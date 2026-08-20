Hệ thống Pantsir mới dùng được nhiều loại tên lửa được đưa vào trực chiến

Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận lô hệ thống phòng không mới, trong đó có phiên bản cố định Pantsir-SMD với khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận một lô tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S. Các tổ hợp Pantsir-SMD phiên bản cố định cũng được bàn giao.

Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo: "Các tổ hợp có thể sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường tiêu chuẩn và siêu vượt âm, cũng như các tên lửa phòng không tầm ngắn để đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không”.

Theo Rostec, cơ số đạn của tổ hợp có thể được kết hợp tùy theo nhiệm vụ. Nhà sản xuất cho biết tổng số có thể lên tới 48 tên lửa phòng không dẫn đường.

Rostec cũng cho biết trong quá trình tác chiến, các hệ thống Pantsir đã bắn hạ drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng các phương tiện tấn công đường không khác.

Chỉ huy một đơn vị thuộc Cụm lực lượng phía Bắc, với biệt danh Wolf, cho biết các quân nhân đã quen thuộc với những tổ hợp này.

Các phương tiện được nhanh chóng đưa tới địa điểm triển khai và lắp đặt. Hiện những hệ thống Pantsir mới đã được đưa vào trực chiến.