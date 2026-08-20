HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hệ thống Pantsir mới dùng được nhiều loại tên lửa được đưa vào trực chiến

Hải Yến
|

Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận lô hệ thống phòng không mới, trong đó có phiên bản cố định Pantsir-SMD với khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận một lô tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S. Các tổ hợp Pantsir-SMD phiên bản cố định cũng được bàn giao.

Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo: "Các tổ hợp có thể sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường tiêu chuẩn và siêu vượt âm, cũng như các tên lửa phòng không tầm ngắn để đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không”.

Theo Rostec, cơ số đạn của tổ hợp có thể được kết hợp tùy theo nhiệm vụ. Nhà sản xuất cho biết tổng số có thể lên tới 48 tên lửa phòng không dẫn đường.

Rostec cũng cho biết trong quá trình tác chiến, các hệ thống Pantsir đã bắn hạ drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng các phương tiện tấn công đường không khác.

Chỉ huy một đơn vị thuộc Cụm lực lượng phía Bắc, với biệt danh Wolf, cho biết các quân nhân đã quen thuộc với những tổ hợp này.

Các phương tiện được nhanh chóng đưa tới địa điểm triển khai và lắp đặt. Hiện những hệ thống Pantsir mới đã được đưa vào trực chiến.

Theo TVzvezda
Cảnh báo về ốp điện thoại Trung Quốc siêu rẻ: Sạc pin, chơi game "làm máy nóng 40 độ" khiến chất độc tăng lên gấp đôi
Tags

Bộ Quốc phòng Nga

Rostec

tổ hợp

tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại