu tiên của các trắc thủ phòng không thuộc lữ đoàn này với hệ thống IRIS-T - loại vũ khí mà họ đã nhận được trước đó không lâu. Trước khi được trang bị hệ thống mới này, vũ khí chính của đơn vị là hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Liên Xô.

"Trong quá trình đẩy lùi một cuộc không kích và tên lửa quy mô lớn, 7 tên lửa hành trình của Nga đã xâm nhập vào vùng tấn công của chúng tôi đã lần lượt phá hủy", sĩ quan Vitaly - chỉ huy đơn vị tên lửa phòng không cho biết.

Nền tảng của tổ hợp là tên lửa IRIS-T với đầu tự dẫn hồng ngoại, đã được hiện đại hóa để phóng từ mặt đất. Việc xác định mục tiêu được thực hiện ở giai đoạn cuối của hành trình nhờ đầu tự dẫn hồng ngoại. Tên lửa IRIS-T SLM có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 40 km, và ở phiên bản SLS - lên tới 12 km.

Tổng cộng,kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến, các nước đối tác đã đặt hàng sản xuất 18 hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Ukraine, trong đó 17 hệ thống được Đức tài trợ và một hệ thống khác do Na Uy cung cấp.

Hợp đồng cung cấp hệ thống IRIS-T SLM đầu tiên đã được ký vào tháng 6 năm 2022 và được thực hiện trong thời gian kỷ lục thông qua việc ưu tiên chuyển giao thiết bị cho Ukraine vào tháng 10 năm 2022.