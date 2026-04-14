Bức ảnh tương ứng đã được kênh Telegram "Military Informant" của Nga đăng tải.

Dựa vào bức ảnh, bệ phóng được trang bị 4 tên lửa không đối không, triển khai từ các giá treo lấy ngay từ máy bay chiến đấu, gắn trên một ray dẫn hướng. Thiết kế này phần nào lặp lại ý tưởng hệ thống phòng không NASAMS của Na Uy - Mỹ, sử dụng tên lửa AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM.

Ý tưởng bệ phóng tên lửa R-77 gắn vào khung gầm pháo phòng không AZP-57.

Ý tưởng này không phải là mới, vì trong giai đoạn những năm 1980, Liên Xô đã tiến hành nghiên cứu việc sử dụng tên lửa R-77 từ các bệ phóng trên mặt đất.

Tổ hợp này được đề xuất sẽ chống lại các mục tiêu trên không, thông qua việc tận dụng bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống Kvadrat, và thậm chí gắn cả vào khung gầm pháo phòng không AZP-57.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Vympel, tên lửa R-77 khi sử dụng trong chức năng phòng không mặt đất sẽ cung cấp vùng tấn công ở tầm bắn từ 1,2 đến 12km, độ cao từ 0,02 đến 9km và tham số hướng bay lên đến 8km.

Các thông số này tương ứng phiên bản đầu tiên của tên lửa với tầm bắn tối đa 80km khi phóng từ trên không, trong khi tên lửa R-77-1 hiện đại được tuyên bố có cự ly tác chiến lên đến 110km. Do vậy, có thể giả định rằng thông số về tầm bắn khi phóng từ mặt đất cũng đã tăng lên phần nào.

Sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu, Nga đã quay trở lại phát triển hệ thống phòng không dựa trên tên lửa R-77-1. Năm 2024, có thông tin cho biết một tổ hợp tương tự đã được thử nghiệm tại Kapustin Yar, nhưng bệ phóng khi đó có thiết kế hơi khác.

Hệ thống phòng không sử dụng tên lửa R-77.

Điều cần chú ý là việc cơ động xe phóng tên lửa R-77-1 đến khu vực thành phố Orel, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 160km cho thấy có khả năng hệ thống phòng không mới đã đi vào hoạt động, ít nhất là một phần.

Orel liên tục trở thành mục tiêu bị đánh phá bởi máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine trong mùa Thu và mùa Xuân năm 2025 - 2026. Tổ hợp này có khả năng bù đắp một phần cho sự thiếu hụt lưới lửa phòng không truyền thống, khi tạo ra một vũ khí với đặc tính "dã chiến" cao hơn.

Tuy vậy, cần lưu ý bản thân Không quân Nga cũng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt tên lửa R-77-1. Họ buộc phải sử dụng tên lửa R-27 lỗi thời của Liên Xô, không chỉ để đánh chặn UAV sâu trong lãnh thổ, mà còn thực hiện cả nhiệm vụ hộ tống máy bay tấn công gần tiền tuyến.