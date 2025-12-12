Đại diện nhà sản xuất cho biết trong các cuộc thử nghiệm, hai mẫu xe tăng đã được sử dụng, và cả hai đều bị máy bay không người lái dưới sự điều khiển của hệ thống Nemyx tấn công đồng thời.

Nemyx cho phép nhiều máy bay không người lái hoạt động như một đơn vị phối hợp duy nhất, thực hiện các hoạt động được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo ở tốc độ cao.

Được trang bị hệ điều hành AuterionOS, hệ thống Nemyx cho phép bất kỳ máy bay không người lái tương thích nào tham gia vào nhóm, thông qua một bản cập nhật phần mềm đơn giản, biến các nền tảng riêng lẻ thành một hệ thống thông minh tập thể.

"Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo thời gian thực, thị giác máy tính và máy bay không người lái được trang bị module Skynode S, chúng tôi đã tạo ra một giải pháp có thể nhanh chóng phát hiện, ưu tiên và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa".

"Quân đội có thể triển khai các bầy đàn máy bay không người lái hoạt động như một lực lượng duy nhất - dù được mang từ ba lô hay xe tải", Công ty Auterion cho biết.

Hệ thống Nemyx sẽ mang lại cuộc cách mạng trên chiến trường tương lai.

Nemyx dựa vào kinh nghiệm vận hành của Công ty Auterion, đặc biệt là việc triển khai máy bay không người lái với module Skynode tại Ukraine.

Hệ thống có thể mở rộng quy mô từ các nhóm nhỏ đến đội hình lớn và được cung cấp dưới dạng ứng dụng AuterionOS.

Máy tính mini và bộ điều khiển chuyến bay Skynode được chế tạo dựa trên nền tảng chi phí thấp. Công nghệ thị giác máy tính cho phép chống lại và bù đắp cho sự mất chức năng của GPS do hiệu quả từ những tổ hợp tác chiến điện tử.

Cận cảnh module Skynode để điều khiển bầy đàn máy bay không người lái.

Skynode cung cấp khả năng bay hoàn toàn tự động và chống chịu chướng ngại vật. Máy bay không người lái được trang bị module này sẽ có chức năng tự dẫn đường đến mục tiêu do người điều khiển lựa chọn.

Công ty Auterion thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 50.000 module như vậy và sẵn sàng tích hợp hệ thống Nemyx vào chúng.

"Đây là một bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực hệ thống không người lái, giúp cho máy bay tự hành trở nên khả thi trên quy mô lớn", đại diện nhà sản xuất cho biết.